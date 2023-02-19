Hermès粉紅色手袋5大夢幻推介！零配貨都買到？愛馬仕WOC不能錯過

Hermès粉紅色手袋｜女生們總是對粉紅色無法抗拒，再配在Hermès手袋上，簡直是夢幻逸品！Hermès產品色號眾多，現錄得超過250款，光是粉紅色就有20多款，其中部分色號更是熱門色號，是不少女生一見心動的顏色，這次就來為大家推介5款Hermès人氣粉紅色手袋！



Hermès粉紅色手袋1. Hermès Kelly Classique To Go Wallet Palladium Hardware （1Q Rose Confetti）

Hermès Kelly Classique To Go Wallet Palladium Hardware （1Q Rose Confetti）（Hermès）

Kelly Classique To Go是Kelly系列首次推出的WOC，既是錢包也是手袋，而且所有經典元素濃縮其中。這款手袋保留Kelly的搭帶扣特徵，外型優雅大方，甫推出即引起一陣搶購熱潮。而這款亦有推出粉色款，其中有搭配了1Q Rose Confetti糖果粉，這種色調正正充滿著活潑可愛，頓時為Kelly Classique To Go增加少女甜美感。

Hermès粉紅色手袋2. Hermès BOLIDE BAGS 25（X9 Mauve Sylvestre）

Hermès BOLIDE BAGS 25（X9 Mauve Sylvestre）(Hermès）

Bolide Bags是Hermès第一款有拉鍊的手袋，至今已有逾100年！Bolide Bags最多人選擇的尺寸是27cm 和31 cm，容量非常足夠，整個設計充滿知性美﹐很適合當作上班用的手袋。另外Hermès收藏家Xiaoma曾經在YouTube拍片分享，這款Bolide Bags是不用配貨就能買到，非常適合作為入門之選。而這款手袋配上帶紫調的櫻花粉X9 Mauve Sylvestre，更優雅但不失粉嫩！

Hermès粉紅色手袋3. Hermès Mini Constance 18 Palladium Hardware（5P Pink）

Hermès Mini Constance 18 Palladium Hardware（5P Pink）（Hermès）

Hermès Constance Bags是品牌經典手袋款之一，一直備受熱棒！雖然手袋設計看似簡單，每個手袋都需經工匠花14至18小時製作，每個部位都充滿著品牌的小巧思。Constance Bags共有4個尺寸，包括mini、micro、24cm及Elan，再配上不同皮革材質和配色，所以款式多元。其中5P Pink顏色粉粉嫩嫩，很有春夏的活力感！

Hermès粉紅色手袋4. Hermès Halzan Bags 31 （8W Rose Azalee）

Hermès Halzan Bags 31 （8W Rose Azalee）（Hermès）

Hermès Halzan手袋款式較低調，但配以硬挺皮革給人一種俐落感，是不少時尚達人的愛用手袋之一。而手袋還可以透過調整揹帶，轉換5種揹法，包括手提、短揹、長揹、斜揹、手拿包，更方便配搭配不同造型。而這款亦推出過不同配色，其中就有搭配過8W Rose Azalee玫瑰杜鵑粉，顏色更亮麗，更顯高雅。

Hermès粉紅色手袋5. Hermès Birkin Bags 25 （K4 Rose Dete）

Hermès Birkin Bags 25 （K4 Rose Dete）（Hermès）

Hermès Birkin Bags是品牌經典且保值的手袋款式之一，每個手袋都是由工匠師以手工製作，而且製作時間都是根據手袋的皮革和零件而定，據說平均一個Birkin Bags需花48小時完成，所以非常珍貴。其中Birkin Bags曾經推出過配上K4 Rose Dete夏日粉，粉紅色中帶有一點點橘調，是一款充滿活力的顏色。