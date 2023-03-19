10大名牌牛仔手袋最平3千有找入手！CHANEL、DIOR等保值袋款必收

名牌牛仔手袋推介｜「牛仔」向來給人一種愜意休閒感，有助營造出隨性感覺，尤其是臨近春夏，牛仔絕對是春夏時尚中不可或缺的一大元素，而不少時尚品牌亦將牛仔融合到手袋設計之中，推出多款時尚耐看的手袋款式！《01女生》為大家盤點10大名牌牛仔手袋推介，其中最平3千有找即可入手，立即看看！



名牌牛仔手袋推介1. CHANEL 22 手袋 HKD 43,700

CHANEL 22 手袋是公認的保值袋款之一，而在CHANEL最近的價格調整中，CHANEL 22更是一大加價重災區，所以絕對是早買早享受！CHANEL 22 手袋系列是品牌設計來與Chanel No.22香水致敬的手袋款式，索帶袋精美優雅，加上大容量設計，方便女生收納個人物品。品牌為經典袋款換上洗水牛仔布料，配合品牌標誌性的菱格紋，再加上銀色金屬作為點綴，令手袋更具質感，呈現出有別於以往的感覺。

名牌牛仔手袋推介｜CHANEL 22 手袋 HKD 43,700（CHANEL 官網）

名牌牛仔手袋推介2. Dior 中號 LADY D-LITE 手袋 HKD 39,500

LADY D-LITE 手袋採用全幅藍色牛仔布效果 Dior Brocart 主題圖案刺繡打造而成，方正的包身為女生們提供充裕的收納空間，尤其適合作為日常包款。手袋正面綴以「CHRISTIAN DIOR PARIS」標誌，配以釕色飾面金屬「D.I.O.R.」吊飾，精緻而高雅！手袋更附有寬身、可拆卸式雙面刺繡肩帶，可以多種方式佩戴，打造出不同的時尚風格。

名牌牛仔手袋推介｜Dior 中號 LADY D-LITE 手袋 HKD 39,500（Dior 官網）

名牌牛仔手袋推介3. Bottega Veneta Mini Jodie HKD 25,500

Jodie手袋是Bottega Veneta的其中一大經典手袋子系列，圓潤的輪廊配以手柄位置的扭結設計，可愛且充滿時尚感。品牌更將牛仔元素融合至經典的編織設計之中，令手袋頓時充滿獨特感，絕對是百搭耐看袋款，佩戴起來有助散發出與別不同的氣質。

名牌牛仔手袋推介｜Bottega Veneta Mini Jodie HKD 25,500（Bottega Veneta 官網）

名牌牛仔手袋推介4. YSL PUFFER 牛仔布 TOY 手袋 HKD 15,700

近年各大時尚品牌都推出了不少PUFFER設計的手袋款式，立體及軟棉棉的觸感，別有一番療癒感，實在令人愛不釋手。YSL 這款 PUFFER 牛仔布 TOY 手袋，採用 PUFFER 設計配以牛仔布質料，令手袋充滿復古感，再綴以標誌性「YSL」金屬標誌，為手袋增添高雅氣質。

名牌牛仔手袋推介｜YSL PUFFER 牛仔布 TOY 手袋 HKD 15,700（YSL 官網）

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