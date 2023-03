Hermès2023十大值得購買手袋｜零配貨可入手？兩款WOS不能錯過

Hermès手袋是不少女生夢寐以求的,但一想到價格不低又需要配貨就讓人卻步。但近年Hermès推出了不少新系列,不僅價格較平易近人,又不用配貨即可入手,而且升值潛力不錯,也成不少女生的入門之選。早前就有一位台灣YouTuber崔咪Tramy,推薦了10款2023上半年Hermès值得購買的手袋款,是除了Birkin、Kelly、Constance以外,也很值得入手的手袋!



Hermès 2023上半年最值得入手的款式1|Kelly II Sellier en désordre NT$ 515,000(約港幣130,700)(Hermès)

Hermès 2023上半年最值得入手的款式1. Kelly II Sellier en désordre NT$ 515,000(約港幣130,700)

Hermès Kelly II Sellier en désordre的外型很像Kelly bag,猶如它的變奏版,輪廓會是更歪歪斜斜,與較正規的經典款手袋相比,會多了一份隨性,年輕女生更易駕馭。這款手袋是雙面設計,正面、背面都充滿亮點,手袋更備有長肩帶,可以斜揹或側揹,更多變化。而且曾在時裝秀上出現,也是不少人瘋搶的原因之一。

Hermès2023上半年最值得入手的款式2|Kelly To Go Rock Wallet HK$36,800(Hermès)

Hermès 2023上半年最值得入手的款式2. Kelly To Go Rock Wallet HK$36,800

大家對於WOS的喜愛只升不減,一袋兩用的實用設計令不少女生有一種買到就是賺了的感覺,其中Hermès的Kelly To Go,可就是Kelly Bag的迷你縮小版,集齊了手袋所有經典元素,同時又有WOS的輕盈感。Kelly To Go Wallet內裡配有四個卡片位,中間是拉鏈零錢口袋,還有兩個大間隔位,非常足夠日常所需。而且配有可拆卸皮革肩帶,可以隨意變換成單肩包或錢包都沒有問題。

Hermès2023上半年最值得入手的款式3|Hermès Birkin Rock Volupto NT$ 686,000(約港幣174,100)(Hermès)

Hermès 2023上半年最值得入手的款式3. Hermès Birkin Rock Volupto NT$ 686,000(約港幣174,100)

這款Birkin Rock可說是最型格又叛逆的Birkin Bag,這款手袋靈感來自騎士外套,以柔軟的全黑小牛皮製成,飾有多個不規則的口袋、「chaîne d’ancre」錨鍊和鑲皮掛鎖,將搖滾風發揮得淋漓盡致。

Hermès 2023上半年最值得入手的款式4. TWENTY-TOUT ÉLAN SWIFT NT$210,400(約港幣54,000)/TWENTY-TOUT SWIFT NT$334,800(約港幣86,000)

Twenty-Tout系列手袋的原型,是Hermès於1923年推出的第一款擁有拉鍊為設計的Bolide手袋。Twenty-Tout系列手袋外形是簡約的梯形,配上延伸至後方的超寬圓弧形拉鍊,將手袋縫線完美隱藏,把俐落感完美展現。這個Twenty-Tout系列有一款手提手袋及一款附有可拆卸式肩帶的手袋,可根據平日習慣使用。

Hermès2023上半年最值得入手的款式5|CHAÎNE D’ANCRE TO GO TADELAKT NT$150,300(約港幣38,600)(Hermès)

Hermès 2023上半年最值得入手的款式5. CHAÎNE D’ANCRE TO GO TADELAKT NT$150,300(約港幣38,600)

CHAÎNE D’ANCRE TO GO是在去年秋冬系推出的新款,亦是在Constance To Go Wallet和Kelly To Go Wallet推出後,再度推出的WOC款式。手袋以Hermès經典的Chaine d'ancre元素為靈感,也就是Hermès迷俗稱的豬鼻子,共推出了輕盈綠、海軍藍和經典黑三款配色,配上柔軟的Tadelakt小牛皮。這款WOC袋身偏窄和長,內裡設有4個卡片位以及2個紙幣位,在配上皮革背帶後就可以斜揹用。

▼▼▼【按圖看】更多Hermès 2023上半年最值得入手的手袋|包括24/24 Mini、Jypsière、Della Cavalleria等,都是款式特別且輕鬆可以入手的!【按圖看】▼▼▼