Lyst 2023排名第1季出爐！ Prada成榜首全球最大熱　LV不入十甲？

作為時裝界權威網站Lyst，Lyst會根據超過九百萬人的網上購物習慣、搜尋、社交平台參與度、銷售量等的數據，於每年、每季度中綜合以上數據。根據平台中搜尋次數、瀏覽量、討論度等而統計出不同排行榜﹐包括年度話題手袋、話題單品、年度品牌等。而在最新發布2023第一季時尚熱門品牌、產品排行榜中，當中有不少年輕品牌打入20名的榜單內，更令人驚訝的是奢侈品牌的排名，經典之最的 Louis Vuitton、Dior不在十甲內，一袋難求的CHANEL、Hermès更不入榜內！



Lyst2023時尚名牌排行榜｜第1位：Prada

作為蟬聯兩季的榜首，Prada 無疑成為全球最受歡迎品牌！其實自Prada HOBO帆布腋下包爆紅後，價位一直向上調，從不足一萬升至現今已破一萬大關，也造就大家紛紛留意Prada其他的袋款！

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第2位：Miu Miu

Miu Miu近年新品相當亮眼，亦是自 Lyst Index 開始以來的最高排名，從半月腋下包到超低腰迷你裙，討論度一直高居不下，難怪從第四位躍升上第二名的位置！踏入2023，更推出甜美糖果色的功能性美學設計多口袋手袋，又有春夏聯乘 Miu Miu x New Balance 574 2023，難怪備受關注！

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第3位：Moncler

經典memes「不了」一幕出自Hotline Bling，Drake's 身上的紅色大衣亦來自Moncler (Moncler)

要說到驚喜之最，絕對是Moncler！由第17位大飆升至第3位，除了推出首個70周年NFT之外，倫敦時裝周中展示了一場精彩騷，並宣布重推Moncler Genius系列，成功引起大家關注！

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第4位：Valentino

對比上季微升一位的Valentino，實屬一個大有驚喜的品牌，提到Valentino 想必就會聯想到小顆的鉚釘，在去年多次創新，以滿板的「V」字以及將經典的十字型鉚釘放大為4X4公分的尺寸，令人更加一眼就記住Valentino。另外，經典鉚釘放大後，外型變得更為簡潔，但背後做工需花9小時以上，先將金屬銑出鉚釘輪廓，不斷地拋光、打磨和鍍膜後才會變成如今模樣！

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第5位︰Loewe

略為上升排名的Loewe，近年深受女生喜愛，除了Puzzle、Hammock、Flamenco等經典袋款，亦有一直創新推出了不少新款、新色手袋，保值能力與美觀兼備，相當值得入手！

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第6位︰Bottega Veneta

Bottega Veneta自2019年換上創意總監Daniel Lee 後，聲勢大增，帶來不少年輕時尚的設計，打造了著名的「BV綠」後，收獲不少年輕女生的支持。而新任創作總監Matthieu Blazy上任後更主打藝術感覺，以近年大熱的半月廓形配上最具代表性的Intrecciato編織皮革而成的 Sardine Bag，當中的柔軟與剛強的對比更令它登上去年秋冬季度年度最受歡迎單品的第五位！

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第7位︰Dolce & Gabbana

作為以豐富誇張的圖案著名的Dolce&Gabbana，每年一度的男裝時裝騷更是時尚周中最戲劇化、最令人難忘的活動之一，他們不單展示一場時裝秀，更是幾天的體驗活動！而今季2023秋冬的「THE ESSENCE」當中的水晶刺繡、誇張腰線相當吸晴。今季主題一改以往，以簡約風格配上精緻剪裁、匠人手藝，以作品讚揚意大利珍貴的文化傳承。

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第8位︰Versace

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第1季：8. Versace（Versace）

Versace 作為本季度上升最快的品牌，從上季排名第13名中上升了5位！ 要數算原因，大抵是因為Donatella Versace 冒險在奧斯卡頒獎週末，於洛杉磯舉辦她的 FW23 時裝秀，幸好這場時裝秀正好匯聚了娛樂、時裝界的名人們，並在網上，抖音平台中產生了超過 3980 萬的觀看次數，與此同時，品牌的搜索量在活動結束後的幾天內增加了 44%！

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第9位︰Gucci

GUCCI Bamboo 1947 mini top handle bag HKD$ 30,500（GUCCI ）

作為早前季度一直穩守三甲的Gucci，令人意外的是今季排名卻大跌至第9名！雖然有著不同品牌大使加持，IU、NewJeans的Hanni、肖戰、《創造安娜》中的Julia Garner等，不過在現今眾多時尚新品上架的浪潮中，大家都在奢侈品牌與新品牌之間瘋狂搖擺。

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第10位︰Saint Laurent

Lyst2023時尚名牌排行榜｜第1季：10. Saint Laurent（IG@ysl）

Saint Laurent 一直都是女生們的愛牌，黑金配色加上經典的「YSL」仿似高貴、永恆元素，從化妝品到手袋總能俘虜女生的心。今季排名不變並保持著從2022年第4季的熱度，而Saint Laurent能保持熱度的原因除了外觀，明星加持當然是一大主因，去年大熱的手袋 ICARE深受女星歡迎，「貓女」Zoë Kravitz、Hailey Bieber，甚至BLACKPINK的 Rosé亦高調選用 ICARE出席公開場合！

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