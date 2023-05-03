CHANEL小廢包熱潮不減！7大香奈兒迷你袋推介：水桶袋化妝包甜美

7大CHANEL小廢包推介！CHANEL手袋總會為女生們帶來各種驚喜，多款經典手袋更是擁無數粉絲！在2023春夏系列中有許多讓人眼前一亮的時裝、手袋和珠寶等現身，但數到最引人注目的定必是小皮具。品牌每每推出小廢包都備受女生們追棒，這次推出的7款小皮具，更是將經典與夢幻甜美雙雙結合，令人難以抗拒。



Chanel春夏手袋2023入門推薦！2萬起入手經典小廢包、設鏡子補妝

CHANEL小廢包推介1. CHANEL鏈條手提包 HK$21,000

CHANEL水桶袋在不少女生心目中佔一席位，這款迷你水桶袋外型圓潤，尺寸是11×10×10cm，精緻甜美！手提包採用亮面小羊皮，配上品牌經典的皮穿鏈條，以及在束口位配以大大的金色金屬的雙C標誌，更顯優雅動人。

CHANEL小廢包推介2. CHANEL鏈條手提包 HK$38,000

CHANEL的這款鏈條手提包外型是橢圓形，尺寸是8.5×12×6cm，手袋採用了箱包設計，在收納容量上會受一點小限制，但擺放基本的日常小物都是沒問題的！手提包採用了小羊皮配上品牌經典的大菱格紋，中間是CHANEL字母金色金屬，手袋開口則採用了品牌經典雙C標誌。而且顏色上共推了白色和深紫色，前者配這個手袋設計很有氣質，後者則是成熟知性，大家可根據平日穿搭風格挑選。

CHANEL小廢包推介3. CHANEL鏈條手提包 HK$38,000

提到CHANEL迷你小皮具又怎能少了方方正正的小皮箱，這款手提包採用了白色小羊皮配上品牌經典的菱格和金色金屬，以及同色系皮穿鏈條，將優雅格調發揮得淋漓盡致！而且手提包開口是品牌經典雙C標誌，打開手袋後，上蓋位置竟鑲嵌了一面鏡子，外出時用作補妝就更方便了，很貼心的設計！

CHANEL小廢包推介4. CHANEL鏈條手提包 HK$31,500

CHANEL的化妝包化身的鏈條手提包，將化妝包的優點完美保留，加上同色系的皮穿鏈條和手提設計，更加的方便轉換不同造型。手提包的尺寸是9.5×17×8cm，內裡同樣鑲嵌了一面鏡子﹐但加上了3卡片位，更方便外出用，而且收納空間也很足夠，是比較實用的一款！

▼▼▼【按圖看】更多CHANEL小皮具推介｜包括漆面紅色手提包、心形手提包、垂蓋手提包，都是精緻又優雅的款式！【按圖看】▼▼▼

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