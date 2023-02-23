一提及英國王室，威爾斯公爵威廉（William Prince of Wales）及夫人凱特王妃（Kate Middleton）的恩愛為人所知，不論婚前婚後都甜蜜無比，羡煞旁人！而當中凱特王妃的穿搭更備受好評，更有「平民王妃」的美稱！到底為什麼凱特王妃的穿搭可以如此大方得體呢，當中的秘密又會是？



凱特王妃（Kate Middleton）和威爾斯親王（William Prince of Wales）經常大曬恩愛！(IG@katemiddletonphotos)

凱特王妃以身作則 平價穿搭展現品味

凱特王妃的穿搭貫徹她的親民貼地作風，不單在公開場合或是私下穿搭，不難發現便宜入手的品牌服裝或配飾，例如ZARA、Mango、TopShop等。凱特王妃並不單單挑選了易於負擔的服裝品牌，更多次「舊衣重穿」，令節儉親民形象深入民心，獲得外界正面好評！從穿搭中展現「着靚衫不如着衫靚」，網民力讚「平衫貴著」的效果照樣高貴，更突顯出她的「平民王妃」人設。不難怪與凱特王妃同款單品總能夠引起搶購熱潮，並吸引無數女生追捧好評！

近日凱特王妃與威爾斯親王出席2023英國奧斯卡BAFTA，凱特王妃不單重穿了曾在2019年的英國影藝學院電影獎頒獎典禮穿過的一套白色禮服，更配上小心思：黑色長手套及一對ZARA耳環！凱特王妃當天佩戴的金屬花卉耳環僅售港幣$199（目前已售罄），網民翻出同款後就已經被火速搶購一空！

平價服飾都可穿出穿搭重點！

從凱特王妃的穿搭中，我們除了直接購買同款單品之外，不妨學習凱特王妃的穿搭技巧！正好趁著Zara特價，大家可以參考以下5個Zara穿搭款式推介，一同入手新衣「平衫貴著」！

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凱特王妃同款穿搭：絲巾

想打造凱特王妃同款穿搭，低調地改善穿搭，又或者對配搭感到普通時，絲巾就大派用場！不少時尚品牌都有推出各式各樣的絲巾，顏色、款式多變，價錢易入手！絲巾有十多種不同綁戴法，全部可以依據個人風格與喜好變幻出無限的可能性。

Zara今季亦有圍巾選擇，雖然並沒有折扣優惠，但仍非常值得入手！印花設計顏色鮮艷，加上以90% 棉的材質，非常容易打理。

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凱特王妃同款穿搭：西裝外套

看似正式的西裝外套，其實可以融入許多不同風格的造型之中！西裝外套亦是凱特王妃造型裡經常會出現的單品，除了可以重複多穿，更可以善用不同質地配合場合氣氛！

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如果想打造休閒感，只要將素色西裝外套配上愜意的汗衫、牛仔褲，打造混搭風格！另外，只要將下半身從牛仔褲換成裙子，就可以轉換成帶有甜美感的少女休閒風！若果你喜愛挑戰，有紋理的針織西裝外套可以令你的穿搭更有亮點！

凱特王妃同款穿搭：半身裙

凱特王妃愛以裙裝打扮，如果喜歡整潔、女性化的打扮可以借鑒她的搭配！上身以素色為主，下身以穿圖案款半身裙為主，另外亦可以視乎情況疊加大衣。

凱特王妃同款穿搭：大衣

不難發現凱特王妃愛穿一件式的服裝，當她穿大衣時，通常會選擇及踝、扣腰款式，可以展露身形同時增添正式感！如果女生們害怕初次嘗試單穿大衣的話，不妨考慮以及膝裙作為內搭吧！

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凱特王妃同款穿搭：洋裝

不時可以看到凱特王妃在出席公開場合會選擇長身洋裝，不單因為洋裝的便利性，只需加添配飾就有完整感！凱特王妃以熱愛藍色穿搭著名，同時亦偏愛合身剪裁，帶有高腰、A字裙的洋裝設計，因為洋裝可以輕鬆創造出纖長比例！

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其實只要選對風格與版型，一件連身洋裝是能輕鬆營造出高雅形象，以及纖細體態的高招選擇！