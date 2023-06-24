Loewe、Celine、Chloé　15款高CP精品手袋　Y2K女孩必搶Moschino

每天辛苦上班，想要買包犒賞自己，但看到價格標籤就倒退三步？



先別急著滑走，別說小編沒有給小資女福利，這邊整理出15款7000元上下的名牌包款，從文青愛死的Loewe迷你包，Celine、Tod's的草編包爭霸戰，還有Y2K女孩必搶的Moschino，一起來看小編的推薦！

15款平價名牌手袋推薦，小資女衣櫃必備！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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平價名牌手袋推薦Top15

1. Loewe

Loewe一出手便知有沒有！向來用手袋讓文青少男少女不攻自破，並沒有繁複的廓形、設計，而是以柔嫩、耐用的牛皮打造這款迷你小手袋，套入溫潤的奶油黃色濾鏡，點綴上金屬的「Anagram」，兩萬多元的價格非常適合剛入社會的小資女！

2. Celine

有著5000多的預算卻不想買咖小廢包？來自Celine的草編大手袋在向你招手，夏季手袋把白色皮革的「Triomphe」縫上草編包上，白色的皮革製作手提把、肩背帶，夏日高溫中加入一絲絲清新的氣息！

3. Chloé

酷女孩在夏天還是找尋「冷色調」，想要冷冷酷酷看世界！那麼小編五顆星推薦這款小手袋，來自創意總監Gabriela Hearst筆下的Chloé，名叫「Sense」的它以帶有灰度的藍色，讓女孩們不酷也難！

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4. Tod's

不只有豆豆鞋好入手！Tod's在創意總監Walter Chiapponi的巧手下，不只持續展現品牌的工藝高度，更帶入了悠閒的氛圍，草編包作為今年夏天最具代表性的品項，品牌透過手工的草編與皮革工藝，融合出拼接的草編提籃，更顯現義大利品牌沒有「活在自己世界」裡！

5. Boss

Boss在經歷換logo、新創意總監上任，依舊能感受到品牌的「女強人」氣勢，這款來自春夏系列的奶油白色手袋，簡約、俐落的樣貌，完全是屬於時髦OL的衣櫃中！

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6. MMK

不讓「Parker」獨霸市場，今年夏季來了一款新朋友「Mila」的肩背包，不過可以發現這款手袋相對的更休閒、更加圓潤的輪廓，搭配上不同材質的背帶，這位來自紐約的設計師Michael Kors，果真很懂都會女孩心！

7. Sandro

懂得顯現女人氣質的法國輕奢品牌Sandro，來到炎炎夏日以多款亮橘色的單品，從One Piece洋裝到手袋，這款有著橘色印花圖騰的托特手袋，來自與藝術家合作打造的限定系列，是不是很適合揹上身來個週末小旅行！

8. MSGM

就算沒有小魚仙Ariel的好歌喉，還是可以把小魚仙漂亮的漸變色澤揹上身！以精湛工藝、 繽紛配色與天馬行空的設計，這個成立僅僅十多年的義大利品牌MSGM，春夏系列中的一款粉色漸層水鑽，彎月型的腋下手袋，擄獲了不少時髦人士的心！

9. Vivienne Westwood

近期攻入台中Lalaport的Vivienne Westwood，就算龐克教母離開了我們，品牌依舊從飾品、服裝到手袋，都帶著英倫的叛逆感，這款手袋把土星星球以柔嫩的撫子粉色包圍，在符合品牌調性之上，「軟化」了酷帥感！

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10. Kenzo

自從藝術總監Nigo在2021年接手了Kenzo後，把最愛的美式塗鴉風格注入到品牌，而2023春夏系列，找到了創辦人高田賢三先生最愛的大象，來到了這款可愛的草編小包上，可愛度不輸老虎頭！

11. Moschino

不浮誇就不叫Moschino了！儘管當今品牌尚未宣布創意總監由誰接任，但想必仍然會繼續以幽默感佔領時尚圈！以淡綠色、粉色碰撞的愛心花瓣、彎月包的廓形，可愛程度非常逼人，少女們怎能夠全身而退？

12. Jacquemus

憑藉著只裝得了可愛的小廢包，在社群上討論度激升的Jacquemus，品牌在時尚圈漸漸站穩腳步，更在今年攜手Bad Bunny來到Met Gala的紅毯上，而這款「Le Chiquito Moyen」經典的細手袋，裹上了焦糖棕的色澤，時髦女孩是否該入手？

13. Blugirl

隨著Y2K的浪潮的興起，時髦精們不只會關注Miu Miu，Blugirl身為義大利品牌Blumarine的姐妹牌，再度重回時尚圈的視線中，用淡粉色的皮革，搭配上在千禧時代火紅的蝴蝶元素，是不想撞手袋的好選擇！

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14. Maje

喜歡小廢包但苦於放不下手機？有著法國DNA的輕奢品牌Maje，靠著時髦設計與相對好入手的價格，大舉攻破時髦女孩的心，今年春夏以這款檸檬黃的手機包，皮革流蘇彷彿有著南法女孩的隨性與愜意！

15. Paul Smith

來自英國倫敦的時尚老頑童Paul Smith，向來以相對傳統的英倫紳士框架，加上帶有童趣感的配色，讓這個已經76歲的設計師依舊在時尚圈有著大批的信徒，這款雙面條紋拼接的手袋，中性的袋型，可以跟男友共揹！

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