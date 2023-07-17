Peach John減價優惠低至半價！$40起入手 夏天必備無肩帶胸圍
Peach John減價低至半價！日本人氣內衣品牌Peach John推出的內衣向來深受女生喜愛，尤其是無肩帶內衣款式更加是品牌的皇牌兼熱賣款式，也是夏季衣櫥必備的時尚單品。Peach John由即日起至7月23日在全線分店進行「Summer SALE 夏日激減」，門市多款精選商品減價低至5折，多款內衣及家居服套裝均有激減，最平$40起即可入手。
由即日起至7月23日，Peach John全線分店進行「Summer SALE 夏日激減」，多款精選胸圍、內褲、家居服減價低至5折。當中指定胸圍款式低至$100；指定內褲款式$40起可入手；指定家居服套裝低至$175。會員購買正價商品更可有雙倍積分優惠，買滿$1,000更可減$100，減價款式數量有限，售完即止。
▼▼▼按圖看Peach John「Summer SALE 夏日激減」減價款式▼▼▼
如果大家還未有甚麼心水商品，《01女生》就立即為大家精選3大熱賣款式，大家不妨到門市看看心水款式有沒有減價優惠。
Peach John 熱賣款式1：Cover Cleavage Lacy Strapless
無肩帶內衣可說是女生夏季衣櫥之中的必備好物，尤其適合用作配襯小背心、一字肩上衣等。加上 Peach John 的無肩帶內衣一向以「不會下滑」而聞名，所以非常值得入手！這款 Cover Cleavage Lacy Strapless 喱士設計相當優雅，採用左側排扣設計，適合配合露背造型。
Peach John 熱賣款式2：Sheer Make Rigid Lace Bra
Peach John 的 Sheer Make Rigid Lace Bra，採用帶凹凸感的喱士設計，呈現出優雅高級感，彈性罩杯輕柔地包裹胸部，有助打造自然、優美的美胸線條。
Peach John 熱賣款式3：Push Up Slimming Bra
這款 Push Up Slimming Bra 是 Push Up、顯瘦的皇牌，胸圍採用了大量洞口的Q彈罩杯襯墊，有助提升胸線，塑造出+1CUP的美胸效果，高脇側設計更加可以隱藏贅肉，有助修飾腋下到背部的線條，打造顯瘦效果。
Peach John 熱賣款式4：Nice Body Bra
Nice Body Bra 同樣是 Peach John 的皇牌產品，採用超舒適的軟身鋼圈，而鋼圈更加縫在胸圍外側，為女生提供極致的舒適感。Nice Body Bra 有助女生打造胸部與腰部的黃金比例，令身形更顯玲瓏曲線。
Peach John 熱賣款式5：Airy Bra
這款 Airy Bra 特別適合夏天穿著，胸圍採用薄荷加工物料，在悶熱的天氣下仍能為女生帶來乾爽觸感。3/4剪裁成型的罩杯，及帶點底厚的設計，可以打造出高挺的胸線效果，軟鋼圈細節，穿著時也不會感到不適。