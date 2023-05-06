去黑頭別再用豬鼻貼！小紅書瘋傳5步清草莓鼻　低成本無痛不刺激

這幾年因為新冠肺炎的關係，每個人都要戴上口罩，臉就這樣被悶了一整天，最惱人的「黑頭」也就會越長越多！



但是如果自己用手亂擠的話，又很有可能讓那部分的肌膚紅腫甚至是留疤，但又不想要去外面花貴桑桑的美容費，所以小編今天要和大家介紹一款小紅書超熱門的「李嘉琪5步黑頭去除招式」，想要省錢又可以無痛除掉鼻子上的黑頭林，趕快拉上你那些想要省錢的姐妹們一起試試看吧！

5步無痛去黑頭秘訣，告別頑固草莓鼻！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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錯誤的去黑頭作法

首先要和大家分享的是「錯誤」的去黑頭方式，前幾年非常流行的「小豬鼻貼」標榜超有效除黑頭，一撕下來雖然很酸爽，但其實這動作很有可能會讓毛孔越變越大，第二個就是利用網路偏方，像是用鹽巴、糖來搓黑頭，這些偏方真的不能亂試以免傷害到肌膚！第三個就是自己用粉刺針處理黑頭，若是方法不對或是後續沒有做好保濕工作，還有可能會讓黑頭越長越多而達到反效果！

5步驟去黑頭

Step1. 以油溶油

首先先用溫水將臉清洗乾淨之後，利用凡士林或是嬰兒油搓揉鼻子大約2分鐘。

Step2. 疏通毛孔

接著利用有紋理面的水楊酸棉片擦拭比較常出油的部位，例如T字區，再用平滑面都部分濕敷約10分鐘。

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Step3. 清潔毛孔

第三步驟可以拿出自己平時習慣的清潔泥膜厚敷，大約10分鐘過後就可以用手搓揉打圈的方式將泥膜洗掉！

Step4. 清理油脂

這時候就可以拿出牙線輕輕的將鼻子上的油脂慢慢刮去，記得動作不要太粗魯以免傷害到肌膚及毛孔。

Step5. 收縮毛孔

最後一步要讓毛孔縮小，拿出兒童乳霜薄塗在上方，幫助毛孔有效的縮小。

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注意事項

在水楊酸棉片選擇上，建議根據自身膚質去做調整，也可以透過專業醫生來選購最適合自己的產品，以免黑頭沒有去成，反而造成臉部過敏發癢！而且整個去黑頭的步驟建議大家在晚上使用，若是白天直射到太陽很有可能會損傷到皮膚，趕快把這套去黑頭大法學起來！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】