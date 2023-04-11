LV限時減價平4千！購買攻略一次看　5大保值袋款這樣買更抵

LV手袋減價2023｜Louis Vuitton 這個百年傳奇，它堅固耐用的精緻皮革工藝除了收獲不少人歡心，遠至當年1837年的法國皇后、貴族，直到現在更變為一種對美好生活態度的實踐。近日網購平台ZALORA推出限時優惠，多個經典手袋款式都在減價列中，各位女生想入手LV手袋不要錯過！



一提及名牌手袋、奢侈精品，哪怕是對時尚一竅不通，也絕對聽過Louis Vuitton的名字；就算對名牌手袋不來電的女生，也總會認得黃褐雙色的LV Monogram。早前英國數據統計機構Raisin UK 針對全球奢侈品牌搜尋量作為統計，當中包括各個國家的最愛以及全球總量統計，其中Louis Vuitton拿下包括美國、英國、德國、西班牙等國家的榜首。

網購平台ZALORA推出限時優惠，多個LV經典手袋款式都在減價列中！（截自Zalora）

LV手袋限時減價：1. OnTheGo MM 優惠價 HKD$ 34,853.4（原價HKD$ 38,726）

購買方法︰Zalora【10% OFF】

這款「Onthego MM」十分適合OL女生日常所需，容量十足，就算文件以及iPad都可以盡收袋中！而手袋中透過不同大小的 Monogram 拼接組合下，令設計上變得更有層次，加上極具識別度的LV標示，絕對是個實用與美感兼備的單品。

LV手袋限時減價：2. NÉONOÉ 優惠價 HKD$19,890（原價HKD$22,100）

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1932 年當時為了設計一款適合裝香檳的提袋，因而誕生的「NÉONOÉ」手袋，這款絕對是現今熱賣水桶包的始祖，經典之最！而「NÉONOÉ」的設計亦有別於傳統NOÉ手袋，「NÉONOÉ」簡化了袋身上下的皮革配置，保留了本身的皮革、帆布延伸，取去了厚底皮革後的設計更輕巧、年輕化。

LV手袋限時減價：3. Petit Sac Plat 優惠價 HKD$33,316.2（原價HKD$ 37,018）

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這款造型迷你的Petit Sac Plat手袋由1968年創作的經典Sac Plat袋款所演變而成，小巧、百搭袋身綴以可拆式肩帶及兩個頂端手柄，紅色內裡有拉鍊口袋，容量寬大同時具備行動性，非常輕盈可供肩背或斜背。而這款Petit Sac Plat手袋最為獨特的是LVxYK Petit Sac Plat，與日本藝術家草間彌生的聯乘，當中以Monogram帆布製作，綴以絲網印刷的圓點，展現色彩繽紛和別具藝術感的詮釋，非常值得入手！

LV手袋限時減價：4. Multi Pochette Accessoires 優惠價 HKD$33,255（原價HKD$ 36,950）

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這款Multi Pochetteochette Accessories 於1992年完成設計、上架後一直都是搶手貨，甚至乎 Vintage市場都一直升值，保值能力絕對不容忽視。不少歐美女星Hailey Bieber、Rihanna、Gigi Hadid等有在穿搭上用它露面。直到了2019年，品牌推出Multi版本，大家又可以再次擁有這個經典款！這款設計上十分實用，袋中設有多個口袋、隔層，另外配有一個小圓餅散紙包以及粗肩帶，令手袋更富有時尚感及百搭。

LV手袋限時減價：5. Neverfull 優惠價 HKD$12,051.9（原價HKD$ 13,391）

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相信有留意保值LV手袋的朋友都有所耳聞，LV保值手袋榜上有名的「Neverfull」，由一上架至今都是暢銷系列！當中以經典Damier Ebene帆布製作，經典設計融合傳統細節，袋身配備收緊側綁帶。雖然「Neverfull」袋形較大，背起來卻不會有巨大感，不管是肩背或是手拿都輕盈、好看，可以配合休閒、日常上班造型！

LV手袋限時減價：6. Montaigne BB 優惠價HKD$42,390.9（原價HKD$ 47,101）

Louis Vuitton Pre-loved LOUIS VUITTON MontaigneBB Two-color embossed emboss Leather handbag Black Beige 2 Way Style｜原價HKD$ 47,101 折後HKD$42,390.9 （Zalora）

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這款多人搶購的Montaigne BB手袋適合女生上班或休閒造型，設有斜背長肩帶，攜帶更輕鬆自在！手袋名稱源自巴黎的優雅大道，實用與設計時尚兼具。手袋內部間格備有多個隔層和口袋，收納空間十足。

LV手袋限時減價：7. CITY Keepall 優惠價HKD$ 35,681.4（原價HKD$ 39,646）

Louis Vuitton Pre-loved LOUIS VUITTON CITY Keepall Presbyopic striped shoulder bag PVC Genuine Leather Brown Light Brown｜原價HKD$ 39,646 折後HKD$ 35,681.4 （Zalora）

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這款經典的Keepall尺寸較小，手袋設有可拆式標誌性肩帶，便於攜帶，可優雅地裝載日常必備品。手袋以Monogram Eclipse帆布，側面鑲布綴以倒轉的經典Monogram圖案，呼應Kim Jones於2018年設計的「Upside Down」系列，散發饒富玩味的氣息！

LV手袋限時減價：8. Sophie Classic Monogram 優惠價 HKD$15,324.3（原價HKD$ 17,027）

Louis Vuitton Pre-loved LOUIS VUITTON Sophie Classic Monogram chain hand shoulder bag PVC Genuine Leather Brown 2 Way Style｜原價HKD$ 17,027 折後HKD$15,324.3（Zalora）

購買方法︰Zalora【10% OFF】

這是在市場上已公開停售的 Monogram Sophie 手提包，絕對適合鐘情小廢包的女生！這款經典、百搭的手袋採用經典的LV字母組合的帆布製成，配有拋光黃銅鏈腕帶、Vachetta 飾邊和拋光黃銅硬件，造型感十足！

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