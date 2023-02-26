零配貨成功買Hermès Picotin 18！愛馬仕達人授巴黎總店買包4貼士

Hermès配貨｜無論有沒有「入坑」都會得知Hermès存有所謂「配貨潛規則」，不少女生為求一袋不惜瘋狂配貨！早前，有名女生相當幸運地以「零配貨」成功於法國巴黎愛馬仕總店入手Hermès Picotin 18 ，其後她把自身買包經驗分享給大家，片中亦親揭零配貨的背後原因及注意事項，有興趣的女生絕不能錯過！



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零配貨買Hermès！內地女成功入手Hermès Picotin 18

在分享零配貨的背後原因前，先跟大家簡單講述「配貨」這一回事。其實配貨是正在用饑餓營銷銷售策略，而饑餓營銷是一種心理策略，控制購買數量或限量發售的手法令消費者覺得這些產品是供不應求及製造出罕有的現象，營造出「有錢都買唔到」高檔形象，從而令消費者心甘情願在Hermès不斷配貨。不過新手女生不妨看看Vivi! Hallo在片中分享在巴黎總店如個以零配貨入手Hermès手袋的經歷，那麼大家不用走過多冤枉路。

Hermès配貨｜內地女成功入手Hermès Picotin 18（YOUTUBE@Vivi! Hallo）

愛馬仕達人親授4大建議有望巴黎總店成功取包！

1. 預約



若果將出發到巴黎旅遊兼對Hermès手袋的女生，就切勿錯過Vivi! Hallo頻道主的4大建議。她表示現時巴黎有三家愛馬仕專門店，必需要預約才能買包，若果沒有預約的話SA肯定不會給你拿包的。不過是購買其他小皮具或別的配貨就毋須提早預約，自行前往門市即可，唯手袋必須要有預約。

Hermès配貨｜巴黎有三家愛馬仕專門店，必需要預約才能買包（YOUTUBE@Vivi! Hallo）

2. 預約須知



基本上在手機上操作，網絡搜尋「巴黎愛馬仕預約」即可，網頁設有多國語言介面，週一到週六都可以預約，當天晚上（法國時間）8：30-9：30會以郵件通知是否預約成功。若果成功的話，還會收到短信通知。頻道主當時預約需提供護照號碼，大概連續20多天才成功預約，她更直言「在巴黎愛馬仕但憑預約成功，SA總是會提供你OFFER的手袋的」。

Hermès配貨｜預約須知（YOUTUBE@Vivi! Hallo）

3. 直接說想要的袋款



頻道主指出負責手袋的SA是不負責其他配貨，因此入店後毋須跟其SA提及任何配貨。即使提及他都會把你推給其他同事，所以入店直接說想要的袋款。此外，她表示衣著方面盡量打扮得大方得體，最好把所擁有的Hermès東西全部帶上身，讓SA感受到你對品牌的喜愛度。

Hermès配貨｜直接說想要的袋款（YOUTUBE@Vivi! Hallo）

4. 零配貨下熱門袋款無法買



成功買Hermès手袋一看運氣，二還是看賬戶。像頻道主是次完全是空白賬戶，即是從沒有在法國愛馬仕消費過，基本上熱門袋款都不會給，拿出來的都是小包。這次SA拿出來3個手袋，一個金棕mini evelyn，一個是 Picotin 18，一個海軍藍的Garden 30，而她最後選了Picotin 18。

資料來源：Vivi! Hallo @Youtube