名牌銀包限時優惠低至$712！十大精選款：LOEWE、VERSACE 5折起

名牌銀包推介低至4折！銀包是每日都會用的必備物，在挑選時要選一個好看又實用的款式，名牌銀包就是一個不錯選擇，款式大多是歷久不衰又耐用。近期Louis Vuitton Moët Hennessy（LVMH）集團旗下的奢侈品網購平台24S，推出超抵優惠，其中部分名牌銀包更抵至4折，包括：CHLOÉ、COACH、LOEWE、BALENCIAGA等，最近心動想換銀包可以參考一下，以下十大精選款式！



名牌銀包推介限時優惠1. CHLOÉ Alphabet mini wallet HK$3,570（原價HK$5,100）7折

購買方法：24s

CHLOÉ的Alphabet mini wallet亦是大熱款式之一，銀包採用三折開合設計，打開後設單個鈔票隔層和多個卡片位，背面還有零錢口袋，是一款擁有實用尺寸和間隔的銀包。這款是以粒面光滑小牛皮製成，配上明艷的黃色，醒目又具個性。

名牌銀包推介限時優惠1. CHLOÉ Alphabet mini wallet HK$3,570（原價HK$5,100）7折（24s）

名牌銀包推介限時優惠2. CHLOÉ Malou wallet HK$3,300（原價HK$5,500）6折

購買方法：24s

CHLOÉ的長銀包亦是受歡迎的款式之一，Malou wallet設計簡約，採用光滑的小牛皮製成，配上兩條皮繩環繞銀包和品牌標誌的圓牌，添上亮眼之處。銀包打開後有多個卡片位和一大隔紙幣位，還有一個拉鏈口袋，是一款大容量的日常錢包。

名牌銀包推介限時優惠3. COACH Tabby chain clutch bag HK$1,402（原價HK$2,804）5折

購買方法：24s

COACH的這款既是銀包，亦是手袋，加上價格相宜，很值得入手！採用可拆式鏈帶設計，可肩揹也可手提，且手袋顏色是嫩粉色，很適合夏日造型。內裡置有小隔層和大隔層，方便收納不同物品，還有一個長拉鏈口袋，適合擺放零錢，很實用。

名牌銀包推介限時優惠4. COACH Wyn small wallet HK$712（原價HK$1,187）6折

購買方法：24s

不過一千元的選擇！COACH的這款銀包以耐刮的十字紋皮革打造而成，信封式閉合及三摺式設計，體積更細，但內裡收納位置多，有7格卡片位以及一個大的紙幣收納隔層。銀包使用黑色配深藍色，正面綴有經典標誌，簡約型格。

名牌銀包推介限時優惠5. LOEWE Coin cardholder HK$2,309 （原價HK$3,300）7折

購買方法：24s

LOEWE的卡片套和銀包是OL的最愛，其中這款卡片套還有零錢口袋，大大增加了實用度。這款硬幣卡片套有4個卡片位，日常使用很足夠，此外銀包採用了柔軟粒面小牛皮，以及正面有經典Anagram壓紋，實用又時尚。

名牌銀包推介限時優惠6. LOEWE Small vertical wallet HK$3,640（原價HK$5,200）7折

購買方法：24s

LOEWE的熱門款Small vertical wallet，尺寸細細，基本上所有手袋都放得下。這款銀包有六個卡片位、2個小型夾層、一個較大夾層用作放紙幣，以及一個拉鍊硬幣口袋，相當實用。此外銀包採用小牛皮製作，按扣位有Anagram壓紋，且這款顏色是淺焦糖色配湖桃色，是百看不厭的款式。

名牌銀包推介限時優惠7. BALENCIAGA Hourglass Mini Wallet HK$2,730（原價HK$4,200）7折

購買方法：24s

喜歡型格銀包的話，BALENCIAGA的Hourglass Mini Wallet是不錯的選擇。銀包以全黑的粒面小牛皮製成，配上大大的銀色品牌標誌，時尚又型格。銀包備有大夾層用作放紙幣，以及另一面是擺放硬幣口袋很實用。

名牌銀包推介限時優惠7. BALENCIAGA Hourglass Mini Wallet HK$2,730（原價HK$4,200）7折（24s）

名牌銀包推介限時優惠8. VALENTINO GARAVANI Vlogo Signature wallet HK$3,180（原價HK$5,300）6折

購買方法：24s

粉嫩色銀包亦有！VALENTINO的GARAVANI Vlogo Signature wallet，採用粉色粒面小牛皮，配上簡約的設計和金色品牌標誌，是很優雅的款式。銀包以按扣方式開合，內裡雖沒有大紙幣隔層，但有大收納位、多個卡片位和拉鏈零錢口袋，相當實用。

名牌銀包推介限時優惠8. VALENTINO GARAVANI Vlogo Signature wallet HK$3,180（原價HK$5,300）6折（24s）

名牌銀包推介限時優惠9. VALENTINO GARAVANI Roman Stud coin purse and card holder HK$2,040（原價HK$3,400）6折

購買方法：24s

VALENTINO的型格卡片套亦不能錯過！這款卡片套以全黑皮革製成，除了有多個卡片位外，還有拉鏈口袋，小小一個就能收納不少物品，很適合愛用小廢包的女生們！

名牌銀包推介限時優惠9. VALENTINO GARAVANI Roman Stud coin purse and card holder HK$2,040（原價HK$3,400）6折（24s）

名牌銀包推介限時優惠10. VERSACE Virtus wallet on chain HK$5,300（原價HK$10,600）5折

購買方法：24s

WOC亦是近年大熱的銀包款式，VERSACE的這款WOC外形完全不像銀包，反像手袋。此WOC可通過調整鏈帶的長度，轉換成肩帶包或腋下包，此外鏈帶是可拆式，變回銀包。產品是採用全黑色皮革製成，內裡除了有一格收納位外，還有多個卡片位，實用度高，值得入手！