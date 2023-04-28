ZARA 20大夏日必備單品：慵懶渡假洋裝 全場優惠折扣低至55折！

ZARA夏日必備單品20款推介！夏天的感覺已偷偷地來到，夏日炎炎不少得的活動，當然是渡假、與陽光玩遊戲，去海邊、海灘，派對狂歡一番！去沙灘、渡假時，户外活動除了開心，當然更要「打卡」！要穿得清爽又吸晴，又不會過於日常，當中的穿搭秘訣是什麼呢？正因為夏天來臨，未入手渡假風的女生們，ZARA官方網站正推出夏日折扣優惠，指定男女服裝、產品都有折扣優惠，最低更享有55折！有興趣的，不妨留意以下15+必入手的夏日單品推介！



作為夏日必備的穿搭秘訣，當然是慵懶、寬鬆感的渡假穿搭，只要大家掌握以下5點，就可以輕易充滿夏日、少女感，靚住去打卡！ZARA向來都有不少歐美風的單品，款式亦不會過於複雜，易襯兼具時尚感。不過折扣季難免庫存量不多，優惠隨時完結，若果大家有心頭好就別錯過了！

夏日穿搭秘訣 1. 麻棉布料

夏日穿搭秘訣 2. 淺色

夏日穿搭秘訣 3. 稍露肌膚

夏日穿搭秘訣 4. 圖騰、印花

夏日穿搭秘訣 5. 草編元素



ZARA夏日必備單品1.印花洋裝 原價 HKD 369（32%OFF）拆後價 HKD 249

ZARA夏日必備單品：1.印花洋裝 原價 HKD 369（32%OFF）拆後價 HKD 249 （ZARA）

若果對手臂不自信的女生，這件寬鬆版型的短版洋裝，以黑白撞色印花配以胸前鏤空刺繡細節，不單可以遮蓋肉感、令人不自信的大腿肉以及手臂，另外V 領設計亦可以稍露頸部肌膚，視覺效果上有臉小的效果！

ZARA夏日必備單品：2.印花長版洋裝 原價 HKD 469（42%OFF）拆後價 HKD 269

ZARA夏日必備單品：2.印花長版洋裝 原價 HKD 469（42%OFF）拆後價 HKD 269 （ZARA）

對於身材相當有自信的女生，可以入手這件印花長版洋裝，以清新的白綠撞色配以重覆的小花卉印花。它的材質較軟垂、較貼身，V 領設計亦會將好身材突顯，將前凸後翹、小蠻腰等展現人前。

ZARA夏日必備單品：3.細肩帶蓬蓬洋裝 原價 HKD 649（43%OFF）拆後價 HKD 369

ZARA夏日必備單品：3.細肩帶蓬蓬洋裝 原價 HKD 649（43%OFF）拆後價 HKD 369 （ZARA）

對於寬鬆的洋裝感覺普普，不想顯得過於成熟、單調的話，不如考慮這件純白棉質洋裝，方領設計配以細肩帶並不會特別顯露身材，當中的獨特之處是以蓬蓬裙襬綴以鏤空刺繡細節，少女感與時尚兼備！

ZARA夏日必備單品：4.印花網紗泳裝 原價 HKD 349（42%OFF）拆後價 HKD 199

ZARA夏日必備單品：4.印花網紗泳裝 原價 HKD 349（42%OFF）拆後價 HKD 199 （ZARA）

夏天必備的，除了洋裝外，當然不少得泳裝！這件有未來感的暈染印花，顏色吸晴、充滿活力，就算以泳裝作上衣配以牛仔褲打卡亦毫不突兀！

ZARA夏日必備單品：5.印花中長版洋裝 原價 HKD 499（46%OFF）拆後價 HKD 269

ZARA夏日必備單品：5.印花中長版洋裝 原價 HKD 499（46%OFF）拆後價 HKD 269 （ZARA）

這款充滿夏日風情的人造絲印花洋裝，青檸配色令人感覺清新，心形領設計以及側襬開衩的細節，令洋裝更有浪漫、優雅風情。另外心形領設計可以令胸部更集中，不過對身材較豐滿的女生來說，可能會顯得有點緊繃！

ZARA夏日必備單品：6.刺繡短版洋裝 原價 HKD 649（43%OFF）拆後價 HKD 369

ZARA夏日必備單品：6.刺繡短版洋裝 原價 HKD 649（43%OFF）拆後價 HKD 369 （ZARA）

又是一款修飾手臂線條之選，對手臂不自信的女生友善單品，這件以長袖手部作寬鬆版型，腰間收窄設計的短版洋裝，配以可調節結飾開衩圓領及撞色刺繡細節，不單可以遮蓋不自信的手臂位置，另外腰間收窄設計亦可拉高比例，對身材要求較低！

ZARA夏日必備單品：7.合身連體衣 原價 HKD 169（41%OFF）拆後價 HKD 99

ZARA夏日必備單品：7.合身連體衣 原價 HKD 169（41%OFF）拆後價 HKD 99 （ZARA）

夏天穿背心最怕就是衣服不合身，中間的空隙看似身上有不少肥肉，體重向上升了幾個單位，令人不快又不美觀！若有同樣煩惱，不妨嘗試一下連體衣吧，連體衣的設計已不是新鮮事，底部會有按扣閉合，外表看似與背心無疑，但會更加貼合身型，無懼走動！

ZARA夏日必備單品：8.防水台高跟涼鞋 原價 HKD 399 （35%OFF）拆後價 HKD 259

ZARA夏日必備單品：8.防水台高跟涼鞋 原價 HKD 399 （35%OFF）拆後價 HKD 259 （ZARA）

夏天要上山下水，到海邊時更會挑戰不同情況，例如碰到石質、沙、水等，要一對美觀、活動性高又能對抗所有情況的鞋子，相信拖鞋會是不少人的首選！不過拖鞋未必富時尚感，不妨嘗試這個舒適、透氣的防水台高跟涼鞋，以彈性乳膠製造，上山下水亦不是問題！

ZARA夏日必備單品：9. 阿拉伯式大長袍 原價 HKD 499 （50%OFF）拆後價 HKD 249

ZARA夏日必備單品：9. 阿拉伯式大長袍 原價 HKD 499 （50%OFF）拆後價 HKD 249 （ZARA）

作為慵懶、寬鬆感的單品代表又怎能少得長袍呢？這款阿拉伯式大長袍延展性高，身材瘦削或是肉感女生都可以輕鬆駕馭。為了增加設計感，這件胸前配抽繩、流蘇綴飾及細穗邊飾，渡假感滿滿！

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