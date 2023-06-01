溫哥華Hermès零配貨買Constance袋？愛馬仕達人教你聽懂SA潛台詞

Hermès手袋｜高級品牌Hermès經常一袋難求，令不少女生想盡辦法，要在門店購得熱門款式。除了碰運氣，不少人都在網上分享購物經歷，整理出一系列心得和攻略，其中有女生便表示，需理解售貨員（SA）的潛台詞，並解構出4個技巧，可以更易入手喜愛袋款，大家不妨參考一下。



相信不少女生接觸Hermès的精緻工藝後，都會不自覺地掉坑，想要購買熱門的Kelly、Birkin或Constance款式。不過，由於品牌多年來，手袋均採用純手工製作的「雙針縫法」，因此每年手袋的產量有限，更出現供不應求的狀況，即是不是負擔得起價錢，就能買到手袋。要成功購買心頭好，與售貨員的溝通成為了一道重要門檻，YouTube頻道「媽媽fei呀」早前拍片訪問一位住在加拿大多倫多的Hermès愛好者「愛女士」，並分享4大技巧，讓大家更易買到想要的Hermès手袋。

Hermès手袋入手技巧一：利用故事打動售貨員？

不少影片都曾提到，要買到Hermès手袋，不一定需花大筆金錢，其實以誠意打動售貨員，也可能以零配貨便擁有Hermès手袋。「愛女士」指出，一般向售貨員說明特別日子，如結婚紀念日、生日或懷孕等，「他是願意給你一些比較好的手袋。」這樣也讓購買者覺得手袋別具意義，「有時候並不是說你配貨多少，其實更好的方法就是，你有一個非常好的故事可以給他。」

Hermès手袋｜YouTube頻道「媽媽fei呀」早前拍片訪問一位住在加拿大多倫多的Hermès愛好者「愛女士」，並分享4大技巧，讓大家更易買到想要的Hermès手袋。(YouTube@媽媽fei呀)

Hermès手袋入手技巧二：聽懂售貨員的潛台詞

相較於金錢，「愛女士」認為交流更為重要。她更表示，其實售貨員都會有潛台詞，只要聽懂便能減少走很多「冤枉路」，例如當你的配貨額只差一點，對方便會問「你要不要考慮這個？」若聽到這句，不一定要買他推介的款，但可以選與其價錢相若的產品。如果售貨員拿出手機，向你展示手袋，並問是否喜歡，這亦暗示店內有這款袋，可以選擇要不要買。

Hermès手袋入手技巧三：溫哥華更易零配貨買得Constance？

由於各地受歡迎的手袋款不同，因此香港難以買到的話，其他地方或許能夠零配貨便買到。「愛女士」特別提到，若想更易買到Constance手袋，可嘗試到溫哥華機場的門店，甚至可不用任何配貨就到買。她引述好友的經歷，指對方一大早便在店鋪開門前排隊，最後能夠買到心儀的手袋。不過，她亦曾到當地碰運氣，可惜店員表示手袋日前已被賣出。

Hermès手袋｜她更表示，其實售貨員都會有潛台詞，只要聽懂便能減少走很多「冤枉路」。(YouTube@媽媽fei呀)

Hermès手袋入手技巧四：選定一個袋款

相信不少人都聽過，售貨員會根據客人喜好和品味，協助選出合適的款式，因此在跟他們對話時，若然選擇的款式不斷改變，自然難令對方掌握到你想要的款式。「愛女士」於片中表示，不要經常轉換想買的袋款，「他也不知你想要甚麼袋」，可以首先鎖定目標，但在選擇顏色或皮革方面，則可較廣泛，這樣便能更易得到手袋。

資料來源：YouTube@媽媽fei呀