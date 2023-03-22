吳千語開箱馬天佑衣帽間、名牌袋收納牆！LV、CELINE等收藏都曝光

吳千語（Karena）以模特兒身份出道﹐後來獲賞識開始接觸戲劇，她經常在個人社交平台上分享穿搭，很有潮流觸覺。但原來吳千語的潮流觸覺不僅在穿搭上，對於室內設計也是，近日在星級專業時裝指導馬天佑（Mayao）的YouTube頻道「MUSE TV」上，公開了家中的設計，更分享是由吳千語擔任室內設計及靈感大師，片中更曝光不少名牌手袋收藏。



吳千語擔任馬天佑新居的室內設計及靈感大師（截自 YouTube@MUSE TV）

吳千語擔任馬天佑新居的室內設計及靈感大師

影片中，吳千語（Karena）和馬天佑（Mayao）先公開家中佈置，客廳空間闊落，中間放置一張L形大沙發用作分隔飯廳，而且窗台位置由多塊落地玻璃組成，採光度十足。而作為專業時裝指導的馬天佑，在衣帽間的設計，吳千語也為此花了不少心思，特地訂造趟門櫃，將衣服、名牌袋、鞋履以及各珍貴收藏，收納得非常清晰。

馬天佑手袋收藏1｜Louis Vuitton monogram multicolour Petit Noé shoulder bag（截自 YouTube@MUSE TV）

馬天佑手袋收藏1. Louis Vuitton monogram multicolour Petit Noé shoulder bag

馬天佑（Mayao）家中亦設置了一面讓人羨慕的收納牆，放滿了各大品牌的名牌手袋，無論是經典款還是隱藏款，都在影片可見。在影片中，吳千語（Karena）一眼就發現了Louis Vuitton monogram multicolour Petit Noé shoulder bag，更被發現馬天佑購入後尚未剪牌，看來是收藏之用。這款LV水桶袋雖是約在2006年的款式，但其老花圖案以繽紛色彩呈現，加上歷久不衰的水桶袋，都是很值得入手收藏的款式。

馬天佑手袋收藏2. PRADA 2018 Fluorescent neon green dual pocket one shoulder small backpack

馬天佑（Mayao）穿著打扮大膽，收藏中不乏亮眼的款式，PRADA的這款螢光綠的背包，就連吳千語（Karena）都被吸引，入手了同款背包但她當時選了螢光粉紅。這款背包實用性相當高，可以側揹或單肩揹﹐外型簡單隨性，很適合用作打造運動風造型。

馬天佑手袋收藏3｜Goyard Backpack（截自 YouTube@MUSE TV）

馬天佑手袋收藏3｜Goyard Backpack

Goyard的這款背包亦是馬天佑（Mayao）收藏之一，背包以品牌獨特的Y字印花圖案佈滿﹐材質是以亞麻和棉纖維編織成的天然塗層布料，是品牌獨特的Goyardine帆布，相較皮革輕身又容易保養，更具有防水防腐效果。這款Goyard背包的容量，更是不用擔心，相當足夠﹐而且今年再度興起大型手袋熱潮，Goyard是不錯的選擇。

馬天佑手袋收藏4｜CELINE Men's Black Poche Bag With Triomphe Print（截自 YouTube@MUSE TV）

馬天佑手袋收藏4｜CELINE Men's Black Poche Bag With Triomphe Print

CELINE的這款Poche Bag雖然是男裝袋，但吳千語（Karena）表示很喜歡這種不太廢的小廢包，即是有小廢包的精緻外型，同時容量又很足夠！吳千語提到這款Poche Bag，可以足夠擺放電話、紙巾、卡片套等，實用性相當高。