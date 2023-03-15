Chloé春夏手袋6大精選　編織水桶袋、牛仔布Woody、肩揹包OL必入

Chloé 的手袋在近年來大翻身！以一只用 logo 織帶呈現的「Woody」成為女人的夢幻逸品。



在 2023年春夏，Chloé 在手袋上持續發威，不管是經典款的重新演繹，還是透過其標誌性元素的轉化呈現，每一個手袋都是新台新磁鐵，打算讓妳荷包失血。

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Marcie水仙黃鈴鼓包

圓弧的袋身搭上亮麗的黃色，讓「Marcie」這款鈴鼓袋成為不可忽視的焦點！衍縫的壓印設計增添了其層次感，背上這款袋，妳不用太擔心穿搭的問題，簡單的牛仔褲、白Tee，也能因為「Marcie」吸睛的外型而讓妳時髦度滿分。

Palma咖啡皮革提把編織包

「Palma」這款編織手袋，手工交織出的紋路，讓其手袋擁有溫暖的感受，而自帶的休閒氣息，即便妳還沒有要去度假，也能透過這款袋的搭配，讓妳的心靈秒飛海島國家！

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Penelope牛奶咖啡色中型肩背手提兩用包

如果在找顏值及實用兼具的手袋，那「Penelope」請寫進購物清單裡！以細緻的原皮牛奶咖啡色違著要配色，柔軟的袋身，加上編織的皮革流蘇，讓其手袋擁有率性的氣息，加上能手提、肩背又耐裝的容量，通勤上班的 OL 選它準沒錯！

Woody丹寧中型托特包

賣翻天的「Woody」托特包，在本季穿上了牛仔裝！設計師運用丹寧原色為主，搭配上黑色皮革以及 logo 刺繡的提把點綴，讓其手袋店的更酷，更有個性！

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Woody丹寧編織水桶包

這款水桶袋同樣來自「Woody」家族，在提把的設計上延續丹寧原色的配色，袋身則以編織的方式呈現，搭配上內裡的束帶設計，在穿搭上只要運用一條呼應提把的牛仔褲做搭配，不用費太多力氣就能很有型。

與上述的「Woody」水桶袋同款，但這次設計師換上了水仙黃配色，小小的改變瞬間讓一款手袋變得更為活潑，為了呼應其配色輕盈的色彩，在細節上品牌搭配了焦糖色的皮革，整體濃厚的休閒感，是不是想帶上它去度假？

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