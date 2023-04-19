6大無鋼圈內衣品牌　Uniqlo無感胸圍超好評　黛安芬超貼身不空杯

這幾日有感準備迎接夏天了！衣櫃換季之後，是時候將內著也換成更透氣輕薄的選擇了！



許多人在夏天會選擇無鋼圈內衣、鋼圈內衣交替穿，無鋼圈內衣可大幅降低穿著內衣的束縛感，更可以減緩悶熱、流汗的不適。

小編這就來幫大家整理６家無鋼圈內衣的品牌推薦，讓你今年夏天有更好的內在新選擇！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Ｍode Marie，無鋼圈內衣

台灣市占率頗高的曼黛瑪璉，承襲法式美學，讓無鋼圈內衣也可以兼具好看的外型！推薦這款充滿浪漫的柔軟蕾絲，側邊剪裁也偏高，能包覆住副乳不怕移位。獨家H型結構，穿著體驗很穩定，包覆效果令人驚艷。就算偶爾想要放鬆偷懶穿上這一件，也不用擔心臨時約會，內衣不好看了！

2. Triumph，智能超彈無鋼圈內衣

許多台灣女孩的第一件專櫃內衣，黛安芬的內衣就是簡單好穿。今年春夏新推出的FLEX SMART智能超彈系列，無鋼圈的半罩杯內衣，有超彈力身展設計加上隱形防滑凝片，舒適貼合身型。拆掉肩帶還可以當平口內衣使用，穩定包覆性超強，絕對要列入你夏天必買的購物清單。

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3. One Boy，零重力無痕內衣

One Boy可不只有衝鋒衣，品牌這次找來戲劇女神簡嫚書代言最新商品「零重力無痕內衣」，主打「舒服得有穿像沒穿一樣」，一體成形的無鋼圈內衣不僅親膚舒適，穿上貼身外衣也不會透出痕跡，有小波浪肩帶、細肩帶兩種可以選擇，價格也非常親民，今年夏天不妨買一件來穿穿看！

4. Dorosiwa，無鋼圈蕾絲內衣

氣質韓妞的內衣都穿這一件！因為優雅日常的韓系風格，受到台灣年輕女孩喜愛的新品牌Dorosiwa，顛覆傳統無鋼圈內衣的想像，以鬆緊帶取代鋼圈，不用被勒到無法呼吸也能擁有很好的聚攏效果，完美打造如韓劇般豐胸曲線&纖柔女人形象！嬰兒藍浪漫的蕾絲延伸到下擺，就算單穿，外罩西裝外套都超時髦好看！

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5. Uniqlo，無鋼圈美型3D胸罩

Uniqlo近期推出的各種女性內著，以極度舒適、貼合亞洲女性身體線條的簡約設計，大受台灣女性歡迎！這款無鋼圈內衣主打「新裸肌著感」，採用AIRism透氣機能布料，讓你忘記自己正穿著它，輕盈的包覆感試過一次就會愛上的。最簡單的設計和適合亞洲膚色的布料調色，Uniqlo總是能幫助我們找到最適合的內衣單品！

6. Ladies，無鋼圈內衣

帶來法國女人的優雅隨性感，蕾黛絲最懂女人想要展示的是什麼。華麗的蕾絲刺繡，不經意露出的小性感，格外加分。優雅美背蕾絲，雙細肩帶設計彈性佳，舒適好穿！無鋼圈Bralette，展示身體最自然的胸型，消費者一致好評無束縛感最適合喜歡自由著感的你。

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