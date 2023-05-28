手袋｜佐佐木希、三吉彩花、石原聰美都入手！香港小眾品牌CAFUNÉ

愛買包的姊妹們這次千萬不要錯過妞編輯推薦的，香港設計師包包品牌「CAFUNÉ」，不為別的，除了包包美之外，愛這品牌包包的清一色都是女神級人物，從Lady Gaga、到日劇女神佐佐木希、三吉彩花、石原聰美等人，全都是愛用者，不要猶豫快點往下看！



由曾經在3.1 Phillip Lim、Coach和rag & bone等知名品牌工作過的設計師Queenie Fan，和好友Day Lau在2015年共同創立的設計師品牌CAFUNÉ，可以說是許多穿搭網紅或潮人的口袋愛牌之一，CAFUNÉ [ka.fu.ˈnɛ] 一詞源自於葡萄牙文，意思為輕撫愛人的頭髮，品牌的設計理念也在於對細節的執著和追求，透過設計美學，精湛的手工藝，創造出一件件經典的產品，揹上包包就等於揹上一段浪漫，細膩且窩心的甜蜜關係。

香港小眾手袋品牌 CAFUNÉ精選手袋一覽。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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日劇女神佐佐木希在私服穿搭中，陸續曬出了同一個黑色的Stance包款，無論是穿上了甜美的碎花長洋裝，或是優雅的荷葉邊無袖上衣搭配牛仔褲，這咖包都能搭配的非常剛好！除了佐佐木希之外，三吉彩花、新木優子、石原聰美、蛯原友里、鍾欣潼等女神們也都愛用CAFUNÉ！

CAFUNÉ在2023春夏系列主題為「自然的美學」，靈感來自德國攝影師及藝術家Karl Blossfeldt著名的植物特寫照片，加上疫情過後，萬物皆重新出發，所以特別以富生命力的植物為主題，將植物的有機形態與大地色系融入在全新的三款手袋中。

Medium Stance

靈感來自公事包的Stance可以說是品牌的包款中最受歡迎的，繼Stance Bag與 Stance Wallet之後，新成員Medium Stance在今年登場，中型的尺寸介於大包跟WOC包款支籤，同樣採用簡潔俐落的梯形設計，與標誌性的C-Lock配件，但是搭配性與使用性更高！

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Stance Clasp

Clasp Bag是一款看起來非常俐落簡潔的包款，包包頂部設計是源自1880年代以金屬框架相連的皮革手袋，也次本季的復古包款擔當，從側面看是包身是立體的三角形，包包肩帶在是受到植物細緻的根莖啟發而設計，喜歡復古典雅俐落感的姊妹們可以參考。

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Drop Hobo

最後一款是Drop Hobo包款，絕對是愛大包的姊妹們必收款！延伸自品牌的人氣款式Drop Duffel，將垂墜的曲線趕轉化成一款大手袋，有別於一般設計方正的托特包，Drop Hobo採用柔軟的義大利牛皮製成，只要背上身，就會呈現出自然的垂墜感！

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