Peach John減價優惠低至半價！$40起入手　夏天必備無肩帶胸圍

Peach John減價低至半價！日本人氣內衣品牌Peach John推出的內衣向來深受女生喜愛，尤其是無肩帶內衣款式更加是品牌的皇牌兼熱賣款式，也是夏季衣櫥必備的時尚單品。Peach John由即日起至7月23日在全線分店進行「Summer SALE 夏日激減」，門市多款精選商品減價低至5折，多款內衣及家居服套裝均有激減，最平$40起即可入手。



由即日起至7月23日，Peach John全線分店進行「Summer SALE 夏日激減」，多款精選胸圍、內褲、家居服減價低至5折。當中指定胸圍款式低至$100；指定內褲款式$40起可入手；指定家居服套裝低至$175。會員購買正價商品更可有雙倍積分優惠，買滿$1,000更可減$100，減價款式數量有限，售完即止。

▼▼▼按圖看Peach John「Summer SALE 夏日激減」減價款式▼▼▼

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如果大家還未有甚麼心水商品，《01女生》就立即為大家精選3大熱賣款式，大家不妨到門市看看心水款式有沒有減價優惠。

Peach John 熱賣款式1：Cover Cleavage Lacy Strapless

無肩帶內衣可說是女生夏季衣櫥之中的必備好物，尤其適合用作配襯小背心、一字肩上衣等。加上 Peach John 的無肩帶內衣一向以「不會下滑」而聞名，所以非常值得入手！這款 Cover Cleavage Lacy Strapless 喱士設計相當優雅，採用左側排扣設計，適合配合露背造型。

Peach John 熱賣款式1：Cover Cleavage Lacy Strapless（Peach John 官網）

Peach John 熱賣款式2：Sheer Make Rigid Lace Bra

Peach John 的 Sheer Make Rigid Lace Bra，採用帶凹凸感的喱士設計，呈現出優雅高級感，彈性罩杯輕柔地包裹胸部，有助打造自然、優美的美胸線條。

Peach John 熱賣款式2：Sheer Make Rigid Lace Bra（Peach John 官網）

Peach John 熱賣款式3：Push Up Slimming Bra

這款 Push Up Slimming Bra 是 Push Up、顯瘦的皇牌，胸圍採用了大量洞口的Q彈罩杯襯墊，有助提升胸線，塑造出+1CUP的美胸效果，高脇側設計更加可以隱藏贅肉，有助修飾腋下到背部的線條，打造顯瘦效果。

Peach John 熱賣款式3：Push Up Slimming Bra（Peach John 官網）

Peach John 熱賣款式4：Nice Body Bra

Nice Body Bra 同樣是 Peach John 的皇牌產品，採用超舒適的軟身鋼圈，而鋼圈更加縫在胸圍外側，為女生提供極致的舒適感。Nice Body Bra 有助女生打造胸部與腰部的黃金比例，令身形更顯玲瓏曲線。

Peach John 熱賣款式4：Nice Body Bra（Peach John 官網）

Peach John 熱賣款式5：Airy Bra

這款 Airy Bra 特別適合夏天穿著，胸圍採用薄荷加工物料，在悶熱的天氣下仍能為女生帶來乾爽觸感。3/4剪裁成型的罩杯，及帶點底厚的設計，可以打造出高挺的胸線效果，軟鋼圈細節，穿著時也不會感到不適。