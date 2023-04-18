CELINE減價｜CELINE激罕減價低至52折！經典手袋、銀包、卡套必選

CELINE減價2023｜深受女生喜愛的時尚品牌CELINE罕有減價，網購平台ZALORA上多款CELINE時尚單品激減低至52折，多款手袋、銀包均有折扣優惠！機會難逢，女生們也不要考慮太多，趕快看看有沒有你的心水商品吧！



CELINE減價2023｜CELINE Small Classic Bag In Calfskin HK$ 27,100（原價：HK$ 37,500）

CELINE 這款 Small Classic Bag In Calfskin 以小牛皮製造而成，飾以金屬開關充滿高級感，長方袋形百搭實用，加上駝色配色容易配搭各種時尚單品，現於ZALORA以72折優惠發售！

購買方法：ZALORA

CELINE減價2023｜CELINE Small Classic Bag In Calfskin HK$ 27,100（原價：HK$ 37,500）（ZALORA 官網）

CELINE減價2023｜CELINE Medium Classic 斜背包 HK$ 31,050（原價：HK$ 34,500）

CELINE 這款 Medium Classic 斜背包淺綠色配色優雅柔和，充滿春日感，絕對值得入手迎接春夏！

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CELINE減價2023｜CELINE Medium Classic 斜背包 HK$ 31,050（原價：HK$ 34,500）（ZALORA 官網）

CELINE減價2023｜CELINE Vertical Cabas Celine Canvas 側背提包HK$ 15,300（原價：HK$ 17,000）

CELINE這款帆布側背提包採用了小牛皮飾邊，令整體感覺略帶復古感，直式袋形容量大，實用性高，飾以金色金屬鎖扣配件，配件上刻上「CELINE」標誌，感覺高雅迷人！

購買方法：ZALORA

CELINE減價2023｜CELINE Vertical Cabas Celine Canvas 側背提包HK$ 15,300（原價：HK$ 17,000）（ZALORA 官網）

CELINE減價2023｜CELINE Sangle Small 水桶包 HK$ 14,850（原價：HK$ 16,500）

水桶包可說是春夏必備的袋款之一，手袋採用小牛皮製造而成，水桶袋形獨特迷人，實用性同樣高，加上綠色配色清新柔和，尤其適合春夏佩戴！

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CELINE減價2023｜CELINE Sangle Small 水桶包 HK$ 14,850（原價：HK$ 16,500）（ZALORA 官網）

CELINE減價2023｜CELINE Micro Belt Bag 斜揹袋 HK$ 18,525（原價：HK$ 19,500）

Celine Belt Bag自2014年誕生後，一直深受女生喜愛，梯形袋形充滿現代感，翻蓋上飾有紐結皮帶細節設計，微少的設計細節，頓時令手袋整體感覺時尚高雅！

購買方法：ZALORA

CELINE減價2023｜CELINE Micro Belt Bag 斜揹袋 HK$ 18,525（原價：HK$ 19,500）（ZALORA 官網）

CELINE減價2023｜CELINE Frame Medium 斜背包 HK$ 18,900（原價：HK$ 21,000）

CELINE 這款 Frame Medium 斜背包採用藍白配色設計感覺少女夢幻，尤其適合配襯春夏穿搭，袋形實用，配搭不同時尚單品即有助打造出各種時尚風格。

購買方法：ZALORA

CELINE減價2023｜CELINE Frame Medium 斜背包 HK$ 18,900（原價：HK$ 21,000）（ZALORA 官網）

CELINE減價2023｜CELINE Pre-loved CELINE Bucket Leather shoulder bag Beige HK$ 15,698（原價：HK$ 13,343.30）

每逢春夏，不少女生都愛入手水桶包袋款，CELINE這款水桶包採用奶白色百搭易襯，絎縫細節彰顯品牌精湛工藝，看起來別具質感。

購買方法：ZALORA

CELINE減價2023｜CELINE Pre-loved CELINE Bucket Leather shoulder bag Beige HK$ 15,698（原價：HK$ 13,343.30）（ZALORA 官網）

CELINE減價2023｜CELINE Accordion Card Holder In Grained Calfskin Medium Grey HK$ 3,900（原價：HK$ 5,500）

CELINE 這款卡套採用小牛皮配以小牛皮襯裡製造而成，設有5個隔層方便妥善收納卡，實用性高，現於ZALORA以7折價錢即可入手！

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CELINE減價2023｜CELINE Accordion Card Holder In Grained Calfskin Medium Grey HK$ 3,900（原價：HK$ 5,500）（ZALORA 官網）

CELINE減價2023｜CELINE Small Quilted Pouch With "C" Charm Zip HK$ 2,430（原價：HK$ 4,650）

這款小號拉鍊錢包採用100%小牛皮製造而成，飾以字母「C」金色金屬配件，增添細節，錢包設有拉鍊開合、4個信用卡槽，提供更大的方便度，採用絎縫設計，令錢包更具質感！

購買方法：ZALORA