CHANEL小廢包熱潮不減！7大香奈兒迷你袋推介：水桶袋化妝包甜美

撰文：許秀麗
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7大CHANEL小廢包推介！CHANEL手袋總會為女生們帶來各種驚喜，多款經典手袋更是擁無數粉絲！在2023春夏系列中有許多讓人眼前一亮的時裝、手袋和珠寶等現身，但數到最引人注目的定必是小皮具。品牌每每推出小廢包都備受女生們追棒，這次推出的7款小皮具，更是將經典與夢幻甜美雙雙結合，令人難以抗拒。

Chanel春夏手袋2023入門推薦！2萬起入手經典小廢包、設鏡子補妝

CHANEL小廢包推介1. CHANEL鏈條手提包 HK$21,000

CHANEL水桶袋在不少女生心目中佔一席位，這款迷你水桶袋外型圓潤，尺寸是11×10×10cm，精緻甜美！手提包採用亮面小羊皮，配上品牌經典的皮穿鏈條，以及在束口位配以大大的金色金屬的雙C標誌，更顯優雅動人。

CHANEL小廢包推介2. CHANEL鏈條手提包 HK$38,000

CHANEL的這款鏈條手提包外型是橢圓形，尺寸是8.5×12×6cm，手袋採用了箱包設計，在收納容量上會受一點小限制，但擺放基本的日常小物都是沒問題的！手提包採用了小羊皮配上品牌經典的大菱格紋，中間是CHANEL字母金色金屬，手袋開口則採用了品牌經典雙C標誌。而且顏色上共推了白色和深紫色，前者配這個手袋設計很有氣質，後者則是成熟知性，大家可根據平日穿搭風格挑選。

CHANEL小廢包推介3. CHANEL鏈條手提包 HK$38,000

提到CHANEL迷你小皮具又怎能少了方方正正的小皮箱，這款手提包採用了白色小羊皮配上品牌經典的菱格和金色金屬，以及同色系皮穿鏈條，將優雅格調發揮得淋漓盡致！而且手提包開口是品牌經典雙C標誌，打開手袋後，上蓋位置竟鑲嵌了一面鏡子，外出時用作補妝就更方便了，很貼心的設計！

CHANEL小廢包推介4. CHANEL鏈條手提包 HK$31,500

CHANEL的化妝包化身的鏈條手提包，將化妝包的優點完美保留，加上同色系的皮穿鏈條和手提設計，更加的方便轉換不同造型。手提包的尺寸是9.5×17×8cm，內裡同樣鑲嵌了一面鏡子﹐但加上了3卡片位，更方便外出用，而且收納空間也很足夠，是比較實用的一款！

▼▼▼【按圖看】更多CHANEL小皮具推介｜包括漆面紅色手提包、心形手提包、垂蓋手提包，都是精緻又優雅的款式！【按圖看】▼▼▼

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CHANEL春夏2023有甚麼值得入手？

2023春夏系列中有許多讓人眼前一亮的時裝、手袋和珠寶等現身，但數到最引人注目的定必是小皮具，這次推出的7款小皮具，更是將經典與夢幻甜美雙雙結合，令人難以抗拒。

CHANEL春夏2023有甚麼好看的小廢包？

CHANEL春夏2023其中的水桶鏈條手提包心形手提包垂蓋手提包及這幾款都很值得入手。

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