名牌手袋穿搭不出錯3大重點必知！LV手袋原來襯這些風格

手袋怎樣配搭才好看？如何運用手袋顏色令造型加分？ 數到名牌手袋的經典，非Louis Vuitton莫屬！Louis Vuitton的手袋材質出名耐用，防水又防火，甚至可以作為傳家之寶。如果從媽媽、長輩手中得到的時候，除了回憶的承傳之外，我們又應該如何將手袋價值最大化呢？你又有否試過，滿心歡喜拿起手袋，但一配搭就好像跟自己有所違和，有種格格不入的感覺呢？



Louis Vuitton 作為經典之作，不少女生都會有所留意，不論是對小廢包、大號手袋或是經典保值款而心動。入手心頭好當然興奮，不過若想將手袋價值最大化，原來手袋都有一套最佳配搭方法！不想再讓手袋放在「冷宮」、不再「袋不稱身」的話，不妨可以參考於時裝服飾行業多年的Kan Kan，她對於配搭名牌手袋的分享吧！

想將手袋價值最大化，原來手袋都有一套最佳配搭方法！（Gettyimages）

Louis Vuitton手袋配搭法：經典老花款手袋提案

Kan Kan 指入手手袋前，最關鍵是重新審視個人風格以及日常穿搭而選購，Louis Vuitton 作為復古風的手袋，品牌具有個人風格、並不是所有人都適合，我們以現代穿搭混合，一不小心就會變咗得俗氣、格格不入。買入名牌當然是件樂事，但全身掛滿名牌，不是品味，只是用錢堆積起來，顯得廉價、做作以及失去個人風格。

若果想入手Louis Vuitton 手袋的話，要知道舊化亦是手袋的玩味變化之一，另外Louis Vuitton 手袋的手提位置通常是皮革材質，這個地方特別容易先變色，但若果大家不喜歡手袋會隨時日變黑的話，還是不要入手了！若要入手經典Monogram 老花款的話，Kan Kan 建議日系工裝、休閑、西裝打扮、復古風格打扮會較適合，大家要是以年輕感打扮為多，例如文青風格、韓系風格的話，比起Louis Vuitton，Celine、Saint Laurent、Prada等會更加好配搭。

Louis Vuitton手袋配搭法：顏色百搭好襯就是紅、黑色

手袋配飾除了實用之外，亦是考驗一個人是否懂得運用單品創造時尚與個人風格中的平衡。最考驗搭配技巧的將平價單品穿出「高級感」又或者將名牌配以平價單品混穿出綜合感。

如果大家的搭配技巧未夠的話，不妨先嘗試以同色調打扮、身上不超過三種顏色，又或者以一單品突出當日風格吧。而手袋配搭上，亦可以參考類似的方向，選擇手袋顏色，追求百搭、好襯的話放心入手紅、黑色的吧，絕對能夠輕鬆融入日常，增添品味。

Louis Vuitton手袋配搭法：手袋尺寸影響觀感

Louis Vuitton手袋配搭法：手袋尺寸影響觀感（Gettyimages）

手袋尺寸各有所愛，小廢包小巧可愛，大號包容量又十足，不過原來手袋尺寸都會影響觀感、時尚度！雖然近年大號手袋回歸，掀起一番熱潮，不過相比起大手袋，小手袋輕盈，並不會使人側重一點，視覺效果上小手袋會更易襯！