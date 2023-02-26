15款精品心型耳環推薦　CHANEL、DIOR玩巴洛克風　Logo控必買YSL

新的一年安了太歲，有記得替自己招桃花嗎？



愛心耳環根本是招桃花的的小撇步。從Chanel萬人迷愛心耳環、Balenciaga耳環的酷帥感、文藝少女最愛的Dior巴洛克式耳環，儂編整理好15款各大時尚品牌的「愛心耳環」，想必2023好人緣不斷！

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1. Prada

Prada可以說是時尚圈的環保小尖兵，在去年年底將版圖伸往珠寶系列，作為品牌的第一個珠寶系列，使用了「回收黃金」作爲材料，「不手軟」的製作了大份量的愛心耳環，對於有著可愛少女心的女人絕對是尖叫！

2. Chanel

面對即將到來的白色情人節，除了可以對另一半表達愛意，更可以表達對香奈兒的愛！品牌把「愛」用精緻的工藝具象化，把雙C Logo跟大愛心並排放在一塊，令人驚艷的是愛心的背面也不放過，是一個黑色亮面愛心，細節感十足！

3. Gucci

Gucci的愛心耳環就是不一樣！配色、設計有點像是在致敬David Bowie，一看到閃電就會想起著名的閃電妝容，影響許多時尚審美，紫色、紅色的撞色混搭更是絕妙，別在耳朵上絕對展現獨特品味！

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4. Dior

Dior真的很會展現文藝氣息，這副跟別的愛心不一樣，名為「Tribales」的它，特別有巴洛克復古感，有種文藝復興的舊時氛圍，點綴上珍珠、紅色水晶，搭配起來別有風情，平時溫柔婉約的小姊姊，可以考慮入手。

5. Balenciaga

非常有街頭感、酷跩感的Balenciaga，「表達愛意」的方式也是不大一樣，凹凸有致的愛心造型，吊掛在耳邊，搭配上拆解自BB Monogram老花的Logo，有點復古的造型，線條卻摩登的衝突感！

6. Saint Laurent

如果你是個會在意臉型比例的人，那麼挑選耳環的時候可以考慮看看長型的款式，一配戴上去視覺上會有延伸感，這款聖羅蘭的愛心耳環就有這個效果！心型的耳環、YSL字樣點綴滿版的水晶，戴它去party一定會贏！

7. Ferragamo

Ferragamo在替換創意總監後，突然變得年輕有活力了起來，把手袋、服裝都變成Young Bae懂的設計語言，而在「愛心耳環」這題，他選擇用愛心、星星、珍珠來製造不對稱感，三種材質的不同色澤，也是相輔相成。

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8. Celine

根據小編近期的觀察，年輕的酷女孩上手Celine的比例之高！不論是腋下包還是老花包，在櫃上都賣得嚇嚇叫，但真正的內行人同步也會投資首飾，這款耳環珍珠與愛心混搭，簡約的設計容易搭進日常穿搭！

9. Versace

Versace家的「美杜莎」遇上摯愛了！古銅金的色彩更有復古韻味，鏤空的愛心形狀，在側邊更精雕細琢地鏤刻上了希臘迴紋符號，戴上去彷彿有著愛神阿芙蘿黛蒂的祝福！

10. Simone Rocha

來自愛爾蘭的新銳設計師Simone Rocha，在時尚圈引領了一波珍珠熱潮，更在台灣開設了全球第四家專賣店！設計師將最擅長的珍珠媒材，打磨成愛心的形體，溫潤的色澤，想必非常得女人心！

11. Vivienne Westwood

如果你是漫畫迷，肯定知道Nana的最愛品牌就是「Vivienne」，而如果你是時裝迷，也會知道龐克教母Vivienne Westwood，在去年年底離開了我們，而儂編私自覺得她野心很大，正考慮收藏了這個愛心耳環以此紀念她。

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12. Marc Jacobs

時裝設計師Marc Jacobs與老公幸福洋溢，自然也會在情人節將至散播歡樂、散播愛！用銀色的包邊、透亮的水晶材質堆疊出兩個大小愛心，是他給全天下情人最好的祝福！

13. APM Monaco

有穿搭想法的女孩，肯定都知道單邊耳環時髦不敗！來自摩納哥的輕珠寶品牌APM Monaco，這款單邊的愛心耳環，運用925純銀鑲嵌白色鋯石，呈現時髦的樣貌與態度。

14. Swarovski

很會做水晶跟天鵝的Swarovski，把大圈耳環變成愛心形，非常有摩登感的包邊，白金色自帶的酷感，不僅設計的很好，更找來大勢男團Ozone示範情人節系列的珠寶，想必是要搶要快！

15. Pandora

Pandora用兩色的心型水晶，從剔透的水晶、鮮明的紅色，用來展現愛的多樣面貌，來自「Timeless」情人節系列的紅色寶石的針式耳環，小巧的點綴約會穿搭，細節十足！

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