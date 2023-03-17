CELINE加價2023！經典16系列手袋加幅約10%　人氣保值款全都加價

CELINE加價2023｜名牌手袋「一袋難求」，繼CHANEL、Hermès、DIOR等多個品牌加價後，法國時尚品牌CELINE手袋又再次低調加價！CELINE手袋備受不少小資女喜愛，同時亦具不斷升值的潛力。



經過2022年兩次的加價調整後，據小紅書等網民消息指CELINE會於3月份再次加價，筆者連日留意CELINE官網更新，亦在3月16日發現香港官網已經低調地加價，當中不少人氣保值袋款都有加價。今次就為大家盤點CELINE 加價手袋包括TRIOMPHE、CELINE 16、BELT BAG等，亦附上2022年舊價讓大家參考。

CELINE 加價2023｜1: PICO BELT BAG IN GRAINED CALFSKINLIGHT TAUPE

售價 HKD 17,000 | 2022 舊價參考 HKD 15,500



PICO 由經典手袋BELT BAG演變而成，不少韓國女星例如 Jessica 、Red Velvet 的瑟琪都私底下愛用！因為PICO 的價錢比Classic Box Bag、Luggage Bag等親民，而且尺寸適合女生穿搭，不要小看PICO 像個小袋子，其實它間隔寬敞、容量大，適合OL女生作為 上班之選！

CELINE 加價2023｜2: TEEN TRIOMPHE BAG IN TRIOMPHE CANVAS AND CALFSKIN WHITE

售價 HKD 29,500 | 2022 舊價參考 HKD 28,000



CELINE 凱旋門印花系列源自 1972 年由品牌創始人 CELINE VIPIANA 女士創造，因著近年的印花風潮，憑藉著品牌高超的皮具工藝，凱旋門印花變為陰影漸層變化，創造出立體浮雕的效果。而 TRIOMPHE 不單具有 凱旋門印花，再加上凱旋門標誌袋扣，經典十足。方形手袋輪廓簡潔大方，尺寸實用，女生襯搭起來更顯溫柔、知性氣息！

CELINE 加價2023｜3: MEDIUM BUCKET IN TRIOMPHE CANVAS AND CALFSKIN TAN

售價 HKD 15,000 | 2022 舊價參考 HKD 15,500



作為2023不能不知的就是中、大型包款的回歸熱潮，不少女星都曾揹過，例如名媛孫芸芸、歐陽娜娜等。中號的TRIOMPHE的帆布水桶包款，以小牛皮縫制而成，包款容量大，配上可調節的真皮肩帶，女生們可以斜背、單揹兩用。

CELINE 加價2023｜4: SMALL CABAS PHANTOM IN SOFT GRAINED CALFSKIN GREY

售價 HKD 18,000 | 2022 舊價參考 HKD15,000



作為大容量的選擇之一，SMALL CABAS PHANTOM配色低調不失優雅，兼具美感與實用性！同樣採用小牛皮製作，外層具有金色金屬飾件可掛肩，內部設有拉鍊內袋及兩個扁平口袋，可拉緊皮帶，將袋身收緊，具造型變化。

CELINE 加價2023｜MINI 16 IN SATINATED CALFSKIN BLACK

售價 HKD 29,500 | 2022 舊價參考 HKD27,000



CELINE MINI 16 IN SATINATED CALFSKIN BLACK 售價 HKD 29,500 | 2022 舊價參考 HKD27,000 (CELINE )

16系列作為經典之一，方正輪廓散發著優雅美感。選材上亦十分用心，以高級小牛皮及小羊皮配合獨特縫合技術，加上金屬配飾及金色鎖頭，更具精緻質感。打開手袋內部，更附有一個平口袋及一個拉鍊內袋，能夠輕鬆收納私人物品！值得一提的是，16款式百搭，顏色選擇多，除了經典的黑色皮革以外，另外還有不少顏色選擇，例如溫柔的米色、Y2K 風格的紅色及風格強烈的鱷魚皮等。

而今次加幅中新品暫時維持原有價錢，想入手CELINE手袋的女生們，近年品牌加價潮不斷，若然當中有心水的包款，還是早買早享受，不然等待換來的可能就是下一次加價了！

▼▼▼【按圖看更多】CELINE未加價包款 例如MATELASSE、AVA、CROQUE BAG等▼▼▼

資料來源：CELINE