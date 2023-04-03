Hermès愛馬仕菜籃子大比併！容量/外觀/實用度評比，哪款值得買？

Hermès｜眾所周知，Hermès 的手袋值得投資，具一定的升值潛力，當中以「BCK」Birkin、Constance、Kelly最為保值。數算名牌手袋、奢侈精品的話， Hermès 多年來都位居高位，屬無人能超越的地位及形象，它不單止是一個時尚單品，首屈一指的精緻皮革工藝更像一件值得收藏的藝術品！



Hermès 一袋難求，又應該怎樣選擇心頭好呢？近日就有一位台灣YouTuber 崔咪Tramy 分享了愛馬仕的兩大包款，以「豬鼻菜籃子」（In the loop 18）及「菜籃子」（Picotin Lock Bag 18）兩者作評比，一同看看兩者中哪款更適合你吧！

Hermès愛馬仕手袋值得買嗎？台女分享如何買對包包，成為心頭肉

不少女士為著Hermès而瘋狂，不惜「配貨」只求一袋，但除了外觀、容量等個人因素，大家若為了升值潛力的話，亦需要注意包款的顏色，例如大地色、大象灰等顏色會比起特殊顏色來得保值以及容易在二手市場轉售，崔咪亦提醒若果鐘情特殊顏色，例如BV綠、藍色等特別款式，可以在二手市場先作觀望一翻才入手，價錢亦會較相宜。

Hermès愛馬仕In the loop 18（豬鼻菜藍子）



In the loop 18 又被稱為「豬鼻菜籃子」，亦是Hermès 手袋中的入門級選擇，根據崔咪所言，In the loop 18的現售價約11到12萬台幣（拆合約3萬1千多港元），相信對水桶包情有獨鍾的女生，眼睛絕對會為之一亮！

這款時髦、精緻的In the Loop 是由Robert dumas 所設計，最為特別是它的設計理念與其它包款不一樣，過往Hermès 手袋主要以馬具作設計靈感，但這款卻以船錨作概念。In the Loop 有兩種尺寸，分別為In the Loop 18 Bag與 In the Loop 23 Bag，而且袋身中有著不少經典的「豬鼻」（Chaîne d’ancre錨鏈造型），當中使用的皮是以兩款不同皮質而成，提帶及底皮並不相同的，而包中內裏亦有夾層，外形上亦可作打開以及扣起的兩個變化。

Hermès愛馬仕Picotin Lock Bag 18（菜籃子包）



Picotin Lock Bag 18 作為Hermès 手袋的經典之一，名聲大噪相信大家都有所耳聞。這款Picotin Lock Bag 18 的設計靈感源於馬用的飼料桶，方型作為袋底設計，配以 Hermès經典鎖頭標誌。作為低調、簡約的水桶包設計，手持的時候更像是提著一個菜籃，所以被稱為「菜籃子」。

Picotin Lock Bag當中有三個尺寸，分別為Picotin Lock 14 Micro Bag、Picotin Lock 18 Bag 與 Picotin Lock 22 Bag。整款包會以一款皮製作而成，皮質選擇有兩款，比較堅挺不容易變形的小公牛皮 Taurillon Clemence(TC皮) 以及較軟身的手掌紋牛皮 Epsom，另外包款顏色選擇亦有許多，咖啡色、水藍色、寶藍色、黑色、桃紅色等。

兩大愛馬仕菜籃子款式評比各有千秋 實用與精緻各適其適

崔咪坦言兩款包各有千秋、各適其適，都是她的愛用品。不過對於兩款包的評比，她亦有以不同方面作比較，好讓大家了解。

Hermès愛馬仕菜籃子容量大比併！

對於大家最為在意的容量而言，崔咪指Picotin Lock Bag 18會更勝一籌，因為雖然兩者都主打18的尺吋，日常女生會放進包中的東西，例如唇膏、紙巾、口罩夾、錢包等兩者都能放得下，但是因為In the loop 18的底部是以「豬鼻」的設計，所以令到容量會比較受影響。

In the loop 18的底部是以「豬鼻」的設計，所以令到容量會比較受影響（YouTube@崔咪Tramy 《Hermes最新款in the loop水桶包值得買嗎？PK我最愛的Picotin結果是⋯》）

In the loop 18的手提帶較短約10cm左右，如果比較手胖的女生則可能未能作手提之用（YouTube@崔咪Tramy 《Hermes最新款in the loop水桶包值得買嗎？PK我最愛的Picotin結果是⋯》）

Hermès愛馬仕菜籃子外觀大比併！

對於外觀性而言，崔咪指In the loop 18則會比較精緻，除了因為袋中不少位置使用了經典的Chaîne d’ancre錨鏈造型，更因為它的造型較為多變，可以斜背、手提等，不過崔咪提醒道In the loop 18的手提帶較短，只有10cm，如果比較手胖的女生則可能未能作手提之用。

Hermès愛馬仕菜籃子實用度、耐用性大比併！

對於實用度、耐用性而言，崔咪指Picotin Lock Bag 18會較好，因為袋底有釘位的設計，大家可以放心使用，而In the loop 18則需要比較小心愛護。另外，因為Picotin Lock Bag 18有兩款皮質選擇，小公牛皮 Taurillon Clemence(TC皮) 以及手掌紋牛皮 Epsom，崔咪建議大家可以選擇較軟身的 Epsom，會感覺隨性感覺多些、容易搭配。