Hermès全新讓人愛不釋手Jypsiere Mini：富Birkin元素、充滿細節

Hermès Birkin Bags不像Constance Bags和Kelly Bags時常推出變奏版手袋或長短銀包，所以每次推出新款手袋都會引起一陣熱潮。其中富有Birkin Bags元素的Jypsiere Bags就是一員，近日Hermès把Jypsiere Bag變成迷你版本，設計更精緻，讓人一眼心動！



Hermès Jypsiere Mini Bag富Birkin Bags元素（Hermès）

Hermès Jypsiere Bags是於2008年由當時的創意總監Jean Paul Gaultier所推出，設計具吉普賽風情，所以手袋是以他的名字「Jean」的首字母以及Gypsies結合，將吉普賽民族的不羈、狂野完美詮釋在這款手袋中。全新Jypsiere Mini Bag同樣融合了Hunting Bag般的外型和Birkin Bags的元素，令不少Hermès迷心動！

Hermès Jypsiere Mini Bag配上高雅的皮革帶及旋扣、獨特外型、精巧細節（Hermès）

Hermès Jypsiere Mini Bag雖然尺寸上縮細了﹐但手袋精緻的細節完美保留，同樣採用高級皮革製作，配上高雅的皮革帶及旋扣、獨特外型、精巧細節等，無一不是在彰顯Hermès的匠心工藝。此外，Jypsiere Mini Bag搭配了可調節的肩帶，加上小巧的設計，比起Jypsiere 28更適合小個子女生！

Hermès Jypsiere Mini Bag無論是日常穿搭，還是較正式的上班穿搭，都能完美匹配。（Hermès）

Hermès Jypsiere Mini Bag本身在設計上已極具吉普賽風情，所以在配色上亦是大膽鮮明，提供眾多顏色選擇，由個性鮮明的黃色到沉穩的大地色都有，但不管是那類型的顏色都富有品牌的優雅氣息。因此使得Jypsiere Mini Bag無論是日常穿搭，還是較正式的上班穿搭，都能完美匹配。

Hermès Jypsiere Mini Bag雖是迷你尺寸設計，但容量是不容小覷，是非常實用的迷你手袋。而在工藝上，更是充滿優雅美感、極牢固的設計，搭配可調節肩帶，讓每位女士揹上時都是安心又舒適，且能無時無刻都展示非凡魅力。