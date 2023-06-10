香港百年銀器老店萬安行於小紅書爆紅！高性價比首飾成必買手信

香港百年老店萬安行銀器！作為首飾控不能不認識這間屹立香港百年的老店-萬安行，雖然它曾短暫停業，但在重開後人流仍絡繹不絕，且現在成為不少旅客訪港行程之一。近日於社交媒體小紅書上，不少人紛紛分享自己在萬安行的選購到的戰利品，其高性價的銀器，讓首飾控們滿載而歸！



香港百年老店萬安行銀器（小紅書@格林不是安徒生）

香港百年老店萬安行銀器

隱藏於旺角鬧市中的萬安行銀器，原址是在旺角奶路臣街附近設工場，生產銀器擺設及首飾，後遷至山東街現在的位置，開始設零售。萬安行銀器至今仍採用前舖後居的方式，由兩位老伯伯經營，店面裝潢富歷史氣息，空間不大，但兩側玻璃櫃、陳列櫃都是擺滿各式各樣的銀器，讓人看得眼花撩亂。

萬安行銀器款式多元（小紅書@格林不是安徒生）

萬安行銀器款式多元

萬安行銀器店內所售買的首飾種類非常多，有耳環、手鍊、頸鍊、戒指等常見的銀器首飾，亦有寶寶專用的手鐲和腳鐲，甚至銀筷子、銀餐具、銀梳等當作收藏或送禮，是不錯的選擇。萬安行畢竟是有一定歷史的老店，款式大多不是最新和緊貼潮流，但花點時間和耐心，仍能發掘到好看的設計，像是近年很流行的幼身戒指，在店內就有不少。

萬安行銀器價格相宜 成遊客必訪店

萬安行銀器的價位相宜，戒指由45元至100元左右，耳環則35元至90元左右，寶寶手鐲就170元起，基本上店內所有陳列的銀器都有標明價錢，方便大家按預算挑選。而萬安行銀器以高性價比吸引不少本地人和遊客前往選購，像是在小紅書上有不少網民分享除了買給自己外，還會當作手信送給朋友。且不約而同指店內兩位已有一定年紀的老闆，很熱情好客，會很有耐性推薦款式、詳細講保養方法等，言談間會感受到他們對銀器的熱愛，有很好的購物體驗。

訪店要注意營業時間（小紅書@lucky小姑玲）

訪店要注意營業時間

萬安行銀器店面不大，訪店客人多，有時可能要排隊才能進店。此外萬安行現時營業時間有改，星期一至六由下午二點至六點，星期日休息，想前往的話要注意。