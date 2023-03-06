女生外出必備小廢包+Muji麻質袋遭嘲寒酸！港女6字反擊窒到無聲出

近年時裝界潮流都掀起一股「小廢包」風，幾乎每一個奢侈品牌都推出不同款式的小廢包。顧名思義基本上是缺乏實用功能性，卻成功俘虜一眾女生心，讓各大女生瘋狂。日前，有名男網民於討論區發帖文，完全不解女生愛用小廢包又額外配搭環保袋，更直言：「好寒酸！」。帖文一出即引網民熱議，不少人都力撐樓主的說法，有網民則反對樓主說法，意見兩極，一起來看看究竟吧！



近年時裝界潮流都掀起一股「小廢包」風。（IG@lalalalisa_m）

男人不解女人為何愛買「小廢包」：都裝下任何東西！

一名男網民於Dcard討論區以「女友為什麼這麼愛買小廢包」為題發帖文，帖主表示自己跟女友交往已有一段長時間，最近兩年發現女友不時購買體積很小的迷你手袋，幾千元至數萬元不等。他認為如此細小的手袋根本就無法裝下任何東西，惟女友竟跟他道：「很能裝啊！」

網民意見兩極：小廢包不談功能性重點在外觀上（Dcard討論區）

「小廢包」的示意圖（Dcard討論區）

女生外出必帶小廢包+麻質袋 網嘲勁寒酸！

明明女友表示「能裝」，但最奇怪的是女友出門時還要再拿一個小袋子，正是最近流行的無印良品麻質手挽袋，使男網友感到難以理解，且更想知道是否現今女生都愛帶兩個小包包出門；背在身上一個，手提一個小包包或小紙袋。

除了該網民不解「小廢包」的美感外，亦有其他網民持類似觀點，更認為無印良品麻質手挽袋毫不美觀，用久麻質袋更會出現變形的情況，看起來相當寒酸。

女生外出必帶小廢包+麻質袋 網嘲勁寒酸！（連登討論區 截圖）

網民意見兩極：小廢包不談功能性重點在外觀上

雖則帖文一出不少人都認同男網民的觀點，更表示：「小廢包可以裝什麼？可以裝可愛跟裝x啊」、「背一個廢物，然後手拿一堆東西的概念」；亦引來不少女網民則留言反擊，解釋小廢包是穿搭的一部分，更有網民怒批：「沒花你一分錢還那麼多意見」、「其實多數女人也搞不懂男人為什麼要花錢買一堆廢遊戲、廢手錶」，希望男生可以尊重女生的喜好。

資料來源：Dcard討論區、連登討論區