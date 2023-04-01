CELINE｜8千內入手！4極罕款中古手袋推介：星球袋、70年代老花袋

CELINE中古手袋｜提到中古手袋，會是先想起哪一個品牌？其實細數之下，CELINE的中古手袋是很值得入手，品牌在Hedi Slimane領軍後，Triomphe系列手袋再度翻熱，復古風再度吹起。而CELINE不同時期的Logo，亦體現在不同年份的手袋上，加上品牌手袋外型及款式更多變化外，使CELINE中古手袋更具收藏價值。這次《01女生》就為介紹4款CELINE獨出心裁的中古手袋，在考慮入手時不妨可以參考一下！



CELINE中古手袋1｜Box Leather Army Green Trun Lock Kelly Bag HK$7,980

提到復古風，以小箱子造型的中古手袋絕對佔一席位，這款Vintage CELINE Kelly Bag，以實用的小箱子造型配上金扣以及半圓手提位，硬挺俐落的設計，很有個性。這款手袋的顏色是今年大熱的墨綠色，而且市面上大多是黑色款，所以墨綠色的Vintage CELINE Kelly Bag絕對稱得上是超級罕有款！

CELINE中古手袋2｜White Triomphe Macadam Bucket Bag HK$5,980

獨特顏色的中古手袋，其實在市場都是很罕有，這款白色的水桶袋同樣是罕有款中古手袋。水桶袋在收納容量上完全不用擔心，而且這款手袋正面還有一個細袋，可以擺放一些常用的卡片、唇膏或紙巾等小物件，很貼心的設計。水桶袋作為新手入門的第一個手袋，設計不但歷久不衰，而且很適合搭配不同造型。

CELINE中古手袋3｜Star Ball Gold Ball Black Crossbody Bag HK$7,980

外型多變亦是CELINE手袋的特色之一，這款以六角形設計的CELINE星球系列手袋就是其中之一，這個系列大約80-90年代出品，但由於當年產量不多，是非常罕有特款式。而手袋最標誌性的金球上，是雕刻滿凹凸紋理的星星，設計上充滿著小心思又精緻！這款CELINE星球手袋是黑色六角形款，配上金色星球手袋扣，低調同時又帶點獨特，加上它的收藏價值相當高，假如在中古店遇到的話，是很值得入手的！

CELINE中古手袋4｜Horse Carriage Black Canvas Leather Shoulder Bag HK$4,680

CELINE不同的老花圖案可說是見證著品牌的變遷，而這款手袋上的老花圖案正正是品牌70年代時的款式，是由品牌字母C加上品牌標誌上的馬車所組成，是真的只有在最早期的手袋上才會有，收藏價值十分高。而且這款手袋是黑色款，就更低調了，無論是日常上班或是復古打扮都可以輕鬆搭配！