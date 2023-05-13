10大人氣胸圍推介功能性時尚感兼備！網教1招人手度胸圍Cup數大法

胸圍推介2023｜不少女生在購買胸圍時都未必很清楚自己的內衣尺寸，家中也未必有軟尺可以隨時量度，胸圍Cup數更是難以分辨！網上瘋傳1招人手度胸圍法，指利用手掌就能輕鬆度出自己的胸圍Cup數，不少網民實試過後更大讚準確度極高，立即看看要怎樣做！



有網紅「lala琳琳」最近就在「小紅書」上以「罩杯還能這樣量」為題發帖文，透過影片分享了人手度胸圍Cup數的方法，指洗澡後照鏡子時，可以利用手掌自行量度出所屬的胸圍Cup數！

人手度胸圍Cup數：AA Cup

比A Cup 還要小的 Cup 數，量度方法非常簡單，首先把手掌豎起，並輕輕彎曲蓋在胸口上，把大拇指彎曲至食指第二節關節位，就是AA Cup的大小。

AA Cup：首先把手掌豎起，並輕輕彎曲蓋在胸口上，把大拇指彎曲至食指第二節關節位。（lala琳琳＠RED）

人手度胸圍Cup數：A Cup

同樣是把手掌豎起並輕輕彎曲，把大拇指彎曲至食指第一節關節位。

A Cup：同樣是把手掌豎起並輕輕彎曲，把大拇指彎曲至食指第一節關節位。（lala琳琳＠RED）

人手度胸圍Cup數：B Cup

用手做出一個「C」字形的標準半圓。

B Cup：用手做出一個「C」字形的標準半圓。（lala琳琳＠RED）

人手度胸圍Cup數：C Cup

將原來「C」字形的標準半圓，手指角度放大至130度。

C Cup：將原來「C」字形的標準半圓，手指角度放大至130度。（lala琳琳＠RED）

人手度胸圍Cup數：D Cup

把手指用力張開，有種壓力山大的感覺，這就是D Cup的胸圍了！

D Cup：把手指用力張開，有種壓力山大的感覺！（lala琳琳＠RED）

清楚分辨了自己的胸圍尺寸後，下次購買胸圍時就方便得多了！《01女生》今次就為大家盤點10大人氣胸圍推介，立即看看！

人氣胸圍推介1：CALVIN KLEIN 1996 薄墊無鋼圈胸圍 HK$490

購買方法：CALVIN KLEIN

CALVIN KLEIN 的運動內衣向來深受女生喜愛，再配合代言人Jennie﻿的加持，CK內衣成為了女生們的必收款式！Jennie早前為品牌拍攝春夏形象大片，演繹了多套CK運動內衣，其中一款 1996 薄墊無鋼圈胸圍，重新演繹了品牌經典的方盒Monogram標誌圖案，背面設鉤眼扣方便穿著！

人氣胸圍推介：CALVIN KLEIN 1996 薄墊無鋼圈胸圍 HK$490（CALVIN KLEIN 官網）

人氣胸圍推介：CALVIN KLEIN 1996 薄墊無鋼圈胸圍重新演繹了品牌經典的方盒Monogram標誌圖案，背面設鉤眼扣方便穿著！（CALVIN KLEIN 官網）

人氣胸圍推介2：6IXTY8IGHT VALERY 三角胸圍 HK$88

購買方法：6IXTY8IGHT

6IXTY8IGHT 的內衣產品向來都是CP值高之選，款式多且價錢適宜，大受小資女歡迎！這款 VALERY 三角胸圍，採用柔軟透氣的棉質面料及輕薄胸墊打造而成，配合喱士圍邊設計，舒適又優雅！

人氣胸圍推介：6IXTY8IGHT VALERY 三角胸圍 HK$88（6IXTY8IGHT 官網）

人氣胸圍推介3：6IXTY8IGHT ESTELA 無痕無鋼圈胸圍 HK$159

購買方法：6IXTY8IGHT

近來越來越多女生愛上了無痕、無鋼圈款式的胸圍，以 6IXTY8IGHT ESTELA 為例，採用無縫及無鋼圈設計，為女生帶來極致舒適感！

人氣胸圍推介：6IXTY8IGHT ESTELA 無痕無鋼圈胸圍 HK$159（6IXTY8IGHT 官網）

人氣胸圍推介4：Aerie 睫毛蕾絲加墊 U 型無鋼圈胸圍 HK$290

購買方法：American Eagle

主打內衣、運動服及泳裝的 Aerie by American Eagle，推出的內衣款式別具設計細節，相當值得入手！品牌把人氣蕾絲再度升級，打造成「睫毛蕾絲」，為內衣款式帶來優雅的飾邊細節，採用低V設計，方便女生在穿V領T恤作為內搭穿上！

人氣胸圍推介：Aerie 睫毛蕾絲加墊 U 型無鋼圈胸圍 HK$290（Aerie 官網）

人氣胸圍推介5：UNIQLO 女裝 無鋼線胸圍 [3D貼合] HK$149

購買方法：UNIQLO

UNIQLO的無鋼線胸圍向來是品牌的人氣商品，採用品牌原創的立體罩杯，完美貼合每一種不同胸型，無痕設計不易透出內衣痕跡，而且設多色可選，總有一款合你心意！

人氣胸圍推介：UNIQLO 女裝 無鋼線胸圍 [3D貼合] HK$149（UNIQLO 官網）

人氣胸圍推介6：UNIQLO 女裝 Mame Kurogouchi 無鋼線胸圍 [透膚] HK$149

購買方法：UNIQLO

UNIQLO 最近與日籍時裝設計師黑河內真衣子（Maiko Kurogouchi）合作，推出了聯名系列，品牌特意為今個聯乘系列，研發出全新透膚布料，設計出多款觸感柔軟舒適的單品，其中的無鋼線胸圍 [透膚] 為女生帶來輕盈透薄感，穿上身後就仿如裸膚般一樣，享受極致的舒適感。

人氣胸圍推介：UNIQLO 女裝 Mame Kurogouchi 無鋼線胸圍 [透膚] HK$149（UNIQLO 官網）

人氣胸圍推介7：Love, Bonito Mira Everyday Wireless Padded Bra HK$269

購買方法：Love, Bonito

Love, Bonito 不只有日常休閒及正式服裝，品牌的內衣產品也值得入手！這款 Mira Everyday Wireless Padded Bra 觸感柔軟舒適，無縫設計不易透出痕跡。

人氣胸圍推介：Love, Bonito Mira Everyday Wireless Padded Bra HK$269（Love, Bonito 官網）

人氣胸圍推介8：Peach John Peasy Bra Top HK$200

日本時尚內衣品牌 Peach John 推出的內衣款式外型甜美而且舒適度高，吸引到不少女生爭著入手！這款 Peasy Bra Top 採用背心版型及無痕設計，帶給女生們猶如沒穿胸圍的舒適合。新出的復古青花色系充滿少女感且時尚優雅，大家也趕快入手吧！

人氣胸圍推介：Peach John Peasy Bra Top HK$200（Peach John 官網）

人氣胸圍推介9：Peach John Cover Cleavage Lacy Strapless HK$220

無肩帶內衣是Peach John的一大皇牌產品，平口設計能防走光，胸圍設計隱定不易向下滑，尤其適合在配襯無肩帶及背心優雅造型時穿著！

人氣胸圍推介：Peach John Cover Cleavage Lacy Strapless HK$220（Peach John 官網）

人氣胸圍推介10：Her own words SIGNATURE 皇牌無縫集中胸圍 HK$388

內衣品牌 Her own words 推出的內衣產品別具功能性，這款 SIGNATURE 皇牌無縫集中胸圍，採用了隱藏式鋼圈，讓妳感受不到鋼圈的存在，帶來無備舒適感！