Bottega Veneta手袋2023｜10大牛仔手袋新款　深藍丹寧色率性迷人

Bottega Veneta手袋2023｜牛仔布料率性優雅，而且一年四季都不會過時，不論是牛仔褲、牛仔外套，還是牛仔手袋都深受女生喜愛！Bottega Veneta最新推出了一系列深藍丹寧布料手袋，重新演繹了品牌多款人氣經典袋款，立即帶大家看看10款Bottega Veneta新款牛仔手袋！



10大名牌牛仔手袋最平3千有找入手！CHANEL、DIOR等保值袋款必收

Bottega Veneta手袋2023｜Small Cassette Cross-Body Bucket HK$12,900

水桶包實在令人難以抗拒，看到可愛又精緻的水桶袋形，同時兼具容量實用性，叫人怎樣不心動呢？Bottega Veneta今次以牛仔布打造出這款水桶包，同樣採用標誌性的編織細節，今手袋更添幾何感，再搭配抽繩開口，方便女生取東西，尤其適合配襯夏日休閒穿搭造型。

Bottega Veneta手袋2023｜Small Cassette Cross-Body Bucket HK$12,900（Bottega Veneta 官網）

Bottega Veneta手袋2023｜Small Loop Camera Bag HK$22,900

相機包向來都是深受上班一族喜愛的袋款，方正袋形及大容量，實用又時髦！Bottega Veneta這款Small Loop Camera Bag採用丹寧布配以Intrecciato編織設計製造而成，肩帶位置亦飾有打結細節，微小的設計細節卻為手袋帶來焦點，更顯時尚率性！

Bottega Veneta手袋2023｜Small Loop Camera Bag HK$22,900（Bottega Veneta官網）

Bottega Veneta手袋2023｜Cassette HK$17,900

Cassette手袋是Bottega Veneta的經典袋款之一，Cassette自推出以來都帶來過不少變奏款，為女生們提供眾多選擇，總有一款合你心意！今次推出的牛仔布款，保留了標誌性的Intreccio編織細節，配以三角形配飾，可作斜背、肩背或手提方式佩戴！

Bottega Veneta手袋2023｜Cassette HK$17,900（Bottega Veneta官網）

Bottega Veneta手袋2023｜Teen Pouch HK$30,900

Bottega Veneta這款Teen Pouch雲朵手拿包， Intrecciato交織細節完美彰顯品牌精湛的編織工藝，深藍丹寧布料帶給人休閒但不失正式感的感覺，無論配搭休閒服飾還是正式穿搭也相當適合，也頓時為穿搭造型增添時髦感。

Bottega Veneta手袋2023｜Teen Pouch HK$30,900（Bottega Veneta官網）

Bottega Veneta手袋2023｜Medium Arco Tote Bag HK$21,900

實用性高的大手袋有它一定的市場，而且每位女生都必定要擁有一個！Bottega Veneta這款Medium Arco Tote Bag，恰好的大小方便女生收納外出所需之物，日常外出或上班時也適合佩戴！手袋採用放大的Intrecciato編織，編織格紋細節也增添了手袋的辨識度！

Bottega Veneta手袋2023｜Medium Arco Tote Bag HK$21,900（Bottega Veneta官網）

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