淺色手袋如何搭配？入手白色手袋前必須考慮這4點：材質、穿搭

近年白色、淺色手袋成為潮流，各大品牌都有投出「白色炸彈」，白色手袋百搭又又簡約，一揹上就會提升溫柔、知性氣質。不過不論是名牌好手、初次購買的女生，大家都總會對淺色的手袋有所卻步，因為淺色手袋需要的保養，染色、變黃機會較高，不過不代表手袋只能購買一成不變的黑色！



名牌手袋花費不貲，不同品牌都開始出現一袋難求的情況，入手心頭好前，到底應該考慮保值、尺寸還是自己的心動程度呢？其實買手袋並不簡單，還要考慮這4點！不然買入後，滿心期待手袋能夠出席不同場合、增加時尚度，卻發現購入心頭好卻與自己的穿搭不合！

為了更好的配襯手袋，購入合適單品，大家不妨參考這位來自 Louis Vuitton和Tiffany的前員工「阿乖在美國」在其YouTube頻道對於白色手袋的分析吧！

近年白色、淺色手袋成為潮流，各大品牌都有投出「白色炸彈」！（《潮拜購物狂》劇照）

購入白色手袋小貼士1. 白色亦有分冷暖調

不同品牌都開始出現一袋難求的情況，Waiting List又排得不知時日的時候，有些女生可能會投向網上購物、尋求代購的方法。不過，在網上選購手袋時，「阿乖」指一不小心就可能買錯顏色，與自己想像中有落差，因為白色亦有分冷暖調。配色是展現品牌風格的其中一個方法，以兩個品牌作比較，例如CELINE 手袋比較多變，白色會調得比較冷藍調，感覺較中性，而Louis Vuitton 的白色會較暖調，像奶油般感覺比較和諧。

「阿乖」指對於顏色不太敏感的大家，為避免落差，大家除了到店實看之外，亦可以在品牌官網上，選用英語，從官方形容詞中了解到手袋的成色，又或者以手袋色去搜查網上圖片，這樣就會更加好分辨出。

阿乖將大熱品牌的白色手袋都作以比較（YouTube@阿乖在美國 「2023 白色包包怎麼選 記住這4點」）

購入白色手袋小貼士2. 材質除了顯做工 亦會影響呈色感

材質及造工亦會影響呈色感（左：Louis Vuitton New Wave Chain Bag MM，右：Louis Vuitton OnTheGo MM）

除了了解到品牌的調色取向，在品牌官網上亦可以留意手袋材質，因為材質及造工亦會影響呈色感，特別淺色手袋上會更明顯可見。例如小羊皮的材質較軟冧，呈現的顏色亦會較平滑。而選用人造皮則會有股抛光感，顏色會較光亮。

購入白色手袋小貼士3. 自身穿搭風格

挑選好合意顏色後，為了將手袋價值最大化，最好的情況當然配搭得宜，大部分場景都可以用，上班、外出、約會時都可大派用場！不過應該如何才知道手袋足夠百搭呢？原來我們可以以自身皮膚顏色以及自身穿搭風格作考慮，例如黃皮女生用較暖調的手袋才不會突兀，自己衣櫃中的衣物風格、顏色亦是關鍵，三者考慮清楚之下才會挑中！

購入白色手袋小貼士4. 手袋尺寸選擇困難？先滿足個人需要

大號與小號手袋都能夠滿足個人需要，「阿乖」建議大家則挑選小號的（左：Christian Dior Small Book Tote，右：Christian Dior Medium Book Tote）

小廢包小巧可愛，大號包容量又十足，不少女生都會對於手袋尺寸拿捏不到，「阿乖」指挑選手袋時應先滿足個人需要，每個人對於外出時需要的東西標準不一。當大號與小號手袋都能夠滿足個人需要，「阿乖」建議大家則挑選小號的，因為白色手袋當中外縫款式會相對地顯得比容量更大， 另外夏天用上輕盈的白色手袋會更易襯！