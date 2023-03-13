「這種裙子」惹男友不滿、批判身材：太暴露！台女穿搭惹熱議

春夏將近，女生們的穿搭中都開始出現背心、小短裙等服飾。現在的服裝穿搭多變，大家都可以自由地打扮，然而近日台灣有位女大生因穿著裙子的問題，惹男友不滿，被批判身材及指責裙子「太暴露」。



女生們的穿搭中不時會出現背心、小短裙等（視覺中國）

女生穿著打扮惹男友不滿

對於女生的穿著打扮，網絡一直爭議不休，從背心、露臍裝、瑜伽褲到熱褲，每每都會引起一波熱議。在台灣討論區Dcard中，一名女大生發文《女生出去玩穿這種裙子出去真的不ok嗎？》，指出自己的男友經常不滿她所愛的黑短裙打扮，那怕兩人約會以及與閨密外出都會動怒，甚至直言女大生「比較大隻」！對於兩人的爭執，女大生只好求助網民意見，到底黑短裙穿搭真的如男友所言「太暴露」嗎？

因著穿著，一名女大生發文（截自Dcard@《女生出去玩穿這種裙子出去真的不ok嗎？》）

網絡熱議！支持派網民：「好看，這是你的穿衣自由」

對於女大生的黑裙裝，不少網民力讚女生穿得好看，大家都擁有穿衣自由，而且更指出只要女生愛穿就可以，「不怕被意淫的話就可以」。亦有一些網民指男友生氣則有點小題大作，更可能有控制慾偏向，提醒女生：「感情問題一律建議分手 」、「男友還是少管閒事」。

▼▼▼【按圖看更多】支持派網民反應▼▼▼

+ 1

當中亦有一些溫馨的提醒，告訴女生安全以及更佳的穿搭建議，「這件衣服是真的很容易讓人無法移開眼睛，萬一遇到壞人了呢？搭個透膚罩衫真的會比較安全些，也不影響你的外觀！反而會更好看！」、「架一件薄外套會更好看穿個皮外套，你很辣」、「搭個牛仔外套或奶油餅乾外套應該就還好」等。

網絡熱議！反對派網民：「你認真覺得不暴露嗎？」

除了支持聲音外，亦有不少網民指黑裙裝好比情趣睡衣，寬寬鬆鬆的「缺乏精緻剪裁，感覺就是穿來露肉的」、「露肩露背露奶，基本除了腰能露的都露了吧」，亦有網民指黑裙裝的版型設計問題，「個人覺得這件露的很廉價，不好看」、「滿擔心動作比較大時會不會走光，我覺得這件看起來蠻低俗的⋯」

▼▼▼【按圖看更多】反對派網民反應▼▼▼

+ 1

帖文後續更新 女生虛心接受意見

女事主發文後都有虛心接受意見（《無法成為野獸的我們》劇照）

揭起網絡熱議過後，女生都有綜合網民的意見，表示日後會加個小外套比較合適，當然也取決於天氣溫度。筆者認為裙裝穿搭並沒有一定準則，重點在於穿著者與服裝的配合度以及打扮造型的整體感。在此亦引用其中一位網民指不少言論都以理想主義觀念去制約別人穿衣的自由，過份強調精神道德，其實會造成社會一定的外貌焦慮氛圍。

可以不要活得那麼累嗎？人生已經夠多要累要煩的事了，要那麼累也是妳自己的選擇，但不要試圖用這種偏頗言論去影響別人的自由，少一點嫉妒多一些善良！ Dcard《女生出去玩穿這種裙子出去真的不ok嗎？》

資料來源：Dcard《女生出去玩穿這種裙子出去真的不ok嗎？》