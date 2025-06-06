海洋藍色入門級珠寶推薦｜象徵幸運健康、萬元起VCA、DAMIANI款式

入門珠寶推薦2025｜在炎熱的夏天裡，冰涼的海洋藍色珠寶，或會令你眼前一亮，帶來清爽舒適的氣息。鮮艷色彩為夏日時尚的重要元素，透過亮眼的色調，點綴整個造型，展現活力朝氣。當中海洋藍色尤為受歡迎，既帶活力清涼氛圍，亦有海洋般的舒適感，予人知性優雅的魅力。以下盤點入門級海洋藍色珠寶款式，價錢均在4萬港元內，不知有否你的心水選擇？



藍色由古至今都象徵不少正面聯繫，如在歐美國家代表信任、安全；在東方代表永生；而在烏克蘭則代表健康。

海洋藍色入門珠寶款1. Van Cleef & Arpels Sweet Alhambra Earstuds HK$28,500

品牌著名的款式之一，從四葉草汲取靈感，誕生至今逾半載，以簡約線條及獨特的圓珠飾邊，並賦予幸運象徵，展現出不一樣的珍貴感覺。耳環以18K白金製作，搭以活力的海洋藍色，展現出清新的魅力，適合配襯淺色造型，以突顯出耳環的優雅魅力。

入門珠寶推薦2025｜Van Cleef & Arpels Sweet Alhambra Earstuds (官網)

海洋藍色入門珠寶款2. Bvlgari Diva’s Dream Necklace HK$21,200

Bvlgari的珠寶素來予人高雅形象，當中的Diva’s Dream系列，以獨特的扇形設計，就像女士穿起傘裙般美妙動人，向羅馬的高貴女神致敬。項鏈由18K玫瑰金及綠松石製成，鑲有一顆閃鑽作點綴，展現出女神般典雅的氣質。

入門珠寶推薦2025｜Bvlgari Diva’s Dream Necklace (官網)

海洋藍色入門珠寶款3. Dior Rose Des Vents手鏈 HK$20,900

為Dior的傳奇系列之一，由品牌首位珠寶藝術總監兼法國貴族後裔Victoire de Castellane設計，透過重新演繹Dior先生的幸運星設計，以羅盤玫瑰造型創出八芒星，賦予現代的夢幻奢華魅力。手鏈加入綠松石設計，並於羅盤玫瑰上綴以鑽石，可以正背面交替穿戴，打造出不同的造型和氛圍。

入門珠寶推薦2025｜Dior Rose Des Vents 手鏈 (官網)

海洋藍色入門珠寶款4. Chaumet Joséphine Ronde d’Aigrettes Ring HK$39,700

系列向拿破崙妻子約瑟芬皇后致上敬意，將鑽石打造成的水滴圖案，以不同角度相連，其中一顆特別以海洋藍色寶石鑲嵌，提升整體清涼感，展現出恰如其分的光芒。戒指同時可以堆疊佩戴，以添造型及層次感覺，更顯獨特魅力。

入門珠寶推薦2025｜Chaumet Joséphine Ronde d’Aigrettes Ring (官網)

海洋藍色入門珠寶款5. PIAGET Possession經典手鐲 HK$31,200

採用18K玫瑰金打造出手鐲輪廓，讓肌膚更顯白皙，而兩端的旋轉圓環，是Possession的經典設計，帶有活力玩味。鑲飾兩顆綠松石，可以點綴女性手腕，而且可以疊戴，展現充滿活力的個性。

入門珠寶推薦2025｜PIAGET Possession經典手鐲 (品牌官網)

海洋藍色入門珠寶款6. DAMIANI Margherita白金多鑽單藍寶石戒指 HK$11,000

以藍寶石為主石、並以白鑽襯托，組合成閃爍迷人的小雛菊圖案，亦象徹純粹的愛情。透過薩伏伊王朝的瑪格麗特王后為靈感，打造出和諧有序的花形，展現出寧雅優雅的貴族品味。

入門珠寶推薦2025｜DAMINANI 白金多鑽單藍寶石戒指 (品牌官網)

海洋藍色入門珠寶款7. BOUCHERON Serpent Bohème Ring S Motif HK$18,800

海水藍綠玉髓近年興起，BOUCHERON亦將其加入設計中，透過水滴形切割，搭以四爪固定，加上排列整齊的珠形邊沿，締造出典雅的巴洛克風格。指環亦以扭紋設計，提升活力氛圍，打造出充滿優雅和仙氣的傑作。