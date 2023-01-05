網民列十大女生扣分穿搭！這品牌手袋比環保袋更差？第一名超俗氣

女生們都想在人前保持最好的一面，就會特別注重自己的穿搭和潮流趨勢，但原來某些服飾在異性看來是無法理解，甚至是覺得很奇怪！近日就有網民在連登討論區上，以「嚴選十大最扣分女仔衣著」為題，列出以男生角度出發的十款在他們眼中最扣分的穿搭，其中有不少都是近年很流行的品牌和產品！



女生扣分打扮第十位：CHARLES & KEITH

女生扣分打扮第十位：CHARLES & KEITH（連登討論區）

CHARLES & KEITH其親民價格和多元的產品，加上不時會推出優惠，是不少小資女和學生們很喜歡的品牌！而該位網民就批評Charles & Keith的款式是人所共知的抄襲：「抄到出面同翻版冇分別」，品牌定位他更認為是自稱不會用名牌，但打心底想名牌的女生，所以他就寧願女生們用環保袋總比用此品牌的手袋來得要好。

女生扣分打扮第九位：Golden Goose / Nike Dirty Air Force（小髒鞋）

女生扣分打扮第九位：Golden Goose / Nike Dirty Air Force小髒鞋（ Golden Goose）

意大利品牌Golden Goose和故意做舊的Nike Air Force兩款是來自不同品牌鞋子，其共同特點都是以「髒污感」而走紅，與以往一絲不苟特的白鞋不一樣，備受不少喜歡復古或留有自然的歲月痕跡的女生加入穿搭中。而這也是該位網民提到無法欣賞的也是這一點，尤其不明白特別多外國女生喜歡這樣穿著。

女生扣分打扮第八位：滿手水晶

女生扣分打扮第八位：滿手水晶（Instagram@crystal.xingkuang）

近幾年多了許多女生喜愛佩戴水晶，有人會當作飾物之一，亦有人是因為相信水晶背後的能量和功效，可能為日常生活提升運程。但該位網民就認為配戴一至兩條水晶，當作飾物可以接受，但如果戴到滿手水晶就會如神婆般，很愚蠢，他最後更補上一句「轉個頭就去性交轉運同動物傳心」，暗嘲這些女生們過分迷信。

女生扣分打扮第七位：Salad

女生扣分打扮第七位：Salad（IG@salad_hk）

Salad簡直是許多80、90後女生們中學時期夢寐以求的手袋品牌，其系列手袋、服飾充滿玩味而多元化，曾經備受年輕女生們喜愛！但該位網民批評此品牌手袋款式難看又不便宜，經常找TVB藝人作代言，最後更加上一句「長期都減緊價」，疑似暗諷產品滯銷，需要減價幫忙銷情。

女生扣分打扮第六位：Crocs

女生扣分打扮第六位：Crocs（IG@crocs）

Crocs的穿洞涼鞋近年因為其方便性和多元款式，再度掀熱潮，除了女生們外，不少長輩和小孩都很喜歡。但該位網民則無法理解穿洞鞋再配卡通襟章的美感，又再指：「好像純粹為標奇立異而著」，所以被他列為最扣分衣著之一。

女生扣分打扮第五位：無後踭鞋

女生扣分打扮第五位：無後踭鞋（MLB.com）

沒想到超方便又易搭配的無後踭鞋，也是扣分衣著之一，該位網民指出「感覺上有陣大陸味，行路拖下拖下咁唔知做乜」，其後又有網民補充認為這種鞋款很難看，長時間走路會很不舒服，而且要小心會「甩鞋」，無法理解會有這麼多人穿。

女生扣分打扮第四位：Stella McCartney鞋

女生扣分打扮第四位：Stella McCartney鞋 （IG@stellamccartney）

Stella McCartney的厚底鞋一直備受不少矮小的女生們喜愛，不但能顯高也會有顯腿瘦的效果。該位網民卻有不一樣的看法，他認為這款鞋風塵味很重，而且整個設計也看不懂，所以以被他列到第四位！

女生扣分打扮第三位：FILA/MLB/SKECHERS Dad Shoes（老爹鞋）

女生扣分打扮第三位：FILA/MLB/SKECHERS Dad Shoes老爹鞋（SUECOMMA）

這款「老爹鞋」是由日韓明星風靡至香港、台灣，看似笨重的設計，穿出不僅很舒適還會顯小腿幼，是很值得入手的一款。而該位網民卻列FILA、MLB、SKECHERS三品牌是「MK妹專用鞋」，又指是「冇錢買名牌」、「大大對又冇design」，對老爹鞋很多意見。但在該位網民的此排行榜中老爹鞋已經是由舒適度到設計來說，是很不錯的鞋款。

女生扣分打扮第二位：單車褲

女生扣分打扮第二位：單車褲（IG@ hyunah_aa）

舒適的單車褲除了是運動時必備服飾外，近年亦成為了許多女生穿搭之一，輕鬆搭配出時尚運動風！但該位網民表示想破頭都不懂的潮流，指瑜伽褲都可能是有做瑜伽，但相信穿單車褲的女生應該未踩過單車，而且很多都不是搭配出運動造型，是配上一件外套加一個腋下手袋，整體很奇怪。

女生扣分打扮第一位：圓框金絲眼鏡

女生扣分打扮第一位：圓框金絲眼鏡（miu-star.com）

而這次「嚴選十大最扣分女仔衣著」的第一位竟是圓框金絲眼鏡，這款眼鏡看起來很斯文又有氣質，但該位網民認為是中國女生專用，不論是男生還是女生只要一戴上就會顯得很俗氣，更指在大學學園中可以以此來分辦出內地學生。

以上這個「嚴選十大最扣分女仔衣著」排行榜，不知道各位女生在平日穿搭中了多少個？不認同的又有多少個呢？記者就認為這個排行榜只能作參考，當中有幾個是對於同樣作為女生的記者來說是舒適，又易於搭配的單品，但其中亦有記者同樣無法理解為什麼會有人喜歡的服飾！但日常的穿搭都應是以自己舒服又開心為主，別人的想法可以作為參考，而不是跟從著別人的穿搭。