Chloé手袋2023｜9大新款手袋推介！經典袋款換上柔和配色添療癒感

Chloé手袋2023｜Chloé 的 Woody Tote Bag 向來都是女生們必入手之選，品牌以多種配色及材質重新演繹經典的 Woody Tote 袋款，每次都帶給時尚迷無限驚喜，品牌早前為 Woody Tote Bag 換上3種新色：木玫瑰、海灣綠、暴風藍，3款清新柔和新配色實在令人無法抗拒！《01女生》今次就為大家盤點8款換上了新色的手袋新品推介！



Chloé手袋2023｜手袋新品推介１：Ｍini Woody Tote Bag HK$ 11,300

作為Chloé的大熱袋款之一的Woody Tote Bag，每次推出新款都紛紛引起時尚迷關注，手袋採用奢華光滑的小牛皮製造而成，飾以垂直皮革條帶及標誌性的 Chloé 標誌絲帶增添手袋的識別性，同時突顯袋款的俐落線條。品牌今次為手袋換上木玫瑰、海灣綠及暴風藍3種清新柔和的配色，看起來更多了一份夢幻療癒感！

Chloé手袋2023｜手袋新品推介2：Marcie Small Saddle Bag HK$ 9,700

採用粒面小牛皮製造而成的這款 Marcie Small Saddle Bag，圓形輪廓優雅得來帶點復古感，馬鞍縫線加添細節感，再配以閃亮的黃銅配件及垂墜的流蘇，充滿時尚優雅氣質！手袋配備可調節的皮革肩帶，可作肩背及斜背佩戴！

Chloé手袋2023｜手袋新品推介3：Chloé Sense Medium Basket HK$ 6,400

春夏絕對必備一個編織藤籃手袋，而這款 Sense Medium Basket 採用手工編織拉菲草製造而成，單是籃子袋形及材質已到感受到夏日感十足！Chloé 標誌條帶及提手位置分別採用了海灣綠及暴風藍小牛皮，絕對是柔和氣質感之選，今個夏日必收！

Chloé手袋2023｜手袋新品推介4：Marcie Small Double Carry Bag HK$ 16,700

Chloé這款 Marcie Small Double Carry Bag，採用麂皮小牛皮製造而成，麂皮或許給人秋冬的感覺，但換上了清新配色，頓時變得四季皆宜。手袋以簡潔線條及波狀外形設計突顯出休閒廓形，手柄位置亦增添了巧妙設計細節，加上袋款設計百搭易襯，成為日常袋款就最適合不過！

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