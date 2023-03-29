網民列十大不能接受的男生打扮：窄腳褲、格仔襯衫都不是第一位

穿搭｜男生會觀察女生的穿搭，女生同樣也會。早前在連登討論區上，有網民發表了一帖文「嚴選十大最扣分女仔衣著」，當時就引起了熱烈討論，甚至有網民表示一定要出男生篇。近日果不其然，有網民撰寫了以「嚴選十大最扣分男仔衣著」為題，分享了女生認為男生最扣分穿搭，其中真的有不少走在路上時常會看到！



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男生扣分打扮第十位：反領Polo恤衫

這位網民認為反領的Polo恤衫是很典型的中年男性造型，幻想自己是簡東拿（Éric Daniel Pierre Cantona），以為穿上與他同樣的衣著，就會一樣的帥和型格。而且這位網民提到他們大多會以髮膠做髮型和加上太陽眼鏡，給人觀感猶如一位以為自己很型格的有錢中年男人。另外有網民在留言補充這樣穿搭的人，很大機會是麻煩客人，自以爲了不起。

男生扣分打扮第九位：超暴露背心（IG@kjk76）

男生扣分打扮第九位：超暴露背心

這種「超暴露背心」網民把它列在第九位，他認為這樣的穿著通常是喜愛健身的男生，希望展示自己的肌肉，但偶爾會有肥腫難分的可能。而最讓人受不了的是這樣暴露的背心，會很有機會不小心露出男生的乳頭，再者會給人感覺是汗流浹背和體味重，讓人退避三舍！

男生扣分打扮第八位：足球球衣（《功夫足球》劇照）

男生扣分打扮第八位：足球球衣

足球都是男生們熱愛的運動之一，更會選購球隊的球衣以示支持，而不少男生會除了在賽事期間穿著，亦會把它當作日常服飾。但這位網民表示很少真正帥氣男生會穿球衣外出，會這樣穿的大多是宅男或是中年男人，而且穿球衣外出很容易被認為是宅男，他建議球衣還是留在運動或看球賽時再穿，會比較合時宜。

男生扣分打扮第七位：超齡潮童

會選購潮牌通常是想突顯個人風格，但並不是流行甚麼就穿甚麼，不同的設計師品都有針對的客戶群。所以這位網民認為過了20歲還穿整身潮牌，大多是不願認老的中年男人，或是沒有潮流觸覺才會全部穿在身上。他建議潮牌在穿搭上配搭一至兩件就很足夠，全身都是就太超過了！

男生扣分打扮第六位：拖鞋配白襪（IG@yuyanpeng）

男生扣分打扮第六位：拖鞋配白襪

拖鞋配白襪容易給人很隨意的感覺，會像是想去樓下球場運動，先隨便穿上再等下換球鞋，但這種隨意穿搭卻成了一時流行。這位網民形容這種「拖鞋配白襪」，大家的接受程度很兩極，部分人會很反感，認為是玩具愛好者的造型，也有網民留言表示這種打扮不管是男生還是女生都不能接受。

男生扣分打扮第五位：突出乳頭的T恤

在春夏季大家都會想換上較透氣的衣服，其中衣服質地較薄、太透或貼身的T恤，就很容易突出乳頭。網民表示這樣容易突出乳頭的T恤，很大機會是衣服材質不夠好，如果再加上該名男生身型較肥胖，就會有「肥仔波」，觀感就不太好！

男生扣分打扮第四位：修身窄腳牛仔褲

修身窄腳剪裁的牛仔褲曾經流行過一段時間，昔日不論男女都喜歡，這種牛仔褲剪裁更較突顯腿形，但放在現在就有點過時了。而這位網民更重點提到破洞牛仔褲及洗水牛仔褲﹐同樣也是過時了，現在再穿就有點奇怪。

男生扣分打扮第三位：格仔襯衫 （《愛回家之開心速遞》劇照）

男生扣分打扮第三位：格仔襯衫

格仔襯衫被這位網民稱為宅男最愛，但也不是每位男生都駕馭，他認為帥氣的男生穿起會是很型格﹐宅男穿起就是很頹廢。這位網民建議如果不會配搭衣服的話，不要胡亂嘗試。

男生扣分打扮第二位：「倫敦金」西裝

不少年輕男生會覺得換上西裝就是專業人士﹐這位網民更形容他們大多數會配搭一條名牌Logo很大的皮帶，以及一隻名牌手錶，但他們會因駕馭不了這樣的穿搭，給人一種從事「倫敦金」、地產行業的工作。

第一位 戴大量水晶、佛珠、佛牌（《特殊身份》劇照）

第一位 戴大量水晶、佛珠、佛牌

在穿搭上加上大量玄學首飾﹐在女生十大扣分打扮中是排行第八位，所以是不論男女都屬於扣分打扮。這位網民同樣認為戴一條可當作平日首飾，是可以接受，但戴過多玄學首飾就會造不太好的觀感。尤其戴到整手都是，又配戴佛珠頸鏈，這位網民認為不是騙徒，就是愚蠢。