Loewe全新Puzzle Fold將取代拼圖袋？集合幾何拼接設計、摺紙元素

Loewe有不少具代表性的手袋，其中Puzzle Bag獨特的外型和實用性，備受女士們的喜愛。近日的Loewe 2023秋冬服裝系列時裝秀上，延續秋冬男裝系列「回歸初始、化繁為簡」的概念，帶著今年相當有討論度的全新大尺寸Puzzle Fold手袋亮相，讓不少品牌的粉絲們相當驚喜。



Loewe全新Puzzle Fold延續 Puzzle Bag的低調和極具設計感（IG@loewe）

Loewe Puzzle Fold延續 Puzzle Bag的低調和極具設計感

Loewe Puzzle Bag首次現身是在2015年春夏時裝秀上，以幾何的拼接方式呈現手袋外型，每一個拼接位都是順應手袋紋路，低調卻充滿設計感。這次驚喜亮相的Puzzle Fold手袋，是品牌創意總監Jonathan Anderson，將經典Puzzle和Origami手袋為靈感，保持兩者的特式，並互相呼應。

Loewe Puzzle Fold手袋以幾何的拼接設計，可折疊成方形（IG@loewe）

幾何的拼接設計 可折疊成方形

Loewe Puzzle Fold手袋，同樣以幾何的拼接方式呈現，使結構可透過折疊隨意變換造型，每一片皮革的展現都透露出品牌卓越工藝。而且手袋在設計上保留了每片剪裁片拼接縫，更突顯手袋的靈活性，最有趣的是它當被隨性放下，會順應紋路呈現﹐甚至可可折成一個方形，更方便收納。

Loewe Puzzle Fold當被隨性放下，會順應紋路呈現（IG@loewe）

Puzzle Fold具三種尺寸及多種配色

在手袋設計上，Puzzle Fold延績Loewe的低調同時具設計感，手袋採用柔軟又光滑的牛皮製成，配上燙金的品牌標誌，而內裡則是金色絨面麂皮，充滿時尚、優雅的質感。

手袋分別迷你、中型、大型三種尺寸，肩帶長度都是可以手提或肩揹，但迷你尺寸手袋，會多附一條可拆卸式的長肩帶，就會多了斜揹這種選擇。

Loewe Puzzle Fold具兩種尺寸及多種配色，容量實用（IG@loewe）

Puzzle Fold手袋目前共三種尺寸，分別是大容量的大型手袋，尺寸是 41x42x18cm；及相當實用的中型手袋，尺寸則為31.5x25.5x14.5cm；和精緻小巧的迷你版，尺寸為12.4x10x5.7cm，其實即使是迷你版的容量都是相同充足的。

而配色方面，中型手袋有黑色、深卡其綠和暖棕色供選擇；而迷你版的配色則多達5款，分別是黑色、深卡其綠、暖棕色、橙色以及黃色供選擇﹐都是很易搭配衣服的顏色。