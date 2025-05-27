啫喱面膜大比併！25大保濕、好吸收凝膠面膜：iHerb高達千個好評

啫喱面膜推薦有哪些？肌膚容易出現乾燥及出油問題，面對外油內乾的肌膚，敷保濕面膜會是最快改善的方法！面膜款式種類繁多，一次性的紙片面膜、水洗式的乳霜面膜、泥狀面膜，到塗抹式的凝膠面膜等， 到底應該挑選哪種呢？哪種面膜好用呢？



夏天來到，啫喱面膜（Gel Mask）絕對是個好選擇，啫喱面膜質地清爽，又容易被皮膚吸收，特別適合敏感肌膚、鎮靜舒緩或曬後護理使用。而且啫喱面膜比起其他面膜來得方便，會緊貼皮膚之餘，亦不限制活動，讓面膜的精華成份都能被皮膚吸收到。《01女生》就為大家集齊以下多款性價比高、好用的啫喱面膜！

**價格以當日搜尋記錄根據而得，有機會因日子、優惠等浮動因素而造成價格不一**

啫喱面膜推薦： First Aid Beauty Ultra Repair Recovery Balm 63.7g HK$310

First Aid Beauty 作為人氣的美國品牌，產品大多以親膚成分而成，就連敏感、濕疹肌都適用！這款輕便狀的Ultra Repair Recovery Balm，與獲得2018年全球平均20秒售出一瓶佳績的滋潤面霜同一配方，厚敷後能夠一次過解決暗啞、皮膚紋理不均以及毛孔粗大等問題，為皮膚注滿養份。

啫喱面膜推薦： First Aid Beauty Ultra Repair Recovery Balm 63.7g HK$310 （Sephora）

啫喱面膜推薦： Fenty Skin Cherry Dub 5% AHA Face Mask 75mL HK$310

來自Fenty Beauty by Rihanna中的護膚系列，成份簡單，而且適合不同肌膚群眾使用。這款含有5％AHA果酸的啫喱面膜，當中以三重櫻桃萃取配合維他命c為主要成份， 能夠美白同時清潔毛孔。

啫喱面膜推薦： Fenty Skin Cherry Dub 5% AHA Face Mask 75mL HK$310（Sephora）

啫喱面膜推薦： Aesop 澄瑩亮采煥膚面膜 60mL HK$685

想要溫和去角質的話，除了使用酸類化妝水，沖洗式面膜更可以深入毛孔、溫和煥膚。Aesop 首次打造結合水楊酸（BHA）與葡萄糖酸內酯（PHA）的肌膚護理配方，當中添加多種植物萃取與維他命，能夠補濕同時改善膚質與提亮，十分適合乾性或避免使用物理性去角質產品的肌膚。

啫喱面膜推薦： Aesop 澄瑩亮采煥膚面膜 60mL HK$685（Aesop）

啫喱面膜推薦： Kiehl's 特效清爽保濕啫喱面霜 50mL HK$340

購買方法：Kiehl's（HK$340）

Kiehl's的成份天然都為人熟悉，特效保濕系列更是品牌當中的皇牌，這款經過敏感肌膚測試的特效清爽保濕啫喱面霜非常合適中性及油性肌膚所用，它成份無添加，不會阻塞毛孔及導致粉刺。面膜能夠具有24小時保濕、控油效果，質感清爽不黏膩，能夠調節皮膚水油平衡同時補水，帶有微薄荷味，夏天使用十分合適！

啫喱面膜推薦｜Kiehl's 特效清爽保濕啫喱面霜 50mL HK$340（Kiehl's）

啫喱面膜推薦：Origins 醒神活力保濕啫喱面霜GINZING Energizing Gel Cream 50mL HK$325

油性肌膚就不能使用保濕產品嗎？當然不是！這款專為油性肌膚所設的無油配方保濕面霜，成份當中含有促進肌膚天然膠原蛋白他紅蔘成分、煙酰胺、維他命B3以及採用 Vital-Synthesis™ 技術糅合採自咖啡豆的咖啡因和三重人參，質地輕盈、能讓皮膚快速吸收，保濕、強化肌膚屏障同時提亮膚色。

啫喱面膜推薦｜Origins GINZING 醒神活力保濕啫喱面霜 50mL HK$325（Origins）

啫喱面膜推薦：fresh 玫瑰面膜 100mL HK$580

喜歡微香味的女生絕對不要錯過這款fresh 玫瑰面膜，這個玫瑰面膜作為品牌熱賣皇牌產品之一，適合所有肌膚，能夠修護、保濕同時收細毛孔，加上成份中含多個天然成分：綠茶、白茶、南非紅茶以及來自保加利亞1001朵以上極品玫瑰萃取精華等因著薄敷，伴隨體溫融化而滲透肌膚，讓皮膚變得水嫩透亮。

啫喱面膜推薦：fresh 玫瑰面膜 100mL HK$580（fresh）

啫喱面膜推薦：Caudalie 葡萄蔓極緻亮白更新面膜 Vinoperfect Glycolic Peel Mask 75mL HK$250

夏日炎炎，最怕毒辣的太陽以及紫外線，其實除了防UV、UA外，極長波UVA更會令到皮膚加速衰老。想擊退暗沉膚色及黃氣，美白產品會是一個好幫手！這款Caudalie 的葡萄蔓極緻亮白更新面膜，只需10分鐘就能有效、溫和軟化老化角質並加速細胞更新，研究指7天更可以極速減少25%色斑，打造明亮美肌。

啫喱面膜推薦：Caudalie 葡萄蔓極緻亮白更新面膜 Vinoperfect Glycolic Peel Mask 75ml HK$250（Caudalie）

啫喱面膜推薦：DERMA E 高級肽和菌羣 膠原蛋白冷凍凝膠美容面膜 56g

購買方法：iHerb官網（HK$171.49）

作自美國的DERMA E，品牌配方由天然抗氧劑和針對性維生素溶液配制而成，亦致力確保產品不使用有害化學物質，非常合適乾肌以及敏感肌女生！這個無麩質、全素面膜以優效肽與生物營養素混合，成份當中的全素菌羣 - 膠原蛋白™、植物多功能細胞和雪絨花提取物能夠補水，同時提供修復、煥活皮膚、改善皮膚彈性。

啫喱面膜推薦： DERMA E 高級肽和菌羣 膠原蛋白冷凍凝膠美容面膜 56g（iHerb）

啫喱面膜推薦：Admire My Skin 海藻和透明質酸超保溼果凍美容面膜 60ml

購買方法：iHerb官網（HK$143.09）

這個iHerb上大獲好評的果凍面膜，以有機積雪草以及有機玫瑰果籽油作主要成分，被不少網民力讚它的保濕功能，更美稱為「補水分炸彈」，除了保濕之外，它更具有舒緩、修復、煥膚的功能，確實是一款全能面膜。

啫喱面膜推薦： Admire My Skin 海藻和透明質酸超保溼果凍美容面膜 60ml（iHerb）

啫喱面膜推薦：Freeman Beauty Feeling Beautiful 保濕凝膠霜美容面膜 175ml

購買方法：iHerb官網（HK$32.08）

Freeman Beauty 作為多年的面膜專家，品牌始於 1976 年，適合所有膚質，難怪在iHerb上高達1千多個好評！這款保濕凝膠霜美容面膜屬於免洗面膜，確實是懶人福音！成份中含清爽冰川水以及粉紅牡丹能夠幫助皮膚迅速補水同時舒緩敏感。

啫喱面膜推薦： Freeman Beauty Feeling Beautiful 保濕凝膠霜美容面膜 175ml（iHerb）

啫喱面膜推薦：Yes To 超清爽美容啫喱面膜 89ml

購買方法：iHerb官網（HK$110.04）

iHerb上有著不少平價、天然面膜選擇，而這款以西瓜及96% 天然成分而成的面膜具備超過 11 種用途，可以厚敷亦可以薄敷，能夠作為妝前保濕或睡眠面膜，不過大家要注意的是這款面膜的補水較弱，作為急救補濕的話則不太合適了。

啫喱面膜推薦： Yes To 超清爽美容啫喱面膜 89ml（iHerb）

啫喱面膜推薦：Freeman Beauty 印度薑黃凝膠乳霜保濕美容面膜 175ml

購買方法：iHerb官網（HK$32.08）

Freeman Beauty 的口碑良好，面膜選擇亦有不少，想要雙重功效的話，不妨考慮這款薑黃面膜，薑黃可以抑制黑色素生成，改善雀斑、疤痕問題，另外薑黃亦有調理肌膚作用，可以幫助肌膚代謝、抗皺、保濕。這款面膜使用印度產的薑黃作主要成份，除了能夠保濕、滋潤肌膚，更可以煥膚亮白，非常適合中性至乾性肌膚使用。

啫喱面膜推薦： Freeman Beauty 印度薑黃凝膠乳霜保濕美容面膜 175ml（iHerb）

啫喱面膜推薦：CANVAS 玫瑰水凝面膜 90mL HK$595

護理的時候配上令人舒坦的天然香油，除了皮膚能夠吸收之外，更有香氣撲鼻，令整個護理過程變得更享受。這款CANVAS 的玫瑰水凝面膜蘊含97.7%天然及有機成分，成份當中的有機奧圖玫瑰香薰油、摩洛哥百葉玫瑰精華、尿囊素、燕麥、納豆及透明質酸鈉能夠提供多重保濕、修復及紓緩炎症的功能，所以皮膚屏障功能受損、敏感肌的女生可以放心使用它，令皮膚回復柔軟！

啫喱面膜推薦： CANVAS 玫瑰水凝面膜 90mL HK$595（CANVAS）

凝膠面膜推薦：CAUDALIE Vinosource-Hydra 葡萄籽水保濕啫喱面霜 50ml HK$280

Caudalie作為不少女星、化妝師的愛用品，配方天然高效抗老，而這款以 98%天然純素成分的水漾果凍啫喱，輕盈透薄、易吸收，成份中有極高滲透力，100%有機葡萄籽水，憑著強大的葡萄益生元力量，能夠為肌膚長效鎖水、增強屏障防敏感，連敏感肌用上亦能速效見效！

凝膠面膜推薦：CAUDALIE Vinosource-Hydra 葡萄籽水保濕啫喱面霜 50ml HK$280（CAUDALIE）

啫喱面膜推薦：SUQQU 絕緻晶艷潤采精華霜 VIALUME THE SMOOTHING CREAM 15g HK$1,325

想即時急救皮膚、馬上有明顯改善的話，除了使用啫喱面膜、凍膜外，亦可以用上濃厚的精華霜，厚敷十分鐘就可以集中修護，提亮膚色、集中調理細紋並賦予肌膚彈力，令皮膚回復極致光澤。

啫喱面膜推薦：SUQQU 絕緻晶艷潤采精華霜 VIALUME THE SMOOTHING CREAM 15g HK$1,325（SUQQU）

啫喱面膜推薦：M19Minus the TIMELESS - III 水凝防護幹細胞再生琉璃 30ml HK$1,190

皮膚敏感需要即時急救，厚重的Cream Mask又無法令皮膚立即解決問題。想要更加針對性的活化、修復，這款內含粉紅漸變的幹細胞能量球，加上專利的Derma-CLOCK™複合配方，一推即轉化成水凝輕盈質地，有效地守護肌膚，日夜間使用同樣效果顯著。

凝膠面膜推薦：Neutrogena 促水凝膠 48g HK$197.62

購買方法：iHerb（HK$197.62）

作為美國皮膚科醫師都推薦的護膚品牌，Neutrogena的成份無油、無致痘性，用後亦不怕過敏。而這款促水凝膠中含有純化透明質酸，能夠促進皮膚水合作用，立即喂飽乾燥肌膚並維持一整天的柔軟、保濕功效！

凝膠面膜推薦：Neutrogena 促水凝膠 48g（Neutrogena）

凝膠面膜推薦：Kiehl's 金盞花蘆薈鎮靜保濕凍膜 100ml HK$475

購買方法：Kiehl's（HK$475）

金盞花一向被用作幫助傷口癒合和鎮定皮膚的治療好物，新一代以金盞花加上蘆薈合成新配方，這款凍膜能夠作為妝前急救、曬後紓緩以及日常護理，令乾燥肌膚即時補水、改善泛紅！

凝膠面膜推薦： Kiehl's 金盞花蘆薈鎮靜保濕凍膜 100ml HK$475（Kiehl's）

凝膠面膜推薦：XOVĒ活肌修護水凝霜 50ml HK$420

若果在尋找四季適合的凝膠面膜，又能夠集中滋養、呵護肌膚的話，入手XOVĒ活肌修護水凝霜必是個不錯之選。因為當中含有W-TruComplex®️白松露活肌修復精配合複合維他命精華，豐富的白松露活性因子成分能夠將養分滲透肌底、修復乾燥、受損的肌膚細胞並舒緩敏感不適；同時提亮膚色、淡化細紋！

凝膠面膜推薦： XOVĒ活肌修護水凝霜 50ml HK$420（XOVĒ）

啫喱面膜推薦：CLARINS 速效緊緻冷凍面膜 Cryo-Flash Cream-Mask 75mL HK$640

重要場合、約會前後更要重點保養，CLARINS 這款速效緊緻冷凍面膜，只需10分鐘就能夠提供有如專業療程級的緊膚效果，毛孔收細同時亮澤、保濕。

啫喱面膜推薦：CLARINS 速效緊緻冷凍面膜 Cryo-Flash Cream-Mask 75mL HK$640（CLARINS）

啫喱面膜推薦：Chantecaille Beauté Bio Lifting Mask+ 升級版鑽石面膜+ 50mL HK$1,970

想要有緊緻輪廓的效果，除了利用醫美療程之外，居家保養亦可以以美容儀、面膜等，配合按摩手法，達至逆轉肌齡！這款Chantecaille Beauté 升級版的皇牌鑽石面膜，以「鑽石級緊顏煥亮配方」深入肌底層注水並緊緻、撫平細紋，無論是用作15分鐘急救面膜或是睡眠面膜，都可以有明顯通透光感。

啫喱面膜推薦：Chantecaille Beauté Bio Lifting Mask+ 升級版鑽石面膜+ 50mL HK$1,970 (Chantecaille)

啫喱面膜推薦：SI-O2 藍銅胜肽煥膚面膜 500mL HK$138

女生最怕年歲增長後，面部細紋、皺紋增多，預防初老絕對是每個女生必做的課題！作為生長因子，能夠加速傷口修復的藍銅胜肽，就能夠促進膠原蛋白及彈力蛋白增生，保濕同時令肌膚保持年輕活力。

啫喱面膜推薦：SI-O2 藍銅胜肽煥膚面膜 500mL HK$138（SI-O2）

啫喱面膜推薦：寶藝BP2超能淨亮酵素冷膜 250g HK$157

相信不少女生都對寶藝這個台灣品牌並不陌生，它們家有眾多不同顏色的酵素冷膜選擇，而這款藍色的酵素冷膜，透過高密度凝凍結構的冷膜加壓效果，可以無阻手邊活動，一邊深層清潔，達至淨化肌膚、改善膚色不均以及毛孔粗大；十分合適忙碌的都市女生。

啫喱面膜推薦：寶藝BP2超能淨亮酵素冷膜 250g HK$157（寶藝）

啫喱面膜推薦：Vecs Gardenia嘉丹妮爾 金盞花舒緩凍膜 75g 台幣$650(約HK$170)

想要有舒緩修復的效果，金盞花則能夠保濕同時穩定肌膚，提升肌膚屏障能力，特別是有泛紅不適、乾燥、敏感情況的女生，更加需要使用凍膜作為加強型保養，明顯感受而且這款凝膠面膜質地硬挺，所有肌膚的女生都可以使用，每天使用更可以培養肌膚穩定性。

啫喱面膜推薦：Vecs Gardenia嘉丹妮爾 金盞花舒緩凍膜 75g 約HK$170 (嘉丹妮爾)

啫喱面膜推薦：fresh 全新配方紅茶瞬間修護面膜 100mL HK$840

作為fresh皇牌的紅茶系列，今次帶來全新配方，十分合適作為晚間護理、捱夜後或妝前急救之用！面膜中含有蜂蜜刺槐種子萃取物 、毛里裘斯的紅茶萃取 等成份，能夠即時保濕修護及重點針對皮膚膚質、緊緻的需要，能夠從肌底修復乾紋，即時讓皮膚回復飽滿，重拾水潤透亮肌。