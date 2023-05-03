手袋｜精選5大馬來西亞小眾品牌　適合通勤休閒用　CP值高不撞款

說到買手袋，你第一個想到的品牌會是什麼？是Charles & Keith、Coach、Chanel還是LV? 其實除了這些知名的品牌，在馬來西亞也有許多寶藏小眾品牌手袋，不管是設計還是質感，都不輸給這些大品牌哦~



考慮到大家都是追求實用和性價比的人，小編整理了五家不同風格，款式又多樣的馬來西亞本土小眾品牌手袋~ 相信不管你是學生還是上班族都能從中挑到爽！

5個馬來西亞小眾手袋品牌，款式多樣化價錢相宜，而且還不用擔心會經常同人撞款！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Sometime by Asian Designers

這家品牌的手袋設計出自於非常優秀和富有創造力的亞洲設計師，每個手袋的設計感都很在線，出門也不容易撞款式。他們家的手袋做工細節都很精緻，一看就有非常高級的時髦感。整體風格偏向輕熟簡約，非常適合上班通勤或出門逛街約會，搭配襯衫、裙子都很好看。

重點是，他們家手袋提供刻字服務，一共有三種制定方式，其中包括刺繡，刻制和燙金。如果想要買包送人，在手袋刻上對方的名字就感覺超用心又有意義。想要自己用的話，刻上名字的包也有種專屬包的感覺。

2. Bvera

Bvera家的手袋大部分都很可愛，很有春天氣息~ 特別是他們家推出的泡芙包和雲朵包，都是甜妹們最愛的款式。手袋的配色都很青春很馬卡龍，會用上嫩嫩的糖果色系，十分顯少女感！平日愛穿黑白色系衣服的姐妹，就可選擇搭配他們家彩色系的手袋，很適合用來點綴，給穿搭增加亮點。材質方面也都是用了糯糯的軟皮或者毛絨，摸起來也很舒服~

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3. Tracey

Tracey家的手袋主打實用性，經常推出適合上班通勤，提着就能立馬出發的手袋。小編真心覺得他們家的大容量手袋真的好看又有質感，可說是集實用和顏值於一體！日常上班裝個筆記本、雨傘、水罐等用品也完全沒問題！而且重點是，他們家的手袋會設計各種不同的隔層，非常適合愛在包裏放一堆東西的姐妹，讓你的隨身物品都能收納整齊，這樣就不會老找不到東西了！可說是非常貼心啦~

另外，他們家格子花紋類的手袋也很好看，復古又時尚。手袋版型立體，屬於不會塌掉的廓形，怎麼裝都不會變形。

4. B.Adore

B.Adore這個品牌估計大家都不陌生，手袋款式很多樣化，從手拿包、斜挎包、托特包、小錢包各種款式應有盡有。他們家的手袋沒有太多花裏胡哨的設計，但背上很有質感，最大的好處就是百搭。另外，他們家每款手袋的款式銷量都很高，評價也都很不錯。

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5. Rachel Smith

Rachel Smith家的手袋版型都很簡約大方，出門隨手拎一個都不會出錯~ 他們家的手袋也適合各個年齡層的姐妹，不同風格的包絕對能滿足你的審美需求。手袋款式偏淑女風，很顯氣質，非常適合背上出門約會~

當然，他們家帆布類的托特包也很耐看百搭，簡約的muji風不失單調，也很日常。容量相當可觀，非常能裝，熱愛帆布包的姐妹千萬別錯過~

沒有一個女生可以拒絕手袋，畢竟「包治百病」。以上分享的五家都是來自馬來西亞本土小眾的手袋品牌，喜歡就到他們的網店逛逛吧~

【本文獲「Goody25」授權轉載。】