Love,Bonito減價2023｜年中減價低到3折　連身裙、西裝褲OL必收

Love,Bonito減價2023｜女裝品牌Love, Bonito深受小資女喜愛，更是不少女生入手上班衣服的好地方！Love, Bonito由即日起至6月12日舉行年中減價，多款服裝產品減價低至3折，最平HK$50即可入手時尚單品，女生們千萬不要錯過！《01女生》率先為大家盤點10大抵買減價單品吧！



Love,Bonito減價2023｜Lana Halter Neck Top HK$212（原價：HK$235）

購買方法：Love,Bonito

天氣炎熱，正好需要一件清爽又時尚的無袖上衣作為上班穿搭，這款 Lana Halter Neck Top 採用掛脖領口和正面交疊設計，簡約得來同時具有時尚設計細節，簡單搭配西褲或裙子，就能輕鬆打造出氣質感上班穿搭！

Love,Bonito減價2023｜Lana Halter Neck Top HK$212（原價：HK$235）（Love,Bonito 官網）

Love,Bonito減價2023｜Nemi Padded Knot Front Top in Floral Odyssey HK$167（原價：HK$279）

購買方法：Love,Bonito

介紹完正式感上衣，接著就介紹一款悠閒感且略帶度假風情的一款！這款吊帶上衣採用了心形領口設計，配合綁結細節，甜美又優雅。背心配有胸墊，讓女生們穿上時感到更舒適、清涼、無拘無束！

Love,Bonito減價2023｜Nemi Padded Knot Front Top in Floral Odyssey HK$167（原價：HK$279）（Love,Bonito 官網）

Love,Bonito減價2023｜Lacie Tie Shoulder Smocked Top HK$199（原價：HK$249）

購買方法：Love,Bonito

格紋印花向來充滿春夏感，夏日確實必備一件格紋單品！這款上衣採用了喇叭形剪裁及平領設計，感覺輕盈隨性，另外採用可調節的繫帶設計，讓妳按照個人喜好或因應場合隨意調整，設計貼心！

Love,Bonito減價2023｜Lacie Tie Shoulder Smocked Top HK$199（原價：HK$249）（Love,Bonito 官網）

Love,Bonito減價2023｜Marciel Toga Bodysuit HK$92（原價：HK$229）

購買方法：Love,Bonito

像這類的連體衣近年越來越深受女年喜愛，貼身的設計有助塑造完美身形體態，而這款 Marciel Toga Bodysuit 不對稱的單肩領口設計略帶知性氣質感，配合可調節性的雙按扣褲襠封口，方便舒適！

Love,Bonito減價2023｜Marciel Toga Bodysuit HK$92（原價：HK$229）（Love,Bonito 官網）

Love,Bonito減價2023｜Emerson Shoulder Padded Tailored Blazer HK$314（原價：HK$349）

購買方法：Love,Bonito

Love,Bonito這款短身剪裁的西裝外套，短身版型有助修飾身形，做到顯瘦長腿效果，另外這款西裝外套集悠閒與正式感於一身，無論是日常外出還是上班穿著也相當適合，加上短袖款適合夏日穿著。

Love,Bonito減價2023｜Emerson Shoulder Padded Tailored Blazer HK$314（原價：HK$349）（Love,Bonito 官網）

Love,Bonito減價2023｜Olyvia Tie Shoulder Textured Polka Dot Dress HK$341（原價：HK$379）

購買方法：Love,Bonito

夏日總是給人充滿度假風情的感覺，這款波點連身裙也同樣散發著悠閒度假感，心形領口及繫帶肩帶設計別具甜美優雅感，絕對是今個夏日必收款式之一！

Love,Bonito減價2023｜Olyvia Tie Shoulder Textured Polka Dot Dress HK$341（原價：HK$379）（Love,Bonito 官網）

Love,Bonito減價2023｜Anissa Padded Cut Out Jumpsuit HK$292（原價：HK$309）

購買方法：Love,Bonito

連身款式方便易搭，不用左拼右拼就能輕鬆打造出時尚穿搭造型。這款 Anissa Padded Cut Out Jumpsuit 採用合身版型及 V 領設計，配合腰部的鏤空設計，有助修飾身形線條之餘，亦充滿時尚氣質感！

Love,Bonito減價2023｜Anissa Padded Cut Out Jumpsuit HK$292（原價：HK$309）（Love,Bonito 官網）

Love,Bonito減價2023｜Rue Gingham One Piece Swimsuit HK$170（原價：HK$339）

購買方法：Love,Bonito

炎炎夏日，又到了陽光與海灘的季節，大家入手了泳衣準備迎接夏日沒有？Love,Bonito這款連身泳衣款，採用後背鏤空設計及方形領口，散發著知性優雅氣質，配合格紋印花更充滿溫柔甜美感覺！

Love,Bonito減價2023｜Rue Gingham One Piece Swimsuit HK$170（原價：HK$339）（Love,Bonito 官網）

Love,Bonito減價2023｜Eva Modal Bikini Panty HK$50（原價：HK$99）

購買方法：Love,Bonito

在揀選內褲時，舒適度與透氣度都是重要的考慮準則！Love,Bonito 的 Eva Modal Bikini Panty 採周了透氣且觸感柔軟的材質製造而成，讓你整日都感到涼爽及舒適。

Love,Bonito減價2023｜Eva Modal Bikini Panty HK$50（原價：HK$99）（Love,Bonito 官網）

Love,Bonito減價2023｜Nina Belted Pleated Trousers HK$286（原價：HK$409）

購買方法：Love,Bonito

講到上班服飾，怎能沒有舒適且帶有正式感的褲款呢？這款 Nina Belted Pleated Trousers 直筒廓形設計，打造出修長美腿效果！褲子正面飾有飄逸的褶皺設計，配合可拆卸腰帶，無論是時尚感還是舒適度都值得入手一條！