春夏8款迷你精品Logo手袋　LV大Logo、DIOR、CELINE、LOEWE難抵抗

幾款小而不廢的「迷你精品Logo手袋」送給小包控！



喜歡精品Logo手袋的妞妞們，這篇就是為你們準備的！在各大品牌的春夏新款陸續上架後，經典Logo手袋想必是大家關注的重點袋款之一，這次妞編輯為喜歡迷你包的妞妞們精選了幾款小而不廢的「迷你精品Logo手袋」，不僅有美美的Logo標誌設計，顏色還都超美喔！

8款迷你精品Logo手袋推薦，超可愛～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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精品迷你Logo手袋

1. LOUIS VUITTON

由Nicolas Ghesquière設計的這款Twist Lock XL包是近年的主打袋款之一，以Epi牛皮製造，搭配特大的LV Twist鎖扣，手袋包的開關非常有巧思，而且這款鎖扣在迷你的手袋上，比例也更加倍放大許多，超適合喜歡大Logo的妞妞們，另外還配有可以斜背與手提的可拆式肩帶。

2. CELINE

超級療癒的寶寶藍也在春夏色系中出現了，CELINE凱旋門包的延伸設計TEEN BESACE TRIOMPHE迷你包，之前在代言人Lisa的私服搭配中也出現過，方中帶圓的小巧包型，內裡的隔層卻不少，連零錢小物收納拉鍊夾層都不少，寶寶藍搭配上金色的凱旋門Logo。

3. VALENTINO

Valentino的經典Locò手袋迷你尺寸直接讓手袋的霸氣大V標誌變可愛了！袋身是奶茶色的小牛皮革打造，而包蓋上經典的VLogo包扣則是換上了一身閃耀奢華的施華洛世奇水晶，這款手袋比起其他的迷你包收納度更高，也搭配了皮革的手提把以及長的鏈帶斜背或肩背使用。

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4. FENDI

FENDI的經典不敗Baguette包，也是採用小巧的橫向設計，長方形的手袋恰恰可以放入隨身的手機，手袋材質是粉色的桑蠶絲緞打造，摸起來的手感絲滑無比，包蓋是以FF Logo磁鐵鈕扣開合，搭配上袋身的小手柄和可拆卸肩帶，是夢幻又實用的迷你包選擇！

5. DIOR

30 Montaigne系列的迷你包太Q了喔！袋身是藍色的Dior經典Oblique提花設計，手袋翻蓋搭配復古金色飾面金屬「CD」鎖扣，雖然小巧但是蒙田包背面的經典「30 MONTAIGNE」燙印標誌跟軍事風格扣環都沒少，手袋除了可以肩背或斜背還可以手提使用！

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6. LOEWE

一推出就超熱賣的LOEWE小方包Goya的延伸手袋，跟上澎鬆的枕頭包腳步推出了Goya Puffer手袋，袋身選用的是柔軟的亮面納帕小羊皮，內裡搭配空氣感的鵝毛襯墊，不僅在視覺上就能感受到柔線可愛，手感更是療癒到不行，雖然說是迷你包，但是手袋寬有20公分，手機是可以裝進去的，包蓋上是經典的金屬Anagram標誌，在柔軟的袋身上看起來還有一種可愛的陷入感視覺效果！

7. BURBERRY

BURBERRY的Lola包在袋身上以衍縫的設計將品牌經典的格紋與皮革合而為一，推出後也非常受到歡迎成為新一代的IT Bag，這咖手袋縮小成迷你手袋後，袋身上的格紋衍縫讓皮革更有可愛的澎鬆手感，搭配上淺奶茶色的皮革袋身，優雅可愛超適合春夏背上身！

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8. BALENCIAGA

在Balenciaga 2022冬季大秀上跟大家見面的Crush系列手袋，一推出就再度登上歐美潮人們的肩上，袋身是柔軟的壓皺小牛皮和絎縫斜紋的設計，經典的沙漏曲線包底是經典元素的呈現，包蓋上有垂墜的金色「B」字Logo墜飾，搭配的金屬鍊帶可以隨意調整長度變成手提包、腋下包或單肩斜挎包使用。

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