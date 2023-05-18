運動用品推介2023｜15大運動服飾優惠低至2折　限時優惠碼折上折

【ZALORA優惠｜運動服飾優惠】隨著上星期的立夏，標誌著夏天的到來、溫度開始升高，炎炎夏日當然就是户外運動的好時機，運動又怎少得一套舒適、排汗又美觀的運動服呢？近日ZALORA 亦推出「Thankful Week」優惠，由護膚美妝、香水、服飾、鞋款到手袋都有精選優惠，最抵優惠更可低至2折！



除了全場精選優惠外，為回饋《01女生》讀者，由即日起至5月31日， 新客戶只要在ZALORA 香港網上商店中買滿港幣350元以上，輸入獨家優惠碼：「HK0523 」，即享回現金折扣：港幣85元！《01女生》這次就為大家精選了以下運動用品、運動服飾優惠，優惠期有限，想入手的女生們絕對不能錯過！

名牌銀包8推介！附ZALORA優惠碼＋減價：BV、YSL經典款平逾千元

ZALORA優惠：1. PUMA Performance Women's Yoga Training Pants 原價HKD$ 279 折後HKD$264.79

購入方法：ZALORA

ZALORA優惠：1. PUMA Performance Women's Yoga Training Pants 原價HKD$ 279 折後HKD$264.79 （ZALORA）

這款九分的喇叭運動長褲，比起瑜伽褲、運動長褲，更有率性隨意感，而且不單可以運動時穿著，外出亦能輕鬆搭配，展現出的身形體態亦相對較低調，適合運動新手穿著，舒適又能減低外出時穿運動服的尷尬感。

ZALORA優惠：2. L'urv Full Focus Track Pants 原價HKD$ 589 折後HKD$140.99

購入方法：ZALORA

ZALORA優惠：2. L'urv Full Focus Track Pants 原價HKD$ 589 折後HKD$140.99（ZALORA）

紫藍色的棉質運動長褲，柔軟又耐穿，不同場合都可以應付自如：不論行山、跳舞或是重訓都可以！而且親膚又透氣的運動長褲適合各種身型的女生，可以輕鬆遮蓋煩人的下身肥胖、大腿肉，小個子女生亦可以輕鬆駕馭，束口褲設計更顯瘦及拉長下身比例！

ZALORA優惠：3. Lorna Jane Conqueror Ankle Biter Leggings 原價HKD$1,419 折後HKD$291.8

購入方法：ZALORA

灰藍色的九分瑜伽褲中性又帶點柔美，側旁透氣的間條設計更能突顯腿部曲線，非常適合喜愛展露個人線條的女生！

ZALORA優惠：4. Fitleasure Fitleasure Luxe High Waist Mesh Panel Blue Sports Legging 原價HKD$1,847 折後HKD$242

購入方法：ZALORA

ZALORA優惠：4. Fitleasure Fitleasure Luxe High Waist Mesh Panel Blue Sports Legging 原價HKD$1,847 折後HKD$242（ZALORA）

喜歡低調款式瑜伽褲的話，Fitleasure這條低至12折的藍色瑜伽褲絕對適合你，除了迷人沉穩的深藍色，它後腰位置更有一個暗袋位置，方便收藏手機或八達通等，功能性與外觀兼備！

ZALORA優惠：5. PUMA Classics Ribbed Long Sleeve Women's Top 原價HKD$389 折後HKD$115.89

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ZALORA優惠：5. PUMA Classics Ribbed Long Sleeve Women's Top 原價HKD$389 折後HKD$115.89 （ZALORA）

近年運動風盛行，運動上衣設計亦從背心、一件頭變得多樣化，這個顏色平實看似簡單的上衣，其實背後大有玄機！大露背加上蝴蝶結設計，將美背線條展露人前，更可以拍下不少美照！

ZALORA優惠：6.Superdry Code S Logo Bra Top Superdry Code 原價HKD$329 折後HKD$254.9

購入方法：ZALORA

ZALORA優惠：6.Superdry Code S Logo Bra Top Superdry Code 原價HKD$329 折後HKD$254.9 （ZALORA）

擔心設計感服飾影響自己運動動作、運動表現，不妨選用基礎款式的運動背心吧！這款Superdry的棉質運動背心，修身的黑色款設計，就算大汗淋漓都不怕內衣現形的尷尬情況。

ZALORA優惠：7. Calvin Klein Medium Impact Sports Bra 原價HKD$490 折後HKD$318.5

購入方法：ZALORA

ZALORA優惠：7. Calvin Klein Medium Impact Sports Bra 原價HKD$490 折後HKD$318.5 （ZALORA）

Calvin Klein 的內衣總感覺有種謎樣魅力，象徵著性感、潮流，最近更邀請了韓國超人氣女團Blackpink Jennie作聯乘款，令人不自覺地就會想購入。而這款灰色、背後交叉款的CK運動內衣，雖然不是超人氣款式，但交叉款的運動內衣能夠幫助大家活動時更好承托胸部與背部，不會有出現副乳、壓胸的情況。

ZALORA優惠：8.New Balance Athletics Remastered 1/4 Zip Sweatshirt 原價HKD$529 折後HKD$499.39

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ZALORA優惠：8.New Balance Athletics Remastered 1/4 Zip Sweatshirt 原價HKD$529 折後HKD$499.39（ZALORA）

長袖款式難道要靜待到冬天時候才能穿上嗎？當然不是！這個少女粉紅色的短版長䄂外套，能夠在健身時於冷氣地方助你保暖又顯時尚。另外一些女生對於單穿運動內衣比較卻步，這個外套就可以提供多一個穿搭選擇。

ZALORA 優惠：9. Under Armour Women's Training Gloves 原價HKD$ 219 折後HKD$206.96

購入方法：ZALORA

ZALORA 優惠：9. Under Armour Women's Training Gloves 原價HKD$ 219 折後HKD$206.96（ZALORA）

挑選好運動服飾後，不妨也考慮能夠助你達致更好表現的運動手套，特別健身時套在手腕用來保護手腕關節的工具！雖然手腕的活動度高，但穩定性極低，尤其在進行重訓時，重量容易對手腕施予過大的壓迫，一不小心就會弄傷自己！

ZALORA優惠：10. PUMA Fitness Training Mat 原價HKD$ 209 折後HKD$177.9

購入方法：ZALORA

ZALORA優惠：10. PUMA Fitness Training Mat 原價HKD$ 209 折後HKD$177.9（ZALORA）

運動除了户外、上健身房外，想培養一個持續的運動習慣，家居運動亦是一個不錯選擇，不過在地板做運動又會過硬、床上又未必有足夠空間，這樣的煩惱你有嗎？不妨考慮入手一張運動毯、瑜伽墊，能夠防滑、緩衝訓練時帶來的衝擊力，同時保護關節、支撐身體，不常用時又可以捲起、方便收藏。

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