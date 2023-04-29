Hermès｜Hermès手袋令人夢寐以求，亦吸引到不少女生入坑，只可惜心儀袋款往往不是有錢就買到，除了難逃「配貨」命運之餘，有時甚至要配上「1：1」金額才能買到心頭好！最近就有網民在部落格上分享了自己出國旅遊時，成功在日本機場入手到Hermès Lindy mini手袋的心路歷程，並分享了1招順利在專櫃買到心儀袋款的貼士，立即看看！



Hermès｜最近就有網民在部落格上分享了自己出國旅遊時，成功在日本機場入手到Hermès Lindy mini 手袋的心路歷程！（Goris@痞客邦）

成功買Hermès Lindy mini！網教日本機場買包攻略：做多1步即入手

最近有位台灣網民在「痞客邦」部落格以「在日本機場終於買到HERMES Lindy mini！」為題發文，分享了順利在Hermès日本專櫃順利買到心頭好旳小攻略！樓主坦言自己本來已入手了2個分別是黑金及大象灰色的 Lindy mini 手袋，但至今已經有1年多未有再買到過，更直指在眾多袋款之中，似乎是 Lindy mini 最難買，「單純就是很想要一個特別的顏色，不想再要基本色」！

樓主指出，自從各國開關開放予旅客出入境，機場專櫃的貨流動很快，試過多次在台灣松山機場，很多袋款都缺貨，即使願意配貨也沒辦法買到心水袋款。樓主最近到日本旅行，在準備回國時經過日本機場Hermès就走了進去逛了一趟！

成功買Hermès Lindy mini！網教日本機場買包攻略：做多1步即入手（___l__l_k@OG）

如果運氣夠好的話，架上剛好擺放了你心儀的袋款，可以直接買的就不用太過迂迴，但樓主想入手的卻是從來不會放在架上的Lindy mini！樓主提到，由於日本機場觀光客多，一般都不會跟你說明要配貨多少才買到特定袋款，所以樓主就先盡量挑選其他最接近想入手的袋款金額的商品，把這些商品全放在桌子上，然後再問有沒有手袋。

專櫃職員第一次拿出來的袋款，樓主瞬間斬釘截鐵地說：「我不要！」然後就誠懇地問職員：「有沒有 Lindy mini，我真的很想要 Lindy mini，我很久沒有買 Lindy mini 了，不要黑色、不用駝色、不用大象灰都沒關係」，或許全靠樓主旳誠懇成功打動到專櫃職員。

職員進去確認後，把手袋拿出：「不確定這個顏色你喜不喜歡」，然後這個顏色深深地迷住了樓主，也正是完全合乎他的心意，樓主隨即回答：「我要了！」最終埋單買的其他東西都沒有一個 Lindy mini 的金額多。

如果運氣夠好的話，架上剛好擺放了你心儀的袋款，可以直接買的就不用太過迂迴，但樓主想入手的卻是從來不會放在架上的 Lindy mini！（FARFETCH 官網）

根據樓主入手Hermès手袋的經驗來說，他認為日本機場與台灣機場最大的不同就是，台灣機場一般規定要一定要買夠一定金額，才會放手袋給你買，而且配貨金額並不低！不過在日本機場，雖然最終還是要看你買的「其他商品」是甚麼，但如果你是經常進出同一個機場，看到有些商品一直都擺在這裡，明顯是賣不了似的，如果你買了的話或會加分，那當然你的消費金額越高，分數也會越高，買到心水手袋的機會也會大大增加！

根據樓主入手Hermès手袋的經驗來說，他認為日本機場與台灣機場最大的不同就是，台灣機場一般規定要一定要買夠一定金額，才會放手袋給你買，而且配貨金額並不低！（《現正分手中》劇照）

總而言之，樓主給大家入手Hermès手袋的攻略就是，不要直接問手袋，先看一看有沒有其他喜歡的東西，挑一挑再問有沒有手袋、有沒有某款手袋，再配合「誠懇、親切及溫柔」，不能說百分百成功，但至少樓主就是靠著這招成功買到包包，更要是Lindy mini，下次大家到日本旅行時，不妨到機場Hermès專櫃碰碰運氣，期待聽見大家分享成功個案！