楊紫瓊的幸運腕錶？奪影后、踏紅地必戴Richard Mille值近千萬？

楊紫瓊Richard Mille腕錶｜楊紫瓊日前首以奧斯卡影后身分，亮相「時尚界奧斯卡」Met Gala，除了優雅造型打扮，更受人注目的，是她手上的那隻錶？每逢重大場合，都可看到楊紫瓊錶不離手，今年更伴她經歷奪影后時刻，以及日前的香港電影金像獎及Met Gala。雖然換上多套禮服，然而手錶款式均來自同一品牌 —— Richard Mille，價值更近1,000萬港元。到底它有甚麼魅力之處，讓這位影后愛不釋手？



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相較女生們喜愛的珠寶首飾，楊紫瓊更愛佩戴手錶，當中對其意義亦非常重大。她曾提到，收到父親第一份送贈的禮物，就是一隻手錶；而第一份送給自己的重要物品，亦是一隻手錶，因此她對手錶充滿非凡的愛意。她不時佩戴寬大錶面，雖然款式偏向男性，但楊紫瓊反認為，這是她的一個標誌。

楊紫瓊Richard Mille腕錶｜楊紫瓊日前首以奧斯卡影后身分，亮相「時尚界奧斯卡」Met Gala，除了優雅造型打扮，更受人注目的，是她手上的那隻錶？(CFP)

手錶不只是報時，我不同意女生應只戴小型手錶。 楊紫瓊

多年來楊紫瓊都愛戴Richard Mille，其後成為品牌摰友，Richard Mille更為她特別設計專屬腕錶。楊紫瓊與品牌結緣，始於未婚夫Jean Todt，由於他與Richard Mille是好朋友，因此楊紫瓊發現，自己對藝術的追求和理念，跟品牌相當接近，於是不時都戴它的手錶。她曾表示，「若不認同品牌奉行的理念，就無法成為代言人。Richard致力支持年輕藝術家，助他們不斷超越自己，這就是我認識的Richard。」

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楊紫瓊Richard Mille腕錶｜楊紫瓊日前出席Met Gala，手上戴的黑色鑽石手錶，款式為Richard Mille RM 07-01。(CFP)

楊紫瓊Richard Mille腕錶盤點一：Met Gala

楊紫瓊日前出席Met Gala，以簡潔的黑白配色，以及露鎖骨寬袖設計，展現出優雅性感的魅力。她手上戴的黑色鑽石手錶，款式為Richard Mille RM 07-01，錶面及外殼均鑲滿鑽石，搭以黑色皮革錶帶，相信是原來款式的變奏版。

楊紫瓊Richard Mille腕錶｜楊紫瓊現身香港電影金像獎紅地毯，戴Richard Mille腕錶。(IG@michelleyeoh_official)

楊紫瓊Richard Mille腕錶｜楊紫瓊奪奧斯卡影后時戴RM 07-02藍寶石水晶自動上鍊女士腕錶。(IG@michelleyeoh_official)

楊紫瓊Richard Mille腕錶盤點二：香港電影金像獎

在第41屆（今屆）的香港電影金像獎，楊紫瓊現身紅地毯。她以Dior金色禮裙，配襯卡地亞（Cartier）首飾，展現出強大的氣場。更受注目的，還是那隻Richard Mille手錶，看來跟她奪奧斯卡影后時所戴的同款，為RM 07-02藍寶石水晶自動上鍊女士腕錶，錶殼由整塊藍寶石水晶加工製成，手工耗時40天，極具收藏價值。

楊紫瓊Richard Mille腕錶｜楊紫瓊在美國演員工會獎中戴黑色Richard Mille腕錶。(IG@michelleyeoh_official)

楊紫瓊Richard Mille腕錶盤點三： 美國演員工會獎

除了奪得奧斯卡影后，楊紫瓊今年也在美國演員工會獎中，獲頒最佳女主角。她以一襲黑色禮服，綴滿金色珠片，再搭黑色Richard Mille腕錶，締造華麗和型格的魅力。

楊紫瓊Richard Mille腕錶｜楊紫瓊奪得獨立精神獎「最佳主角演出」時，選擇RM 74-02自動上鍊女士陀飛輪腕錶。(IG@michelleyeoh_official)

楊紫瓊Richard Mille腕錶盤點四：獨立精神獎

楊紫瓊奪得獨立精神獎「最佳主角演出」時，以Gucci寶藍色禮裙，綴以大荷葉邊紡紗，展現出優雅華麗的感覺。她手上的黑色腕錶，亦是非常亮眼，選擇RM 74-02自動上鍊女士陀飛輪腕錶，締造型格強勢的氣場。

楊紫瓊Richard Mille腕錶｜在奪得國家評論協會「最佳女主角」時，楊紫瓊戴上RM 27-01 Rafael Nadal陀飛輪腕錶。(IG@michelleyeoh_official)

楊紫瓊Richard Mille腕錶盤點五： 國家評論協會獎

至於在奪得國家評論協會「最佳女主角」時，楊紫瓊穿上Erdem黑白禮裙，看來高雅大方。她手上亦戴上RM 27-01 Rafael Nadal陀飛輪腕錶，全球限量50枚，可見出她的崇高地位。

楊紫瓊Richard Mille腕錶｜楊紫瓊出席《007：生死有時》（No Time To Die）的世界首映禮。(Getty Images)

楊紫瓊Richard Mille腕錶盤點六：《007：生死有時》世界首映禮

不僅只有頒獎禮，楊紫瓊參與活動時，也會佩戴Richard Mille手錶。在2021年時，她出席《007：生死有時》（No Time To Die）的世界首映禮，以一襲莫迪蘭色的Elie Saab透紗禮服優雅登場，並戴Richard Mille RM051 Phoenix Michelle Yeoh鑽錶，展現出事業型女生的氣勢。

楊紫瓊Richard Mille腕錶｜Richard Milile RM051 Phoenix Michelle Yeoh鑽錶 (Richard Mille)

這款陀飛輪腕錶於2011年誕生，為楊紫瓊與Richard Milile藝術總監聯手創作的款式，從亞洲汲取靈感，選以鳳凰作象徵，圖案上綴以鑽石，搭以黑瑪瑙底版，可助吸收負能量，同時激發靈感。腕錶全球限量18隻，據值近1,000萬港元，而「18」這個數量，也是楊紫瓊最喜歡的數字，因此別具意義。

楊紫瓊Richard Mille腕錶｜Richard Mille RM51-01楊紫瓊龍虎陀飛輪腕錶 (Richard Mille)

楊紫瓊Richard Mille腕錶盤點七： 為《卧虎藏龍II》而設

楊紫瓊與品牌其後亦有推出另一款式 —— RM51-01楊紫瓊龍虎陀飛輪腕錶，為慶祝楊紫瓊當時新作《卧虎藏龍II》而設計，特別以龍虎環繞的美學元素，展現亞洲文化的重要象徵。腕錶圖案雕刻栩栩如生，使用3N紅金質地，全球僅發行20隻。