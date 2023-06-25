LOEWE全新Hammock Hobo將成大熱手袋！多種揹法、小細節讓人瘋迷

LOEWE手袋其獨特、具標誌性的外型，一直備受女生們喜愛，其中Hammock手袋更是人氣高企，近日品牌推出全新「Hammock Hobo」手袋，一看名字就知道是Hammock手袋的變奏版！新款「Hammock Hobo」手袋甫推出，即成為人氣熱賣款！



LOEWE全新Hammock Hobo手袋 為經典Hammock手袋變奏版

購買方法：LOEWE官網【暖啡色HK$13,350】

LOEWE新款「Hammock Hobo」手袋，設計延伸自品牌經典Hammock手袋，幾何線條的設計如吊床，外形富設計感但又是簡約設計，使手袋自2016年推出後，多年來仍時人氣高企。而Hammock Hobo手袋，設計仍是以仿梯形，但結構更簡單﹐使手袋成為無論是正常場合，還是日常休閑活動時，都能輕鬆搭配。

LOEWE Hammock Hobo手袋尺寸更適合亞洲女生

購買方法：LOEWE官網【陶土綠HK$13,350】

LOEWE Hammock Hobo手袋尺寸為17 x 28 x 9.5 厘米，猶如是為亞洲女生而設，大小剛剛好，即使是身高較嬌小的女生揹上身也不突兀。而手袋的容量設計，也是非常適合女生們收納日常必需品，無論上班還是外出遊玩都沒問題。

LOEWE Hammock Hobo手袋尺寸更適合亞洲女生（陶土綠）HK$13,350（LOEWE）

LOEWE Hammock Hobo手袋具多種揹法

購買方法：LOEWE官網【黑色HK$13,350】

LOEWE Hammock Hobo手袋外型簡約，但揹法卻很多變，使用較短的可拆式皮革肩帶時，可以是腋下包或手挽手袋。而當使用可調節的長肩帶時，則可透過肩帶長度，變換成肩揹、斜揹或手提，多變的揹法，更方便大家因應不同場合或服裝來調整使用。

LOEWE Hammock Hobo手袋暗藏小細節

購買方法：LOEWE官網【白色HK$13,350】

LOEWE Hammock Hobo手袋還暗藏許多小細節，像是長、短肩帶的打結位搭配了精緻方形的金屬Anagram綴飾，而手袋側面更有Anagram的壓印Logo。手袋採用小牛皮製作，共推出了5色供選擇，分別是黑色、白色、粉色、暖啡色及陶土綠，都是很易搭配的顏色。

購買方法：LOEWE官網【粉色HK$13,350】