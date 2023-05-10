Chanel手袋2023｜10大必入手袋：輕鬆買入經典Diana、Kelly Bag
有什麼Chanel手袋款式推介？Chanel手袋預約才能買？提到女生們夢想中的名牌，Chanel、LV、Dior、Loewe等絕對榜上有名，而Chanel作為高雅女生的代表，除了別具顏值外，保值能力亦相當高。Chanel近年人氣旺盛，但仍無阻品牌加價，不少女生為求與SA打好關係以及早點買入心頭好，不惜「配貨」，可惜有些女生苦待「配貨」多時，仍然未等到心頭好。
種種原因加持之下，的確造就名牌手袋一袋難求的狀況！不少女生都開始轉投二手、Vintage、中古市場，中古手袋普通比不少新款手袋都便宜些許，而且有些更是停產款式，相當具收藏價值！近日，記者就於網上發現到可以較輕鬆購入Chanel手袋、配飾等，雖然選擇有限，但不少知名款式都可以輕鬆入手，想入手Chanel手袋的女生，除了等待外，不妨借助網上購入中古款式以解思袋之急吧！
CHANEL｜5款1萬起可入手的中古手袋！人氣小廢包、絕版款不能錯過
Chanel手袋款式推介：1. Chanel Diana Flap 10" Bag
購入方法：Shopbop.com
這個以小羊皮製造的中號Chanel Diana Bag，相信都為人熟悉，因為這款手袋曾是已故戴安娜王妃過去常於公開場合使用，因此被命名為Diana Bag。雖然Diana Bag曾於2015年被重新再製造過，但新、舊款都已停產絕版，可見升值潛力極高！
Chanel手袋款式推介：2.Chanel Kelly Caviar
購入方法：Shopbop.com
又一款曾經大熱、已經停產的手袋，手袋以摩納哥王妃 Grace Kelly 為名，雖然Chanel官網上有類似款式：Flap bag with handle，但Kelly Caviar 呈現的經典永恆是別的手袋無法取替的，加上這種淡雅粉紅色非常好搭，配搭起來更添氣質。
Chanel手袋款式推介：3. Chanel Deauville 2way Bowling Bag
購入方法：Shopbop.com
作為近年後起之秀，Bowling Bag 自 2018 年後瞬間爆紅，這款略帶街頭感的「走佬袋」，能夠將旅行包以及手提包集合於一身，當中簡約的設計加上斜紋軟呢質地，能夠在日常中展現出不經意的時尚感，非常合適Y2K風格打扮或需要大容量手袋的女生所需。
Chanel手袋款式推介：4. Chanel Diamond Cc Camera Bag
購入方法：Shopbop.com
普遍女生對於Chanel手袋都可能停留於Chanel CF、Chanel 2.55等，其實Camera Bag這個易被人忽略的存在，價錢較為親民的Camera Bag實是一個很易搭配的選擇，袋形細小但實用性極高！Camera Bag 的用途百變，側揹或是手提亦可，亦可以輕鬆應付不同場合的需要，上班、宴會、外出都可以。
Chanel手袋款式推介：5. Chanel Mini Bucket Bag
購入方法：Shopbop.com
以小羊皮製造的水桶袋款，精巧、可愛的外觀適合高個子以及小個子女生㑛用，這款更以三層鏈鎖形式結合的揹帶，綴以小金球的設計，令手袋更具特色以及穩固。
Chanel手袋款式推介：6. Chanel In Love Heart Coin Purse with Chain Strap
購入方法：Shopbop.com
這款連Blackpink Jisoo都入手的可愛手袋，在Chanel 2022春夏季登場，一出場就收獲不少女生的歡心。這個手袋，除了顏值可愛，前層的位置更配有夾層，更方便收納，另外心形手袋細節滿滿，連拉鍊的細節也是一個心形，真的沒有不入手的原因！
Chanel手袋款式推介：7. Chanel Vintage Vanity Case
購入方法：Shopbop.com
Chanel其中一款大熱款式莫過於Vanity Case 化妝箱了，早年款式中縫有CC標誌的款式，近年則以年輕配色綴以Chanel五金扣，不論是專櫃或是中古店中永遠有價有市的存在！Vanity Case靈感來自女性旅行中用來攜帶化妝品和洗漱用品的箱子，而Chanel Vanity 採用真正行李箱的結構，不單外觀迷人，更具實用功能！
Chanel手袋款式推介：8. Chanel Round Icon Chain Clutch
購入方法：Shopbop.com
這個被稱為「小圓餅」的Chain Clutch，迷你小圓包比起一般長身的袋款感覺更年輕、可愛調皮，肩揹或是斜揹都能完美配合。另外，因為兩邊有厚度，所以容量比外觀上更深，非常適合年輕女生入手。
Chanel手袋款式推介：9. Chanel Fringe Mini Bucket Crossbody
購入方法：Shopbop.com
牛仔布作為時尚單品，今年又重新得到重視，各位時尚女生除了可以入手牛仔外套之外，不妨考慮入手這款牛仔布材質的水桶包，將精緻可愛與個性的牛仔融合一體，可甜可鹽，適合不同風格的女生。而且水桶包容量大、方便收納，兼具了實用性和美觀性，入手後絕不會後悔！
Chanel手袋款式推介：10. Chanel Black Satin Handbag Mini
購入方法：Shopbop.com
這款手提包以緞面材質製造，好摸又柔軟，晚宴又或者約會時用上，別具優雅。以經典的前蓋式配以梯形的小手袋，整體氣質感十足。