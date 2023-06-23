Hermès配貨攻略｜貴婦公開5大「最實用配貨品」推薦　最平2千入手

Hermès配貨｜不論男女都為Hermès瘋狂，不惜配貨，只求手持一個Hermès手袋。最近不少Hermès達人於網上分享大量的配貨攻略，亦有人指出某些毋須配貨取包的經歷，當然非人人都成功！台灣有一名Hermès收藏家於個人Youtube頻道分享2023年5大最實用配貨品推薦，有興趣的女生絕不能錯過！



「全球最慘Hermès」不查消費記錄+零配貨成功買包！惟需達1要求

Youtube上有一個頻道名「XOXO OOXX XXOO」是一名Hermès收藏家，經常於頻道分享Hermès買包攻略及購買的過程。相信不少剛「入坑」Hermès的新手總會遇上「配貨」的問題，可謂荊棘滿途。頻道主在片中分享2023年5大最實用度高兼保值力強的Hermès配貨品，以此助大家少走冤枉路。

Hermès實用配貨｜1. Hermès Bearn Compact wallet HK$19,700

第一樣是Hermès的「小皮件系列」，達人表現個人對3大經典色系不太感興趣，純粹是個人取向。由去年開始她已經想入手這款皮夾，惟一直缺貨，直到今年她一得知有貨即刻購買。她表示發現Hermès的小皮件愈來愈少，而且一進貨未上架已經被其他客人預購了。至於這款皮夾實用率十分高，設有零錢槽及7個卡槽，是一個外出方便的小錢包。

Hermès實用配貨｜1. Hermès Bearn Compact wallet (youtube@XOXO OOXX XXOO）

Hermès實用配貨｜2. Hermès Oasis sandal HK$6,300

有留意開Hermès的女士，Oasis涼鞋都不用多作介紹，Hermès這款經典涼鞋幾乎每季一上架就會立刻賣光。2023春夏推出丹寧布高跟涼鞋，充滿夏日感，而這款經典涼鞋今年5月已率先在北美漲價，可見它的升值能力是多麼強。雖則Oasis涼鞋常有人吐嘈其舒適度，但達人則表示可能是不適合寬腳的人士穿著。

Hermès實用配貨｜2. Hermès Oasis sandal (youtube@XOXO OOXX XXOO）

Hermès實用配貨｜3. Hermès Rodeo Pegase PM charm HK$5,800

Hermès小飛馬吊飾同樣是毋須多作介紹，其可愛的造型及柔軟的手感迅速俘虜了粉絲的心。達人表示SA曾給她看過各種不同的配色，惟一直都未遇上她心儀的配色，直到今年終於遇上這兩大配色她即時入手。另外她建議大家別購買MM大號的尺寸，由於MM大號相比PM小號尺寸更大，掛上手袋稍微不太好看。

Hermès實用配貨｜3. Hermès Rodeo Pegase PM charm (youtube@XOXO OOXX XXOO）

Hermès實用配貨｜4. Hermès Chevaloscope Neon scarf 45 HK$2,000

達人表示這款絲巾全靠運氣才成功入手，其後她再到官網查看經已缺貨，所以她千叮萬囑大家遇上心儀的貨品要立馬告知SA，真是可遇不可求！雖則不少人都嫌Hermès的絲巾太過花俏，但只要把其變化成頭飾或者把絲巾綁上手袋的整個手柄，為簡單的袋款錦上添花。

Hermès實用配貨｜4. Hermès Chevaloscope Neon scarf 45 (youtube@XOXO OOXX XXOO）

只要把絲巾變化成頭飾，就會十分好看。 (youtube@XOXO OOXX XXOO）

Hermès實用配貨｜5. Hermès Avalon Cabriole pillow HK$5,000

最後一樣是家居系列，有不少藝人都愛收藏Hermès家居用品，可見炙手可熱。 這款是以黑灰白配色加上Hermès H Logo的方形抱枕，其比起Avalon系列少了3.5"，而且是一個家居的靈魂配飾，既實用又為家居增添一些設計感。