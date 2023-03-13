奧斯卡2023｜楊紫瓊磨煉40年終成影后　回顧武打巨星7套經典作品

第95屆奧斯卡金像獎今天（13日）頒獎，而由60歲女星楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》榮獲7項大獎，是本屆得獎最多的贏家，力壓其他競爭對手。其中，楊紫瓊跟關繼威拿下最佳男配角及最佳女主角的個人獎項，改寫影史刷新歷史紀錄。



近日對於《奇異女俠玩救宇宙》能夠在奧斯卡拿下多少獎項，全世界觀眾都非常關注，而楊紫瓊不僅成為奧斯卡首位亞裔影后，也將會是時隔21年，繼荷莉貝瑞（Halle Berry）以《擁抱艷陽天》獲獎後，第2位拿下最佳女主角的非白人演員。

出道近40年的楊紫瓊，曾演出過許多經典武俠電影，以下就讓我們一起來回顧她的經典作品吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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《皇家師姐》

雖然《皇家師姐》不是楊紫瓊出演的首部電影，但1985年上映的《皇家師姐》，卻讓她獲得了「香港頭號女打星」的稱號，並入圍香港金像獎的最佳新人獎，為了拍片，楊紫瓊認真習武半年，也是開啟選美出身的楊紫瓊成為武打電影界巨星的第一個契機。

《007：明日帝國》

楊紫瓊在1997年以《007：明日帝國》成為影史上首位亞裔的「占士邦女郎」，更打破了占士邦女郎的「花瓶」形象，正式進軍荷里活，成為許多動作片電影中的重要角色。

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《臥虎藏龍》

《臥虎藏龍》2001年榮獲奧斯卡「最佳外語片」、「最佳攝影」、「最佳藝術指導」以及「最佳原創音樂」4項大獎殊榮，李安更因此成為聞名全球的金獎導演。楊紫瓊曾在受訪時回憶當年拍攝《臥虎藏龍》的心境，透露：「那是我最難忘、最開心、最痛苦，也最感動的經驗。我當時連劇本都沒看，就等了李安整整2年，那段時間，我一部片都沒有接，就為了演這部電影，現在想起來還是很值得」。

《藝伎回憶錄》

由章子怡、楊紫瓊、鞏俐主演的《藝伎回憶錄》雖然因演員國籍問題飽受爭議，仍獲得了第 78 屆奧斯卡「最佳美術指導」、「最佳攝影」、「最佳服裝」殊榮。楊紫瓊在電影中飾演藝伎豆葉，對章子怡飾演的女主角「小百合」說道：「千萬記住，藝伎不是妓女，也不是妻子！我們賣藝，但是不賣身，我們營造一個神祕的世界，一切都美不勝收」至今仍是許多影迷會回味的經典電影。

《翁山蘇姬》

根據諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬的真實故事改編的真人同名電影《翁山蘇姬》，上映後獲得超高評價，導演李安則直呼是「楊紫瓊的巔峰之作」，而楊紫瓊則是因飾演翁山蘇姬引發人權相關議題的討論，在2011年到達緬甸時遭驅逐出境，被禁止往後至緬甸旅遊。

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《瘋狂亞洲富豪》

改編自同名暢銷小說的全亞裔演員陣容荷里活電影《瘋狂亞洲富豪》上映時曾在歐美地區帶起了一波「亞洲時尚」。片中楊紫瓊所飾演的男主角媽媽「楊艾蓮」，而她曾在接受訪問時透露劇中戒指的由來，霸氣回應主持人對於她所配戴的綠寶石戒指的疑問：「這只戒指是我的！我從不等人送我禮物，如果我想要鮮花，我會自己付錢請花店寄給我」 ！俠女般的帥氣性格也讓她被現場觀眾投以熱烈的掌聲。

《尚氣》

荷里活首部以亞裔英雄為主角的超級英雄電影《尚氣》，楊紫瓊在當中飾演劉思慕的姨母，雖然不是她首次演出超級英雄電影，仍令人印象深刻。

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