CHANEL手袋2023｜CHANEL「N種背法」5大手袋： 一個價錢多個造型

CHANEL手袋2023｜CHANEL以前至今一直令各大女士瘋狂，CHANEL多款經典手袋都大受歡迎，例如Chanel Classic Flap、Boy Chanel、Gabrielle等。眾所周知，經典款的保值能力是冠絕市場，也是潛力加價款，但不少新手女生都會以使用數次及實用性為首要條件。以下就為大家整理了5大CHANEL「多種揹法」袋款推介，同時做到一個價錢，多種造型由你選擇！



「多種揹法」CHANEL手袋2023｜1. CHANEL 22 LARGE HANDBAG HK$50,600

購買方法：Farfetch

有「垃圾袋」之稱的CHANEL 22 LARGE HANDBAG一推出即掀起熱議，火熱程度是連「人間香奈兒」的 BLACKPINK Jennie、李聖經、金高銀、G-Dragon都紛紛背上身，可見「垃圾袋」的魅力。手袋除了充滿低調奢華又不失優雅風格，而且有多種背法，分別為單肩、斜背，也可以把肩帶交叉變成雙肩包。男女皆可，可以根據當天穿搭來搭配。

「多種揹法」CHANEL手袋2023｜2. CHANEL Large Hobo bag 2022 HK$38,500

CHANEL這款Hobo bag包身極簡俐落，採用了矜貴小羊皮製造，由3條鏈條組成的粗肩帶，整體設計保留了CHANEL的經典元素又不失獨特設計感。百搭耐看，可手提、單肩、腋下等多種揹法，還可以另搭一條肩帶穿過扣環變化成雙肩包。

「多種揹法」CHANEL手袋2023｜2. CHANEL Large Hobo bag 2022 HK$38,500 (CHANEL 官網）

「多種揹法」CHANEL手袋2023｜3. CHANEL Clutch With Chain HK$28,400

「小廢包」熱潮至今依舊不減退，近年CHANEL都推出不同大小尺寸、不同顏色的小廢包，吸引了「小廢包控」購買。今年春夏CHANEL推出了全新粉色Clutch With Chain，包身以月亮形輪廓作設計，金屬鏈條肩脅更突顯出CHANEL的優雅。鏈條可以隨意改變揹法，利用調節扣把兩側對扣變化成手提包或腋下包，又可以單肩或斜揹，一包多用！

「多種揹法」CHANEL手袋2023｜3. CHANEL Clutch With Chain HK$28,400 (CHANEL 官網）

「多種揹法」CHANEL手袋2023｜4. CHANEL GABRIELLE SMALL BACKPACK HK$27,300

CHANEL GABRIELLE 除了是經典入門款式外，其雙肩包的設計亦增添了活潑可愛感，水桶包身搭配雙色鍊帶，有多種變化背法。即使是單肩或是交叉鏈條變化成雙肩包的背法，不失時尚感同時實用性滿分。

「多種揹法」CHANEL手袋2023｜4. CHANEL GABRIELLE SMALL BACKPACK HK$27,300（CHANEL 官網）

「多種揹法」CHANEL手袋2023｜5. CHANEL WITH CHAIN HK$16,400

奶黃小金球腰包是CHANEL早年的春夏系列所推出的，手袋新增小金球，成為手袋一大亮點。奶黃色相當適合春夏季節，可隨意配搭各種顏色的連身裙。小個子女生都不用擔心，小金球可調節鏈帶長度，各式各樣的背法。