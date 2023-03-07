Dior手袋2023｜10大淡雅綠色新品　LADY DIOR、LADY D-JOY必收

Dior手袋2023｜綠色，繼續是近年的流行配色，特別是即將踏入春天，清新綠色的時尚單品散發出濃濃春日浪漫感，Dior最近也推出了一系列淡雅綠色的時尚單品，為各款經典手袋、銀包款式注入新色調！立即看看10款Dior淡雅綠色新品推介吧！



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Dior手袋2023｜微型 LADY D-JOY 手袋 $24,500

Lady Dior 採用方正袋形配以Cannage 藤格紋圖案，充滿高雅時尚感，加上是戴安娜王妃的常用手袋，所以成為了令一眾女生夢寐以求的袋款。品牌後來以橫向造型重新演繹了經典 Lady Dior，打造出 Lady D-Joy 手袋系統，也藉此象徵著品牌與戴妃的聯繫。手袋採用淡雅綠色羊皮及 Cannage 藤格紋圖案縫線製造而成，綴以淡金色飾面金屬 D.I.O.R. 吊飾，打造出亮眼及標誌性手袋款式。

Dior手袋2023｜微型 LADY D-JOY 手袋 $24,500（Dior 官網）

Dior手袋2023｜LADY DIOR 手機收納袋 $9,900

相比起經典的 Lady Dior 手袋，這款Lady Dior手機收納袋就較為容易入手，絕對是入門級之選！作為近年流行的袋款，手機收納袋事實用性及性價比都頗高，可以妥善收納手機、卡套等日常小物之餘，又容易配搭到各種時尚穿搭造型。這款 Lady Dior手機收納袋，同樣採用淡雅綠色 Cannage 藤格紋圖案羊皮製造而成，飾以可拆卸式 D.I.O.R. 吊飾，並配備可拆式手柄及鏈帶，可作手提、斜背等多種方式佩戴，非常方便實用！

Dior手袋2023｜LADY DIOR 手機收納袋 $9,900（Dior 官網）

Dior手袋2023｜DIOR CARO 方形手袋 $21,000

方形手袋線條俐落，給人率性優雅感覺。Dior 這款 Caro 方形手袋時尚感、實用性兼備，採用淡雅綠色小牛皮，配以大型藤格紋圖案絎縫效果，令人目不暇給，立體長方袋形寬敞，容量充裕，亦包括了3個卡片隔層，方便收納女生們所有日常必需品。手袋配備手柄及可拆卸及可調較式肩帶，可作手提、肩背或斜孭多種方式佩戴。

Dior手袋2023｜DIOR CARO 方形手袋 $21,000（Dior 官網）

Dior手袋2023｜SADDLE LOTUS 銀包 $5,150

Dior 的 Saddle Lotus 銀包採用了品牌經典手袋系列 Saddle 的標誌性設計元素，設不對稱翻蓋及復古金色飾面金屬「D」形馬蹬。品牌今次為這款經典銀包款式，注入了新色彩，採用淡雅綠色山羊皮製造而成，有換銀包打算的大家不妨考慮一下吧！

Dior手袋2023｜SADDLE LOTUS 銀包 $5,150（Dior 官網）

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