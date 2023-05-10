Chanel手袋2023｜10大必入手袋：輕鬆買入經典Diana、Kelly Bag

有什麼Chanel手袋款式推介？Chanel手袋預約才能買？提到女生們夢想中的名牌，Chanel、LV、Dior、Loewe等絕對榜上有名，而Chanel作為高雅女生的代表，除了別具顏值外，保值能力亦相當高。Chanel近年人氣旺盛，但仍無阻品牌加價，不少女生為求與SA打好關係以及早點買入心頭好，不惜「配貨」，可惜有些女生苦待「配貨」多時，仍然未等到心頭好。



種種原因加持之下，的確造就名牌手袋一袋難求的狀況！不少女生都開始轉投二手、Vintage、中古市場，中古手袋普通比不少新款手袋都便宜些許，而且有些更是停產款式，相當具收藏價值！近日，記者就於網上發現到可以較輕鬆購入Chanel手袋、配飾等，雖然選擇有限，但不少知名款式都可以輕鬆入手，想入手Chanel手袋的女生，除了等待外，不妨借助網上購入中古款式以解思袋之急吧！

CHANEL｜5款1萬起可入手的中古手袋！人氣小廢包、絕版款不能錯過

Chanel手袋款式推介：1. Chanel Diana Flap 10" Bag

Chanel手袋款式推介：1. Chanel Diana Flap 10" Bag HKD$56,111.77 （Shopbop）

購入方法：Shopbop.com

這個以小羊皮製造的中號Chanel Diana Bag，相信都為人熟悉，因為這款手袋曾是已故戴安娜王妃過去常於公開場合使用，因此被命名為Diana Bag。雖然Diana Bag曾於2015年被重新再製造過，但新、舊款都已停產絕版，可見升值潛力極高！

Chanel手袋款式推介：2.Chanel Kelly Caviar

Chanel手袋款式推介：2.Chanel Kelly Caviar HKD$54,542.21 （Shopbop）

購入方法：Shopbop.com

又一款曾經大熱、已經停產的手袋，手袋以摩納哥王妃 Grace Kelly 為名，雖然Chanel官網上有類似款式：Flap bag with handle，但Kelly Caviar 呈現的經典永恆是別的手袋無法取替的，加上這種淡雅粉紅色非常好搭，配搭起來更添氣質。

Chanel手袋款式推介：3. Chanel Deauville 2way Bowling Bag

Chanel手袋款式推介：3. Chanel Deauville 2way Bowling Bag HKD$34,137.93（Shopbop）

購入方法：Shopbop.com

作為近年後起之秀，Bowling Bag 自 2018 年後瞬間爆紅，這款略帶街頭感的「走佬袋」，能夠將旅行包以及手提包集合於一身，當中簡約的設計加上斜紋軟呢質地，能夠在日常中展現出不經意的時尚感，非常合適Y2K風格打扮或需要大容量手袋的女生所需。

Chanel手袋款式推介：4. Chanel Diamond Cc Camera Bag

Chanel手袋款式推介：4. Chanel Diamond Cc Camera Bag HKD$37,277.05（Shopbop）

購入方法：Shopbop.com

普遍女生對於Chanel手袋都可能停留於Chanel CF、Chanel 2.55等，其實Camera Bag這個易被人忽略的存在，價錢較為親民的Camera Bag實是一個很易搭配的選擇，袋形細小但實用性極高！Camera Bag 的用途百變，側揹或是手提亦可，亦可以輕鬆應付不同場合的需要，上班、宴會、外出都可以。

Chanel手袋款式推介：5. Chanel Mini Bucket Bag

Chanel手袋款式推介：5. Chanel Mini Bucket Bag HKD$30,998.81 （Shopbop）

購入方法：Shopbop.com

以小羊皮製造的水桶袋款，精巧、可愛的外觀適合高個子以及小個子女生㑛用，這款更以三層鏈鎖形式結合的揹帶，綴以小金球的設計，令手袋更具特色以及穩固。

Chanel手袋款式推介：6. Chanel In Love Heart Coin Purse with Chain Strap

Chanel手袋款式推介：6. Chanel In Love Heart Coin Purse with Chain Strap HKD$66,667.06（Shopbop）

購入方法：Shopbop.com

這款連Blackpink Jisoo都入手的可愛手袋，在Chanel 2022春夏季登場，一出場就收獲不少女生的歡心。這個手袋，除了顏值可愛，前層的位置更配有夾層，更方便收納，另外心形手袋細節滿滿，連拉鍊的細節也是一個心形，真的沒有不入手的原因！

Chanel手袋款式推介：7. Chanel Vintage Vanity Case

Chanel手袋款式推介：7. Chanel Vintage Vanity Case HKD$23,935.79（Shopbop）

購入方法：Shopbop.com

Chanel其中一款大熱款式莫過於Vanity Case 化妝箱了，早年款式中縫有CC標誌的款式，近年則以年輕配色綴以Chanel五金扣，不論是專櫃或是中古店中永遠有價有市的存在！Vanity Case靈感來自女性旅行中用來攜帶化妝品和洗漱用品的箱子，而Chanel Vanity 採用真正行李箱的結構，不單外觀迷人，更具實用功能！

Chanel手袋款式推介：8. Chanel Round Icon Chain Clutch

Chanel手袋款式推介：8. Chanel Round Icon Chain Clutch HKD$28,252.08 （Shopbop）

購入方法：Shopbop.com

這個被稱為「小圓餅」的Chain Clutch，迷你小圓包比起一般長身的袋款感覺更年輕、可愛調皮，肩揹或是斜揹都能完美配合。另外，因為兩邊有厚度，所以容量比外觀上更深，非常適合年輕女生入手。

Chanel手袋款式推介：9. Chanel Fringe Mini Bucket Crossbody

Chanel手袋款式推介：9.Chanel Fringe Mini Bucket Crossbody HK$32,960.76 （Shopbop）

購入方法：Shopbop.com

牛仔布作為時尚單品，今年又重新得到重視，各位時尚女生除了可以入手牛仔外套之外，不妨考慮入手這款牛仔布材質的水桶包，將精緻可愛與個性的牛仔融合一體，可甜可鹽，適合不同風格的女生。而且水桶包容量大、方便收納，兼具了實用性和美觀性，入手後絕不會後悔！

Chanel手袋款式推介：10. Chanel Black Satin Handbag Mini

Chanel手袋款式推介：10.Chanel Black Satin Handbag Mini HK$34,491.08 （Shopbag）

購入方法：Shopbop.com

這款手提包以緞面材質製造，好摸又柔軟，晚宴又或者約會時用上，別具優雅。以經典的前蓋式配以梯形的小手袋，整體氣質感十足。