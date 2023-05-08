Saint Laurent首飾2023｜首推高級珠寶系列　15款耳環、戒指必收

Saint Laurent首飾2023｜相信女生們對Saint Laurent的手袋、配飾絕不陌生，奢華經典的YSL標誌深入民心，時尚單品高貴優雅，成功俘虜到一眾女生！Saint Laurent 最近又傳來好消息，品牌日前推出了首個高級珠寶系列，品牌創意總監Anthony Vaccarello將黃金、鑽石及其他珍貴材質，結合經典設計，呈獻出現一系列全新首飾單品，《01女生》就立即為大家盤點15款Saint Laurent高級珠寶系列單品，相信大家也會蠢蠢欲動想入手一款！



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Saint Laurent首飾2023｜Saint Laurent 日前推出了首個高級珠寶系列！（ysl＠IG）

Saint Laurent首飾2023｜高級珠寶系列單品1：CASSANDRE 18K灰金鑽石耳釘 NT$ 52,650（約HK$ 13,480）

在 Saint Laurent 的時尚單品之中，不時看到經典的「YSL」標誌，巴黎藝術家Adolphe Mouron Cassandre 將「YSL」三個英文字母合拼成一個標誌，成為了今日深深迷住了不少女生的「Cassandra Logo」，今次品牌首推高級珠寶系列也當然不可以缺少了這元素吧！這款CASSANDRE 18K灰金鑽石耳釘採用再生金製作而成，經典的Cassandre標誌上綴滿了鑽石，散發著高貴奢華感，相當迷人！

Saint Laurent首飾2023｜高級珠寶系列單品1：CASSANDRE 18K灰金鑽石耳釘 NT$ 52,650（約HK$ 13,480）（Saint Laurent 官網）

Saint Laurent首飾2023｜高級珠寶系列單品2：CASSANDRE 18K黃金鉸鏈式手環 NT$ 129,500（約HK$ 33,160）

除了鑽石外，Saint Laurent亦採用了黃金作為這個高級珠寶系列中的一大主要材質，一系列黃金飾物散發著奢華大氣感，展現出隆重高貴氣質，這款幼身鉸鏈式手環，採用再生金製造而成，中央飾以橫向CASSANDRE，設計簡約帶出經典CASSANDRE標誌這亮點，充滿高雅時尚感！

Saint Laurent首飾2023｜高級珠寶系列單品2：CASSANDRE 18K黃金鉸鏈式手環 NT$ 129,500（約HK$ 33,160）（Saint Laurent 官網）

Saint Laurent首飾2023｜高級珠寶系列單品3：18K灰金、黃金及淡金爪形戒指 NT$ 203,900（約HK$ 52,210）

很多女生都會疊戴戒指，以不同的戒指組合配搭出各種風格造型。喜歡疊戴戒指的女生們，Saint Laurent新推的這款18K灰金、黃金及淡金爪形戒指就相當適合妳了！一組三個的弧形開口金屬飾環戒指，以三種不同的材質打造而成，配以不對稱尖頭末端，精緻優雅，適合配襯不同的時尚造型，為造型加以點綴！

Saint Laurent首飾2023｜高級珠寶系列單品3：18K灰金、黃金及淡金爪形戒指 NT$ 203,900（約HK$ 52,210）（Saint Laurent 官網）

Saint Laurent首飾2023｜高級珠寶系列單品4：18K黃金漸變鏈條項鏈 NT$ 205,550（約HK$ 52,630）

只要在簡約的設計上添加一點小細節，便會頓時充滿時尚感！Saint Laurent這款鏈條項鏈看似簡約，但它配以漸變鏈節，令項鏈瞬間充滿層次感，配飾低調不浮誇，適合配襯各種時尚穿搭造型！

Saint Laurent首飾2023｜高級珠寶系列單品4：18K黃金漸變鏈條項鏈 NT$ 205,550（約HK$ 52,630）（Saint Laurent 官網）

Saint Laurent首飾2023｜高級珠寶系列單品5：18K灰金鑽石胸針 NT$ 157,450（約HK$ 40,320）

想為高貴晚裝加以點綴，頓時充滿獨特性，散發出與眾不同的時尚優雅氣質，在造型上加上胸針絕對是不錯的想法！Saint Laurent這款18K灰金鑽石胸針，一套三枚：心形、星形和新月形胸針，上面鑲滿了鑽石，非常高貴！

Saint Laurent首飾2023｜高級珠寶系列單品5：18K灰金鑽石胸針 NT$ 157,450（約HK$ 40,320）（Saint Laurent 官網）

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